Sokkoló hír érkezett Dárdai Bencéről: könnyen lehet, hogy véget ért az idénye

Dárdai Bence a második idényét kezdte a német élvonalbeli Wolfsburgban. Miután az előző évadban egyre több szerephez jutott, a középpályás tavasszal a magyar válogatottban is bemutatkozott. A nyáron viszont edzőváltás történt klubjánál, amivel a tizenkilenc éves játékos rosszul járt, a holland Paul Simonis egyáltalán nem bízott benne. Dárdai mindössze egy Bundesliga-meccsen kapott szerepet. A magyar futballista fellélegezhetett, amikor a VfL Wolfsburg vezetősége úgy döntött két héttel ezelőtt, hogy edzőt vált.

Dárdai Bence borzalmas hírt kapott. Fotó: AFP

Dárdai Bence sérülés miatt már a Werder Bremen és a Bayer Leverkusen elleni meccskeretben sem szerepelt, de akkor még nem lehetett tudni, hogy mekkora a baj. A hírek arra engedtek következtetni, hogy nem súlyos az állapota, ugyanis már az előbbi bajnokin sem zárták ki játékát.

Sajnálatos módon most teljesen más hírrel szolgált a Kicker. A német lap szerint Dárdai Bence keresztszalag-szakadást szenvedett a bal térdében.

Három héttel ezelőtt a Hoffenheim elleni 3-2-es vereség alkalmával ott volt a meccskeretben Dárdai Bence, ám pályára nem léphetett. Ezért másnap a tartalékcsapat edzésén vett részt, ahol bekövetkezett a baj: térdsérülést szenvedett a magyar válogatott játékos.

A Kicker beszámolója szerint szülővárosában, Berlinben esik át a szükséges műtéten Dárdai. Ezután hónapokig tartó rehabilitáció vár rá.