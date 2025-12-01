Hosszú időre kidőlt a legértékesebb magyar futballista Szoboszlai, Kerkez és Sallai után

Dárdai Bence november 3-án, a Wolfsburg tartalékcsapatának edzése közben szenvedett elülső keresztszalag-szakadást, s már akkor lehetett tudni, hogy meg kell műteni a háromszoros magyar válogatott középpályást. A beavatkozásra végül szombaton került sor az ausztriai Innsbruckban, azóta a rehabilitáció is megkezdődött már.

Dárdai Bence még sokáig nem térhet vissza a pályára (Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen)

Dárdai Bence üzent a műtét után

– Túl vagyok a beavatkozáson, jól vagyok lelkileg. Két hétig még itt kell maradnom, a professzor úr felügyeli a rehabilitációt, amely már vasárnap megkezdődött. Tornáztatják, mozgatják a lábam, egyelőre mankóznom kell, de hamarosan túljutok ezen, és a visszatérésre készülök – mondta a Nemzeti Sportnak Dárdai Bence.

A 20. születésnapját január 24-én ünneplő játékost az a dr. Christian Fink operálta, aki korábban többek között Manuel Neuert és Florian Wirtzet is műtötte. A beavatkozás után az akkor Frankfurt felé utazó csapattársai hívták, mindenki jobbulást kívánt neki, míg az Eintracht ellen 1-1-re végződött bajnokit megelőzően a csapat élére ideiglenesen kinevezett Daniel Bauer is érdeklődött Dárdai állapota felől.

A magyar futballista a sérülését megelőzően is rendkívül nehéz idényt futott, mindössze egy Bundesliga-meccsen kapott lehetőséget két kupameccs mellett Paul Simonistól, akit azóta menesztettek a csapattól. A felépülés az ilyen esetekben minimum hét-nyolc hónapot vesz igénybe a legtöbbször, így valószínűtlennek tűnik, hogy ebben az idényben még láthatjuk a pályán Dárdait.

Ő a legértékesebb magyar Szoboszlai, Kerkez és Sallai után

Dárdai Bence kiesésével a negyedik legértékesebb magyar futballista dőlt ki a sorból. A wolfsburgi középpályás 9 millió eurót ér, csak Szoboszlai Dominik (Liverpool, 85 millió), Kerkez Milos (Liverpool 45 millió) és Sallai Roland (Galatasaray, 10 millió) előzi meg.