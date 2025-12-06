BundesligaBayern MünchenSchäfer Andrásharry kaneVfB Stuttgart1 FC Union Berlin

Harry Kane rendkívüli választ adott, miután a Bayernnél a kispadra került

A német labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában a Bayern München 5-0-ra győzött a VfB Stuttgart otthonában. Schäfer András Bundesliga-csapata, az Union Berlin 3-1-re kikapott Wolfsburgban, itt a hazaiaknál Dárdai Bence sérülés miatt hiányzott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 17:39
Harry Kane a 60. percben állt be, a 88.-ban már három gólnál járt (Fotó: AFP/Thomas Kienzle)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétközben a Bayern München Schäfer Andrásék otthonában, a VfB Stuttgart pedig Bochumban jutott tovább a Német Kupa negyeddöntőjébe, a két csapat szombat délután a Bundesliga 13. fordulójában találkozott egymással. Az első félidő kiegyenlített küzdelmet hozott, de Konrad Laimer sarkazós gólja volt az egyetlen érvényes találat, miközben a Manuel Neuert helyettesítő Jonas Urbignak nem volt védenivalója, így a bajorok előnnyel mehettek a szünetre.

Harry Kane csereként beállva szerzett mesterhármast a Bayern München Stuttgart elleni Bundesliga-mérkőzésén
Harry Kane csereként beállva szerzett mesterhármast a Bayern München Stuttgart elleni Bundesliga-mérkőzésén (Fotó: AFP/Thomas Kienzle)

Harry Kane mesterhármasa a Bayern München meccsén

A második játékrészben már nem hagyott kérdést a Bayern a győztes kilétében. Előbb a csereként beállt Harry Kane, majd egy kapushibát követően Josip Stanisic is – müncheni mezben 2022 májusa óta először – betalált, a 82. percben pedig egy piros lapot érő kezezésért megítélt tizenegyes után ismét az angol volt eredményes. Lorenz Assignon kiállítását is kihasználták még a vendégek, és

a slusszpoén is Kane-é volt a 88. percben, a góllövőlistát immáron 17 góllal vezető csatár mesterhármassal állította be a 0-5-ös végeredményt. 

A bajorok szinte csak amiatt bosszankodhatnak, hogy Luis Díaz ismét sárga lapot kapott, így a kolumbiai támadó a Bajnokok Ligája után a német bajnokságból is eltiltás miatt hiányzik majd jövő héten.

Schäfer Andrásék kikaptak Wolfsburgban

A Bundesliga-forduló magyaros mérkőzésén Dárdai Bence sérülés miatt hiányzott a Wolfsburgból, Schäfer András azonban kezdőként kapott lehetőséget a vendég Union Berlin csapatában. A fővárosiak már a 30. percre kétgólos hátrányba kerültek, és ez a magyar válogatott játékos 57. percben történt lecserélése után még tovább nőtt. A hátralévő időben a berlini csapat csak szépíteni tudott, a Bayern elleni kupameccsen két tizenegyest értékesítő Leopold Querfeld büntetőt is hibázott, így a kiesőzónától távolodó Farkasok három pontra megközelítették ellenfelüket.

Ahogyan az Union, úgy a Leverkusen is gyorsan 0-2-re állt, és az augsburgi bajnokin sem történt fordulat, így a gyógyszergyáriak lemaradása már 14 pont a Bayern München mögött.

Bundesliga, 13. forduló:

  • Augsburg–Bayer Leverkusen 2-0 (2-0)
  • 1. FC Köln–St. Pauli 1-1 (0-0)
  • VfB Stuttgart–Bayern München 0-5 (0-1)
  • Heidenheim–SC Freiburg 2-1 (0-1)
  • VfL Wolfsburg–Union Berlin 3-1 (2-0)

pénteken játszották:

  • FSV Mainz 05–Borussia Mönchengladbach 0-1 (0-0)

szombaton játsszák:

  • RB Leipzig–Eintracht Frankfurt 18.30

vasárnap játsszák:

  • Hamburger SV–Werder Bremen 15.30
  • Borussia Dortmund–TSG 1899 Hoffenheim 17.30

A tabella állása ide kattintva tekinthető meg.

Minden meccsnap ünnepnek számít

A német labdarúgó-Bundesligában minden forduló egy ünnep: izgalmas rangadók, váratlan fordulatok és hatalmas csaták színesítik a pontvadászatot évről évre. A Bayern München és a Borussia Dortmund párharca ezúttal is sok izgalmat ígér, de a Lipcse, és a Leverkusen is komoly eséllyel száll harcba a bajnoki címért. A TippmixPRO-val még feszültebbek és átélhetőbbek a német bajnokik – tippelj, és éld át a Bundesliga varázsát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTóta W. Árpád

Galandtóta

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának mai blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu