Harry Kane rendkívüli választ adott, miután a Bayernnél a kispadra került

Hétközben a Bayern München Schäfer Andrásék otthonában, a VfB Stuttgart pedig Bochumban jutott tovább a Német Kupa negyeddöntőjébe, a két csapat szombat délután a Bundesliga 13. fordulójában találkozott egymással. Az első félidő kiegyenlített küzdelmet hozott, de Konrad Laimer sarkazós gólja volt az egyetlen érvényes találat, miközben a Manuel Neuert helyettesítő Jonas Urbignak nem volt védenivalója, így a bajorok előnnyel mehettek a szünetre.

Harry Kane csereként beállva szerzett mesterhármast a Bayern München Stuttgart elleni Bundesliga-mérkőzésén (Fotó: AFP/Thomas Kienzle)

Harry Kane mesterhármasa a Bayern München meccsén

A második játékrészben már nem hagyott kérdést a Bayern a győztes kilétében. Előbb a csereként beállt Harry Kane, majd egy kapushibát követően Josip Stanisic is – müncheni mezben 2022 májusa óta először – betalált, a 82. percben pedig egy piros lapot érő kezezésért megítélt tizenegyes után ismét az angol volt eredményes. Lorenz Assignon kiállítását is kihasználták még a vendégek, és

a slusszpoén is Kane-é volt a 88. percben, a góllövőlistát immáron 17 góllal vezető csatár mesterhármassal állította be a 0-5-ös végeredményt.

A bajorok szinte csak amiatt bosszankodhatnak, hogy Luis Díaz ismét sárga lapot kapott, így a kolumbiai támadó a Bajnokok Ligája után a német bajnokságból is eltiltás miatt hiányzik majd jövő héten.

Schäfer Andrásék kikaptak Wolfsburgban

A Bundesliga-forduló magyaros mérkőzésén Dárdai Bence sérülés miatt hiányzott a Wolfsburgból, Schäfer András azonban kezdőként kapott lehetőséget a vendég Union Berlin csapatában. A fővárosiak már a 30. percre kétgólos hátrányba kerültek, és ez a magyar válogatott játékos 57. percben történt lecserélése után még tovább nőtt. A hátralévő időben a berlini csapat csak szépíteni tudott, a Bayern elleni kupameccsen két tizenegyest értékesítő Leopold Querfeld büntetőt is hibázott, így a kiesőzónától távolodó Farkasok három pontra megközelítették ellenfelüket.

Ahogyan az Union, úgy a Leverkusen is gyorsan 0-2-re állt, és az augsburgi bajnokin sem történt fordulat, így a gyógyszergyáriak lemaradása már 14 pont a Bayern München mögött.