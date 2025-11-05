LiverpoolUEFASzoboszlai DominikReal MadridThibaut Courtois

Ki volt valójában a meccs embere Liverpoolban? Meglepő a válasz!

Az UEFA hivatalosan Alexis Mac Allistert választotta a meccs emberének a Liverpool–Real Madrid (1-0) labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Ám több szaklap Thibaut Courtois pazar védéseit emeli ki, amelyek nélkül a Real akár kiütéses vereséget is szenvedhetett volna. Az osztályzatok alapján is a madridiak belga kapusa nyújtotta a találkozón a legjobb teljesítményt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 8:44
Thibaut Courtois csalódott, pedig ő volt a meccs legjobbja Liverpoolban (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alexis Mac Allister rászolgált arra, hogy az UEFA neki ítélje a meccs embere díjat a Liverpool–Real Madrid (1-0) BL-mérkőzésen , hiszen ő szerezte a győztes gólt – tegyük hozzá, Szoboszlai Dominik gólpasszából. A magyar középpályás viccesen posztolt is a találkozó után, mondván, Mac Allister neki köszönheti az elismerést. A BL rangadójáról készült elemzések azonban az argentin játékosnál is jobban elismerik Thibaut Courtois szenzációs teljesítményét.

Thibaut Courtois éppen Szoboszlai Dominik lövését hárítja bravúrral a Liverpool-Real Madrid BL-meccsen. Az osztályzatok alapján a belga kapus volt a meccs embere
Thibaut Courtois éppen Szoboszlai Dominik lövését hárítja bravúrral a Liverpool–Real Madrid BL-meccsen. Az osztályzatok alapján a belga kapus volt a meccs embere. Fotó: NurPhoto/Jose Breton

„Valójában az 1-0-s eredmény hízelgő a vendégek számára, akik sokkal simábban kikaptak volna, ha nincs Thibaut Courtois hősies teljesítménye” – írja szöveges értékelésében az Opta.

 

Megmentette a Real Madridot a kiütéstől

Ennél is érdekesebb a közismerten a Real Madrid pártján álló Marca összegzése. A spanyol sportlap Courtois csodái nem végtelenek címmel értékeli a mérkőzést, majd a kapusról szólva a következőket írja: 

A Real Madrid csak azért úszta meg a kiütést, mert Courtois, amikor vörös mezt lát, óriássá változik.

„Fél tucat védést mutatott be – nem túlzás. Kettőt Szoboszlai, egyet Mac Allister, egyet Van Dijk, egyet Ekitiké, az utolsót pedig Gakpo lövésénél. Tiszta, közelről leadott lövések voltak. A belga kapus nem tudott mindent megmenteni, és a csapat sem nyújtott sokat viszonzásul.”

Mindezt azzal egészíthetjük ki, hogy Courtois-nak hivatalosan nyolc védése volt, a Marcának abban igaza van, hogy ezek közül hat is bravúros.

 

Árulkodó osztályzatok Liverpoolból

Az osztályzatok is árulkodók a találkozó után. A Sofascore és a WhoScored is Courtois-nak adta a legmagasabb osztályzatot (8-as), amivel ő lett a meccs embere. Az Eredmények is 8-ast adott a belga kapusnak, csakúgy, mint Mac Allisternek, utóbbit megjelölve a meccs emberének.

 

Courtois: Fejlődnünk kell!

Maga Thibaut Courtois szerényen nyilatkozott a mérkőzés után. – Jobban kell játszanunk. Az ilyen meccseket apró részletek döntik el. Meg kell őriznünk a nyugalmunkat. Az Olympiakosz elleni meccs is kemény lesz. Ha azt megnyerjük, jó helyzetbe kerülünk, hogy az első nyolcba jussunk. Még mindig fejlődnünk kell az erős ellenfelek elleni idegenbeli mérkőzéseken – nyilatkozta a belga kapus az UEFA-nak.

Amiből azt vonhatjuk le, hogy a Real Madridnál sem mehetnek biztosra, az első nyolcba kerülést nem adják olcsón.

Íme, Courtois bravúrjai:

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu