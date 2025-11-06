Szoboszlai Dominik már saját magát is felülmúlta, házon belül sincs kihívója

Kedd este a Liverpool hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Real Madridot a Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában, ezzel Arne Slot és a csapat is csattanós választ adott azokra a felvetésekre, miszerint krízis és edzőkérdés lenne a Mersey partján. A mérkőzés egyetlen gólja a 61. percben született, amikor Szoboszlai Dominik a jobb oldali pontrúgást a mindössze 176 centiméter magas Alexis Mac Allister fejére varázsolta. A Real kapusa, Thibaut Courtois ezt nem tudta kivédeni, minden mást igent. Szoboszlai ismét a csapat egyik legjobbja volt, a mérkőzésen öt lövéssel jelentkezett, ebből négy el is találta a kaput. Most viszont a gólpasszaira hívnánk fel figyelmet, amivel már most legyőzte a régebbi énjét.

Thibaut Courtois Szoboszlai Dominik lövését hárítja bravúrral a Liverpool-Real Madrid BL-meccsen Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Szoboszlai Dominik gólpasszokban is a Liverpool élén

A 25 éves középpályásnak a mostani idényben ez már az ötödik előkészítése volt, ebből hármat is a Bajnokok Ligájában jegyzett.

Crystal Palace–Liverpool 3-2, Angol Szuperkupa, 08.10. Liverpool–Atlético Madrid 3-2, Bajnokok Ligája, 09.17. Eintracht Frankfurt–Liverpool 1-5, Bajnokok Ligája, 10.22. (ezen a meccsen gólt is szerzett) Brentford–Liverpool 3-2, Premier League, 10.25. Liverpool–Real Madrid 1-0, Bajnokok Ligája, 11.04.

Jól látszik, hogy Szoboszlai szenzációs formája nem csupán a hihetetlen munkabírásában, a letámadás vezetésében és a progresszív passzokban jelentkezik már, hanem végterméke is van a teljesítményének. A Liverpoolban a magyar játékos rendelkezik a legtöbb gólpasszal.

Látványos fejlődés történt a pontrúgásoknál is. Az öt gólpasszából hármat is pontrúgásból adott – kettő szöglet, egy szabadrúgás –, emellett ki ne tudná, hogy az Arsenal ellen szabadrúgásból lőtt hatalmas gólt még augusztusban. Az elmúlt két idényben mindössze egyszer adott gólpasszt pontrúgásból.

Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy Szoboszlai az első két liverpooli idényében pontrúgásokat elvétve rúghatott, miután a nyáron távozó, kedden az Anfielden nem éppen szívélyes fogadtatásban részesülő Trent Alexander-Arnold volt a lista élén. A magyar válogatottból már jól ismerjük Szoboszlai ezen képességét, a mostani évadban mindezt Angliában is megvillogtatja. Mindez pedig a csapaton is nyilvánvaló, a Real-meccs után Virgil van Dijk így nyilatkozott Szoboszlairól.