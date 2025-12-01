WolfsburgsérülésműtétDÁRDAI BENCE

Hosszú időre kidőlt a legértékesebb magyar futballista Szoboszlai, Kerkez és Sallai után

Szombaton az ausztriai Innsbruckban sikeres műtéten esett át a Wolfsburgban futballozó Dárdai Bence, aki még november 3-án szenvedett edzés közben elülső keresztszalag-szakadást. Dárdai Bence a beavatkozás után elmondta, máris elkezd készülni a visszatérésre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 10:45
Nem alakul jól a magyar válogatott játékos idénye Fotó: Swen Pfortner Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dárdai Bence november 3-án, a Wolfsburg tartalékcsapatának edzése közben szenvedett elülső keresztszalag-szakadást, s már akkor lehetett tudni, hogy meg kell műteni a háromszoros magyar válogatott középpályást. A beavatkozásra végül szombaton került sor az ausztriai Innsbruckban, azóta a rehabilitáció is megkezdődött már.

Dárdai Bence még sokáig nem térhet vissza a pályára
Dárdai Bence még sokáig nem térhet vissza a pályára (Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen)

Dárdai Bence üzent a műtét után

– Túl vagyok a beavatkozáson, jól vagyok lelkileg. Két hétig még itt kell maradnom, a professzor úr felügyeli a rehabilitációt, amely már vasárnap megkezdődött. Tornáztatják, mozgatják a lábam, egyelőre mankóznom kell, de hamarosan túljutok ezen, és a visszatérésre készülök – mondta a Nemzeti Sportnak Dárdai Bence.

A 20. születésnapját január 24-én ünneplő játékost az a dr. Christian Fink operálta, aki korábban többek között Manuel Neuert és Florian Wirtzet is műtötte. A beavatkozás után az akkor Frankfurt felé utazó csapattársai hívták, mindenki jobbulást kívánt neki, míg az Eintracht ellen 1-1-re végződött bajnokit megelőzően a csapat élére ideiglenesen kinevezett Daniel Bauer is érdeklődött Dárdai állapota felől.

A magyar futballista a sérülését megelőzően is rendkívül nehéz idényt futott, mindössze egy Bundesliga-meccsen kapott lehetőséget két kupameccs mellett Paul Simonistól, akit azóta menesztettek a csapattól. A felépülés az ilyen esetekben minimum hét-nyolc hónapot vesz igénybe a legtöbbször, így valószínűtlennek tűnik, hogy ebben az idényben még láthatjuk a pályán Dárdait.

Ő a legértékesebb magyar Szoboszlai, Kerkez és Sallai után

Dárdai Bence kiesésével a negyedik legértékesebb magyar futballista dőlt ki a sorból. A wolfsburgi középpályás 9 millió eurót ér, csak Szoboszlai Dominik (Liverpool, 85 millió), Kerkez Milos (Liverpool 45 millió) és Sallai Roland (Galatasaray, 10 millió) előzi meg.

Harc a salátástálért
A német labdarúgó Bundesligában sosem lehet csalódni: izgalmas rangadók, váratlan fordulatok és nagy csaták színesítik minden idényét. A Bayern München és a Borussia Dortmund párharca ezúttal is rengeteg izgalmat ígér, de a Lipcse, a Leverkusen és a Stuttgart is komoly eséllyel szállt harcba a bajnoki címért. A stadionok hétről hétre megtelnek, a Bundesligában pedig mindig akad egy csapat, amely meglepetést okoz. A TippmixPRO-n most még izgalmasabb a bajnoki hajrá – tippelj, és éld át a német futball varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu