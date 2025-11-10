légióSzoboszlai Dominikmagyar válogatott

Marco Rossi nem sok jó hírt kapott a múlt héten a magyar légióról

A magyar labdarúgó-válogatott ezen a héten sorsdöntő világbajnoki seleljezőket játszik Örményországban és itthon az írek ellen. Marco Rossi szövetségi kapitány a légió tagjaira építi a keretét, ezért cseppet sem közömbös, hogy a külföldön futballozó honfitársaink mennyit és hogyan játszottak, milyen formában érkeznek a telki edzőtáborba. Szoboszlai Dominik felemás hetet zárt, több légiós is vert sereg tagja volt, és csak egyetlen gólszezőt tud felmutatni a légió: Mocsi Attilát.

Pajor-Gyulai László
2025. 11. 10.
Schäfer András nagyon jól játszott a Bayern München ellen
Schäfer András nagyon jól futballozott a Bayern München ellen, csapata, az Union Berlin nagyon közel volt a bajorok legyőzéséhez. Fotó: Getty Images/FC Bayern/A. Scheuber
A magyar légió vezérhajója kétség kívül a Liverpool, hiszen ez a legrangosabb csapat, amelyben magyarok is játszanak, ráadásul ketten is, és közülük Szoboszlai Dominik vezéregyénisége az angol bajnoki cím védőjének. Roppant nehéz hetet tudhat maga mögött a Liverpool: a hét közben a Bajnokok Ligájában a Real Madrid volt a vendége, vasárnap pedig a Premier League-ben a Manchester City volt az ellenfele idegenben. Nos, a csapat két merőben ellentétes meccset játszott: a spanyolokat legyőzte 1-0-ra, Szoboszlai a mezőny egyik legjobbja volt, gólpasszt adott , Kerkez Milos ekkor a kispadot koptatta, majd Manchesterben sima, 3-0-ás vereséget szenvedett, Szoboszlai ezúttal is végig a pályán volt, az ő nevéhez fűződik a Liverpool egyetlen veszélyes lövése, Kerkez az 56. percben állt be.

A légió legnagyobb neve, Szoboszlai sem lehetett felhőtlenül boldog a múlt hétre visszagondolva
Vasárnap Szoboszlai Dminik sem lehetett a légió boldog tagja Fotó: Getty Images/Liverpool FC

Az angol másodosztályban kedden a Blackburn Rovers 1-0-ra nyert a Bristol City stadionjában, ám az öröme nem lehetett felhőtlen, ugyanis a magyar válogatottba is berobbant Tóth Balázst a 89. percben sérülés miatt le kellett cserélni, a kapust azóta meg is műtötték, és csaknem két hónapot kell kihagynia. Ugyanazon a napon a West Bromwich Albion 1-0-ra kikapott a Charlton Athletic vendégeként, majd szombaton otthon 2-1-re legyőzte az Oxford Unitedet, Callum Styles mindkét meccset végigjátszotta. A Portsmouth 3-2-es vereséggel utazott haza a Hull Citytől, Kosznovszky Márk a 93. percben állt be. A skót bajnokságban a Dundee United Keresztes Krisztiánra végig számítva játszott 1-1-et a  Hearts pályáján.

Schäfer András volt a légió egyik legjobbja

A Bundesliga 10. fordulójában Gulácsi Péter és Willi Orbán ismét a kezdőben szerepelt az RB Leipzig Hoffenheimben játszott mérkőzésén, amelyet a hazai csapat nyert meg 3-1-re. Ezzel megszakadt a Leipzig nyolcmeccses veretlenségi szériája a Bundesligában. Szombaton megszületett a bajnokság idei eddigi legnagyobb meglepetése:

 az eddig százszázalékos teljesítményt nyújtó és kilenc bajnoki meccséből kilencet megnyerő Bayern München 2-2-es döntetlent játszott az Union Berlin otthonában. A berlini csapatban Schäfer András is helyet kapott, a Bayern a 95. percben egyenlített Harry Kane góljával.

 Dárdai Bence sérült, nem szerepelt a Brémában 2-1-es vereséget szenvedő Wolfsburg keretében. A német másodosztályban a Hertha Dárdai Mártonnal a védelmében nyert 1-0-ra Kaiserslauternben, Szabó Levente viszont csak a 72. percben állt be a Braunschweigbe, amely hazai pályán kapott ki 2-0-ra a Bochumtól.

A portugál élvonalban a Rio Ave 1-1-et ért el az Alverca vendégeként, Nikitscher Tamás a 87. percben állt be. A francia első osztályban a Le Havre a Nantes-t fogadta, a végeredmény 1-1 lett, Loic Nego kezdőként 79 percet kapott. A svéd AIK otthon vallott 2-0-ás kudarcot a Halmstadt ellenében, Csongva Áron az egész meccset a pályán töltötte. A magyar válogatott keretébe első alkalommal behívott Redzic Damir góljával a szlovák bajnokságban a Dunaszerdahely 1-0-ra nyert az MFK Ruzomberok otthonában, a pécsi születésű 22 éves csatár hetedik alkalommal volt eredményes a mostani idényben, ezúttal a 3. percben talált be, és a 83. percben lecserélték. 

ISTANBUL, TURKIYE - FEBRUARY 09: Nuno Miguel Da Costa Joia (L) of Kasimpasa in action against Attila Mocsi (R) of Caykur Rizespor during the Turkish Super Lig week 23 football match between Kasimpasa and Caykur Rizespor at Recep Tayyip Erdogan Stadium in Istanbul, Turkiye on February 09, 2025. Serhat Cagdas / Anadolu (Photo by Serhat Cagdas / Anadolu via AFP)
Mocsi Attila (jobbra) a légió egyetlen gólszerzője volt a múlt héten Fotó: SERHAT CAGDAS / ANADOLU

A török első osztályban hétfőn a Rizespor 1-0-ra megverte a Karagümrük együttesét, a győztes gólt Mocsi Attila szerezte, majd a csapat szombaton 2-2-t játszott a Gaziantep vendégeként, a magyar védő végig ott volt a gyepen. A Kasimpasa edzője 78 percet adott Szalai Attilának, amikor a játékosai 2-0-ra kikaptak hazai pályán a Göztepéből. Csoboth Kevin a Genclerbirligi kispadjáról látta, hogy a társai 2-1-re felülmúlják a Basaksehirt. A Galatasaray a Bajnokok Ligájában Sallai Rolanddal a fedélzeten Amszterdamban győzte le 3-0-ra az Ajaxot, majd vasárnap a török bajnokságban elszenvedte az első vereségét ebben az idényben, 1-0-ra kapott ki a  Kocaelisportól, amelyben ott volt végig Balogh Botond is, Sallai a második félidőre állt be. 

Gazdag Dánielék kiestek

Az osztrák Rapid Wien a Konferencia-ligában 1-0-ás vereséget szenvedett Bécsben a román Universitatea Craiovától, majd vasárnap 1-1-re végzett a Tirol vendégeként, Bolla Bendegúz mindkét meccset végigjátszotta. A Grazer AK 2-1-re kikapott az Austria Wientől, Jánó Zétény kezdett, a 63. percben cserélték le. Az olasz másodosztályban a Spezia Nagy Ádámmal a fedélzeten játszott 1-1-et otthon a Barival, a spanyol második vonalban pedig az FC Andorra 2-2-vel zárt a Huesca stadinjában, Yaakobishvili Antal és Yaakobishvili Áron is a kispadon ülte végig a mérkőzést. 

Gazdag Dániel csapata, a Columbus Crew 2-1-re kikapott a Cincinnati otthonában az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) rájátszásában, így elveszítette az egyik fél második sikeréig tartó párharcot és kiesett. A magyar válogatott Gazdag a 90. percben, csereként lépett pályára, de már nem tudott segíteni együttesén. Az Inter Miami magyar játékosa, Pintér Dániel megsérült, a csapata Lionel Messi két-két góljával és gólpasszával győzte le a Nashville együttesét, és továbbjutott.


 

