Szoboszlai Dominik már saját magát is felülmúlta, házon belül sincs kihívója

Szoboszlai Dominik kedd este ismét pontrúgásból készített elő gólt, ez pedig három pontot ért a Liverpoolnak, ezúttal a Real Madrid ellen a Bajnokok Ligájában. Ennek apropóján megnéztük, hogy Szoboszlai pontrúgásokból igazán a mostani idényben lett rendkívül eredményes klubcsapatában, ráadásul az öt gólpassza már az első angliai évadját is felülmúlta.

Perlai Bálint
2025. 11. 06. 4:47
Szoboszlai Dominik pontrúgásból életveszélyes a Liverpool színeiben
Szoboszlai Dominik pontrúgásból életveszélyes a Liverpool színeiben Fotó: YAGIZ GURTUG Forrás: Middle East Images
Kedd este a Liverpool hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Real Madridot a Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában, ezzel Arne Slot és a csapat is csattanós választ adott azokra a felvetésekre, miszerint krízis és edzőkérdés lenne a Mersey partján. A mérkőzés egyetlen gólja a 61. percben született, amikor Szoboszlai Dominik a jobb oldali pontrúgást a mindössze 176 centiméter magas Alexis Mac Allister fejére varázsolta. A Real kapusa, Thibaut Courtois ezt nem tudta kivédeni, minden mást igent. Szoboszlai ismét a csapat egyik legjobbja volt, a mérkőzésen öt lövéssel jelentkezett, ebből négy el is találta a kaput. Most viszont a gólpasszaira hívnánk fel figyelmet, amivel már most legyőzte a régebbi énjét.

Thibaut Courtois Szoboszlai Dominik lövését hárítja bravúrral a Liverpool-Real Madrid BL-meccsen
Thibaut Courtois Szoboszlai Dominik lövését hárítja bravúrral a Liverpool-Real Madrid BL-meccsen  Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Szoboszlai Dominik gólpasszokban is a Liverpool élén

A 25 éves középpályásnak a mostani idényben ez már az ötödik előkészítése volt, ebből hármat is a Bajnokok Ligájában jegyzett.

  1. Crystal Palace–Liverpool 3-2, Angol Szuperkupa, 08.10.
  2. Liverpool–Atlético Madrid 3-2, Bajnokok Ligája, 09.17.
  3. Eintracht Frankfurt–Liverpool 1-5, Bajnokok Ligája, 10.22. (ezen a meccsen gólt is szerzett)
  4. Brentford–Liverpool 3-2, Premier League, 10.25.
  5. Liverpool–Real Madrid 1-0, Bajnokok Ligája, 11.04.

Jól látszik, hogy Szoboszlai szenzációs formája nem csupán a hihetetlen munkabírásában, a letámadás vezetésében és a progresszív passzokban jelentkezik már, hanem végterméke is van a teljesítményének. A Liverpoolban a magyar játékos rendelkezik a legtöbb gólpasszal.

Látványos fejlődés történt a pontrúgásoknál is. Az öt gólpasszából hármat is pontrúgásból adott – kettő szöglet, egy szabadrúgás –, emellett ki ne tudná, hogy az Arsenal ellen szabadrúgásból lőtt hatalmas gólt még augusztusban. Az elmúlt két idényben mindössze egyszer adott gólpasszt pontrúgásból.

Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy Szoboszlai az első két liverpooli idényében pontrúgásokat elvétve rúghatott, miután a nyáron távozó, kedden az Anfielden nem éppen szívélyes fogadtatásban részesülő Trent Alexander-Arnold volt a lista élén. A magyar válogatottból már jól ismerjük Szoboszlai ezen képességét, a mostani évadban mindezt Angliában is megvillogtatja. Mindez pedig a csapaton is nyilvánvaló, a Real-meccs után Virgil van Dijk így nyilatkozott Szoboszlairól.

– Nagyon fontos játékosunk. Amit te is látsz, azt kapjuk mi is tőle. Az az energia, amit a pályára hoz, elképesztő, a technikai tudása pedig kiemelkedő. Ahogy mondtad, minden meccsel fejlődik, és egyre inkább azzá a játékossá válik, akiről mindannyian tudjuk, hogy lehet belőle. A nemzeti csapatában is folyamatosan bizonyít. Eddig nagyszerűen kezdte a szezont, és ezen az úton kell tovább mennie – mondta a csapatkapitány újságírói kérdésre.

Szoboszlai már most többször készített elő, mint első liverpooli évében
Szoboszlai már most többször készített elő, mint első liverpooli évében  Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A két évvel ezelőtti énjét már lehagyta

Szoboszlai Dominik 2023 nyarán érkezett a Liverpoolba az RB Leipzigtől. Jürgen Klopp irányítása alatt remekül indult az idény, szeptember elején, az Aston Villa ellen betalált, novemberig a német le sem cserélte őt, azonban 2024-es év elején két sérülés miatt kikerült a kezdőből, és az idény végéig a helyét már nem is tudta egyértelműen visszaszerezni. 

Szoboszlai ekkor négy assziszttal zárt, ezt tehát már most, novemberre fordulva felülmúlta a mostani idényben. 

Nézzük, akkor milyen meccseket készített elő a válogatott csapatkapitánya:

  • Brighton–Liverpool 2-2, Premier League, 2023.10.08.
  • Liverpool–Nottingham Forest 3-0, Premier League, 2023.10.29. (egyes oldalakon itt két gólpasszt mutat Szoboszlainak, de a PL csak egyet, ami a mérvadó ilyen esetben).
  • Liverpool–Norwich 5-2, FA-kupa, 2024.01.28. (ez volt az az egy, ami pontrúgásból született)
  • Liverpool–Sparta Praha 6-1, Európa-liga-nyolcaddöntő, 2024. 03.14.

Szemmel is jól látható a fejlődés, s mi lesz, ha az új játékosokkal még jobb lesz a játékkapcsolat Liverpoolban.

Az angol bajnokság címvédője a válogatott szünet előtti utolsó meccsén a Manchester City vendégeként lép pályára vasárnap 17.30-kor. A két csapatot mindössze egy pont választja el a dobogón. Az előző idényben amikor itt járt a Liverpool, akkor Szoboszlai gól- és gólpasszal jelentkezett, csapata pedig az itteni 2-0-s győzelemmel bizonyította minden kétkedőnek, hogy a bajnoki cím csakis a Liverpoolé lehet. Szoboszlai mostani formáját látva abszolút nem elképzelhetetlen egy hasonló teljesítmény az Etihadban, a magyar pontrúgásaira pedig érdemes különösen odafigyelni.

Pilhál György
Megcsinálták

Pilhál György avatarja

A kancellár asszony úgy gondolta, országa képes megfelelni a kihívásnak: „Wir schaffen das!” – „Megcsináljuk!”.

