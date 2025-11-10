Marco Rossi nem sok jó hírt kapott a múlt héten a magyar légióról

A magyar légió vezérhajója kétség kívül a Liverpool, hiszen ez a legrangosabb csapat, amelyben magyarok is játszanak, ráadásul ketten is, és közülük Szoboszlai Dominik vezéregyénisége az angol bajnoki cím védőjének. Roppant nehéz hetet tudhat maga mögött a Liverpool: a hét közben a Bajnokok Ligájában a Real Madrid volt a vendége, vasárnap pedig a Premier League-ben a Manchester City volt az ellenfele idegenben. Nos, a csapat két merőben ellentétes meccset játszott: a spanyolokat legyőzte 1-0-ra, Szoboszlai a mezőny egyik legjobbja volt, gólpasszt adott , Kerkez Milos ekkor a kispadot koptatta, majd Manchesterben sima, 3-0-ás vereséget szenvedett, Szoboszlai ezúttal is végig a pályán volt, az ő nevéhez fűződik a Liverpool egyetlen veszélyes lövése, Kerkez az 56. percben állt be.

Vasárnap Szoboszlai Dminik sem lehetett a légió boldog tagja Fotó: Getty Images/Liverpool FC

Az angol másodosztályban kedden a Blackburn Rovers 1-0-ra nyert a Bristol City stadionjában, ám az öröme nem lehetett felhőtlen, ugyanis a magyar válogatottba is berobbant Tóth Balázst a 89. percben sérülés miatt le kellett cserélni, a kapust azóta meg is műtötték, és csaknem két hónapot kell kihagynia. Ugyanazon a napon a West Bromwich Albion 1-0-ra kikapott a Charlton Athletic vendégeként, majd szombaton otthon 2-1-re legyőzte az Oxford Unitedet, Callum Styles mindkét meccset végigjátszotta. A Portsmouth 3-2-es vereséggel utazott haza a Hull Citytől, Kosznovszky Márk a 93. percben állt be. A skót bajnokságban a Dundee United Keresztes Krisztiánra végig számítva játszott 1-1-et a Hearts pályáján.

Schäfer András volt a légió egyik legjobbja

A Bundesliga 10. fordulójában Gulácsi Péter és Willi Orbán ismét a kezdőben szerepelt az RB Leipzig Hoffenheimben játszott mérkőzésén, amelyet a hazai csapat nyert meg 3-1-re. Ezzel megszakadt a Leipzig nyolcmeccses veretlenségi szériája a Bundesligában. Szombaton megszületett a bajnokság idei eddigi legnagyobb meglepetése:

az eddig százszázalékos teljesítményt nyújtó és kilenc bajnoki meccséből kilencet megnyerő Bayern München 2-2-es döntetlent játszott az Union Berlin otthonában. A berlini csapatban Schäfer András is helyet kapott, a Bayern a 95. percben egyenlített Harry Kane góljával.

Dárdai Bence sérült, nem szerepelt a Brémában 2-1-es vereséget szenvedő Wolfsburg keretében. A német másodosztályban a Hertha Dárdai Mártonnal a védelmében nyert 1-0-ra Kaiserslauternben, Szabó Levente viszont csak a 72. percben állt be a Braunschweigbe, amely hazai pályán kapott ki 2-0-ra a Bochumtól.