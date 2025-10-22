liverpoolBajnokok LigájaEintracht Frankfurt

Szoboszlai-gólpassz, fordított a Liverpool Frankfurtban – kövesse nálunk a BL-meccset!

Négy vereséggel a háta mögött vágott neki Németországnak a Liverpool, amely szerda este az Eintracht Frankfurtnál vendégeskedik a Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában. Arne Slot sokat változtatott a csapatán, hátha így ki tud mászni a gödörből, többek között Mohamed Szalah-t és Kerkez Milos is a kispadra került, Szoboszlai Dominik viszont ott van a kezdőben. Kövesse velünk az Eintracht Frankfurt és a Liverpool BL-mérkőzését – cikkünk folyamatosan frissül.

2025. 10. 22. 21:09
Szoboszlai szöglete után Konaté fejelte be a Liverpool harmadik gólját Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV Forrás: AFP
Amikor egy Liverpool kaliberű csapatról beszélünk, általában a pozitív csúcsok kerülnek szóba, ám a Vörösök most éppen az ellen küzdenek, hogy újabb és újabb negatív csúcsokat állítsanak be. Arne Slot együttese egymás után négy mérkőzést bukott el minden sorozatot tekintve, és ha szerda este Frankfurtban sem járnak sikerrel, akkor 1953 óta először öt meccset veszíthetnek el zsinórban. 

Mohamed Szalah nincs jó formában, ki is maradt a Liverpool kezdőcsapatából
Mohamed Szalah nincs jó formában, ki is maradt a Liverpool kezdőcsapatából Fotó: PETER POWELL / AFP

A BL-ben egy győzelem mellett egy vereséggel áll a Liverpool, csak a 16. hely illeti meg a tabellán, és a holland edző úgy látta jónak, azzal léphetnek előre, ha felfrissíti a csapatát. Így bár Mohamed Szalah korábban érinthetetlen volt, szerda este a kispadon találta magát, ahogy Kerkez Milos is. Szoboszlai Dominik viszont ismét a kezdőcsapatban és ezúttal a középpályán kapott helyet.

Íme a Liverpool összeállítása:

Ez pedig a házigazdáé, az Eintracht Frankfurté:

A Liverpool mellett az Eintracht Frankfurt sincs jó formában, három mérkőzés óta nyeretlen, két vereség után a Freiburg elleni 2-2-vel hangolt a szerdai BL-meccsre.

Szoboszlaiékra jellemző volt az utóbbi időben, hogy a találkozóik elején azonnal hátrányba kerültek, aztán szaladtak az eredmény után. Most sem álltak messze ettől: Jean-Matteo Bahoya a 7. percben öt méterről lőtt kapura, Giorgi Mamardasvili nagy védéssel mentette meg a csapatát.

Ezután a Liverpool és Alexander Isak percei következtek. Az agyonkritizált csatár két perc alatt két lövéssel próbálkozott, ám nem tudott túljárni Michael Zetterer eszén, a hat meccsből álló gól nélküli szériájának nem vetett véget.

Nagy fölényben játszottak a vendégek, de ünneplésre nem volt okuk. Annál is inkább, mert Jeremie Frimpong megsérült, a 19. percben Conor Bradley váltotta a holland jobbhátvédet, Szoboszlai tehát maradt a középpályán.

Betalált a Frankfurt, a Liverpool gyorsan fordított

A Liverpool pedig néhány pillanat múlva még nehezebb helyzetbe került: 

A cselezgetni próbáló Florian Wirtz veszített labdát, amellyel Nathaniel Brown lódult meg. Mario Götze kitette jobb a labdát, hogy aztán 14 méterről Rasmus Kristensen fejezze be a kontratámadást egy, a kapufát eltaláló és onnan befelé pattanó lövéssel a 26. percben.

Az angolok azon voltak, hogy gyorsan egyenlítsenek, a 33. percben közel is jártak hozzá, de Bradley fejesénél még Zetterer bravúrral védett. Hugo Ekitiké lövésénél viszont tehetetlen volt. Robertson nemcsak kiszúrta, hanem tökéletes indítással találta meg a kirobbanó francia támadót, aki 14 méterről egyenlített a 35. percben. Ekitiké nem ünnepelt korábbi csapata ellen, a 39. percben viszont már neki is fülig ért a szája, amikor Cody Gakpo szöglete után Virgil van Dijk egy fejesgóllal megfordította az állást.

Öt perccel később megismétlődött ez a jelenet, csak éppen Szoboszlai és Konaté voltak a főszereplők: a magyar középpályás szögletét a francia védő váltotta gólra, 3-1-es liverpooli vezetésnél cseréltek térfelet a felek.

Ha azt gondolnánk, hogy a fordulás után mindent megtett a szépítésért az Eintracht Frankfurt, tévednénk. A németek mintha bent maradtak volna az öltözőben, az angolok viszont nagy kedvvel mentek előre. A második félidőre az Isak helyére becserélt Federico Chiesa ollózása kevéssel kerülte el a kaput, majd Wirtz szép szabadrúgásánál volt résen a hazai kapus, Zetterer. Wirtz Szoboszlait is helyzetbe hozta egy középre adott labdával, de a magyar középpályás nem találta el jól a játékszert, nem ért célt a lövése.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló, félidei eredmények

  • Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) 3-1 (3-0) – végeredmény, gólszerzők: Osimhen (3., 33.), Akgun (60.), ill. Helmersen (75.)
  • Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri) 3-1 (1-1) – végeredmény, gólszerzők: Guruzeta (40., 88.), Navarro (70.), ill. Andrade (1.)
  • Chelsea (angol)–Ajax (holland) 4-1, gólszerzők: Guiu (18.), Caicedo (27.), Fernández (45. – 11-esből), Estevao (45+6. – 11-esből), ill. Weghorst (33. – 11-esből). Kiállítva: Taylor (15., Ajax)
  • Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh) 0-0 
  • Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) 1-3, gólszerzők: Kristensen (26.), ill. Ekitiké (33.), Van Dijk (39.), Konaté (44.)
  • Sporting CP (portugál)–Olympique Marseille (francia) 0-1, gólszerző: Paixao (14.). Kiállítva: Emerson (45+2., Olympique Marseille)
  • Monaco (francia)–Tottenham Hotspur (angol) 0-0 
  • Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) 0-0
  • Bayern München (német)–FC Bruges (belga) 3-0, gólszerzők: Karl (5.), Kane (14.), Díaz (34.)

 

