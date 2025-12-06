Harry Kane rendkívüli választ adott, miután a Bayernnél a kispadra került

Hétközben a Bayern München Schäfer Andrásék otthonában, a VfB Stuttgart pedig Bochumban jutott tovább a Német Kupa negyeddöntőjébe, a két csapat szombat délután a Bundesliga 13. fordulójában találkozott egymással. Az első félidő kiegyenlített küzdelmet hozott, de Konrad Laimer sarkazós gólja volt az egyetlen érvényes találat, miközben a Manuel Neuert helyettesítő Jonas Urbignak nem volt védenivalója, így a bajorok előnnyel mehettek a szünetre.
Harry Kane mesterhármasa a Bayern München meccsén
A második játékrészben már nem hagyott kérdést a Bayern a győztes kilétében. Előbb a csereként beállt Harry Kane, majd egy kapushibát követően Josip Stanisic is – müncheni mezben 2022 májusa óta először – betalált, a 82. percben pedig egy piros lapot érő kezezésért megítélt tizenegyes után ismét az angol volt eredményes. Lorenz Assignon kiállítását is kihasználták még a vendégek, és
a slusszpoén is Kane-é volt a 88. percben, a góllövőlistát immáron 17 góllal vezető csatár mesterhármassal állította be a 0-5-ös végeredményt.
A bajorok szinte csak amiatt bosszankodhatnak, hogy Luis Díaz ismét sárga lapot kapott, így a kolumbiai támadó a Bajnokok Ligája után a német bajnokságból is eltiltás miatt hiányzik majd jövő héten.
Schäfer Andrásék kikaptak Wolfsburgban
A Bundesliga-forduló magyaros mérkőzésén Dárdai Bence sérülés miatt hiányzott a Wolfsburgból, Schäfer András azonban kezdőként kapott lehetőséget a vendég Union Berlin csapatában. A fővárosiak már a 30. percre kétgólos hátrányba kerültek, és ez a magyar válogatott játékos 57. percben történt lecserélése után még tovább nőtt. A hátralévő időben a berlini csapat csak szépíteni tudott, a Bayern elleni kupameccsen két tizenegyest értékesítő Leopold Querfeld büntetőt is hibázott, így a kiesőzónától távolodó Farkasok három pontra megközelítették ellenfelüket.
Ahogyan az Union, úgy a Leverkusen is gyorsan 0-2-re állt, és az augsburgi bajnokin sem történt fordulat, így a gyógyszergyáriak lemaradása már 14 pont a Bayern München mögött.
Bundesliga, 13. forduló:
- Augsburg–Bayer Leverkusen 2-0 (2-0)
- 1. FC Köln–St. Pauli 1-1 (0-0)
- VfB Stuttgart–Bayern München 0-5 (0-1)
- Heidenheim–SC Freiburg 2-1 (0-1)
- VfL Wolfsburg–Union Berlin 3-1 (2-0)
pénteken játszották:
- FSV Mainz 05–Borussia Mönchengladbach 0-1 (0-0)
szombaton játsszák:
- RB Leipzig–Eintracht Frankfurt 18.30
vasárnap játsszák:
- Hamburger SV–Werder Bremen 15.30
- Borussia Dortmund–TSG 1899 Hoffenheim 17.30
