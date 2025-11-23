DÁRDAI BENCEbundesligaWolfsburgsérülésműtétkeresztszalag-szakadás

Sokkoló hír érkezett Dárdai Bencéről: könnyen lehet, hogy véget ért az idénye

Rendkívül nyomasztó hírt kapott a VfL Wolfsburg és Dárdai Bence. A Kicker információi szerint a német Bundesligában szerepelő csapat 19 éves magyarja keresztszalag-szakadást szenvedett, és műtét vár rá. Így valószínűleg véget ért Dárdai Bence idénye.

Tóth Norbert
2025. 11. 23. 16:10
Súlyos sérülést szenvedett Dárdai Bence.
Dárdai Bence idénye valószínűleg véget ért. (Fotó: SWEN PFORTNER/AFP)
Dárdai Bence a második idényét kezdte a német élvonalbeli Wolfsburgban. Miután az előző évadban egyre több szerephez jutott, a középpályás tavasszal a magyar válogatottban is bemutatkozott. A nyáron viszont edzőváltás történt klubjánál, amivel a tizenkilenc éves játékos rosszul járt, a holland Paul Simonis egyáltalán nem bízott benne. Dárdai mindössze egy Bundesliga-meccsen kapott szerepet. A magyar futballista fellélegezhetett, amikor a VfL Wolfsburg vezetősége úgy döntött két héttel ezelőtt, hogy edzőt vált.

Súlyos sérülést szenvedett Dárdai Bence. a Wolfsburg edzőváltása sem segíthet rajta
Dárdai Bence borzalmas hírt kapott. Fotó: AFP

Dárdai Bence sérülés miatt már a Werder Bremen és a Bayer Leverkusen elleni meccskeretben sem szerepelt, de akkor még nem lehetett tudni, hogy mekkora a baj. A hírek arra engedtek következtetni, hogy nem súlyos az állapota, ugyanis már az előbbi bajnokin sem zárták ki játékát.

Sajnálatos módon most teljesen más hírrel szolgált a Kicker. A német lap szerint Dárdai Bence keresztszalag-szakadást szenvedett a bal térdében.

Három héttel ezelőtt a Hoffenheim elleni 3-2-es vereség alkalmával ott volt a meccskeretben Dárdai Bence, ám pályára nem léphetett. Ezért másnap a tartalékcsapat edzésén vett részt, ahol bekövetkezett a baj: térdsérülést szenvedett a magyar válogatott játékos. 

A Kicker beszámolója szerint szülővárosában, Berlinben esik át a szükséges műtéten Dárdai. Ezután hónapokig tartó rehabilitáció vár rá. 

Nagyon valószínűtlen, hogy ebben az idényben még visszatérhet a pályára.

 

