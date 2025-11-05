Ki volt valójában a meccs embere Liverpoolban? Meglepő a válasz!

Alexis Mac Allister rászolgált arra, hogy az UEFA neki ítélje a meccs embere díjat a Liverpool–Real Madrid (1-0) BL-mérkőzésen , hiszen ő szerezte a győztes gólt – tegyük hozzá, Szoboszlai Dominik gólpasszából. A magyar középpályás viccesen posztolt is a találkozó után, mondván, Mac Allister neki köszönheti az elismerést. A BL rangadójáról készült elemzések azonban az argentin játékosnál is jobban elismerik Thibaut Courtois szenzációs teljesítményét.

Thibaut Courtois éppen Szoboszlai Dominik lövését hárítja bravúrral a Liverpool–Real Madrid BL-meccsen. Az osztályzatok alapján a belga kapus volt a meccs embere. Fotó: NurPhoto/Jose Breton

„Valójában az 1-0-s eredmény hízelgő a vendégek számára, akik sokkal simábban kikaptak volna, ha nincs Thibaut Courtois hősies teljesítménye” – írja szöveges értékelésében az Opta.

Megmentette a Real Madridot a kiütéstől

Ennél is érdekesebb a közismerten a Real Madrid pártján álló Marca összegzése. A spanyol sportlap Courtois csodái nem végtelenek címmel értékeli a mérkőzést, majd a kapusról szólva a következőket írja:

A Real Madrid csak azért úszta meg a kiütést, mert Courtois, amikor vörös mezt lát, óriássá változik.

„Fél tucat védést mutatott be – nem túlzás. Kettőt Szoboszlai, egyet Mac Allister, egyet Van Dijk, egyet Ekitiké, az utolsót pedig Gakpo lövésénél. Tiszta, közelről leadott lövések voltak. A belga kapus nem tudott mindent megmenteni, és a csapat sem nyújtott sokat viszonzásul.”

Mindezt azzal egészíthetjük ki, hogy Courtois-nak hivatalosan nyolc védése volt, a Marcának abban igaza van, hogy ezek közül hat is bravúros.

Árulkodó osztályzatok Liverpoolból

Az osztályzatok is árulkodók a találkozó után. A Sofascore és a WhoScored is Courtois-nak adta a legmagasabb osztályzatot (8-as), amivel ő lett a meccs embere. Az Eredmények is 8-ast adott a belga kapusnak, csakúgy, mint Mac Allisternek, utóbbit megjelölve a meccs emberének.

Courtois: Fejlődnünk kell!

Maga Thibaut Courtois szerényen nyilatkozott a mérkőzés után. – Jobban kell játszanunk. Az ilyen meccseket apró részletek döntik el. Meg kell őriznünk a nyugalmunkat. Az Olympiakosz elleni meccs is kemény lesz. Ha azt megnyerjük, jó helyzetbe kerülünk, hogy az első nyolcba jussunk. Még mindig fejlődnünk kell az erős ellenfelek elleni idegenbeli mérkőzéseken – nyilatkozta a belga kapus az UEFA-nak.