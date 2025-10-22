Sallai óriásit hibázott, de a másik baki többe került Isztambulban

Ahogy a török Fanatik című lap már előre jelezte, Sallai Roland visszatért a Galatasaray kezdőcsapatába a Bajnokok Ligájában: a magyar válogatott futballista az Eintracht Frankfurt elleni 5-1-es vereség során végig a pályán volt, a Liverpoollal szembeni 1-0-s siker alkalmával viszont csak a hajrában állt be csereként. A 28 éves játékosra ezúttal sem az eredeti posztján, hanem jobb szélső védőként számított Okan Buruk, aki egyértelműen győzelemre számított a BL főtábláján először szereplő Bodö/Glimt ellen.

Sallai Roland egy hibától eltekintve állta a sarat (Fotó: Ozan Kose/AFP)

Nem lehet azzal vádolni a törököket, hogy kivárásra játszottak volna, az isztambuliak egyből nekirontottak az ellenfélnek, és ennek már a 3. percben meglett az eredménye, amikor Mario Lemina remek kiugratását Victor Osimhen váltotta gólra, a nigériai csatár 14 méterről szépen kilőtte a bal alsó sarkot (1-0).

A 26 éves játékos a következő percekben is aktív maradt, többször is fejjel veszélyeztette a norvég kaput, az újabb gólhoz azonban egy óriási védelmi hiba is kellett: Fredrik Björkan nemes egyszerűséggel odapasszolta a labdát az így magát ziccerben találó Osimhenhez, aki könnyen túljárt a Nikita Hajkin kapus eszén, majd az üres kapuba helyezett (2-0).

Sallai hibája is belefért

A törökök ezután több lehetőséget is elpuskáztak, a támadásban addig meglehetősen visszafogott vendégcsapat az első félidő hajrájában járt közel a szépítéshez, s ebben Sallai is vastagon szerepet játszott: a magyar játékos a saját tizenhatosa előtt veszített labdát, szerencséjére a szép csellel ziccerbe kerülő Jens Hauge nem tudott élni az óriási lehetőséggel, és 12 méterről a kapu mellé lőtt. A Sallait szerelő Sondre Fet nem sokkal később eltalálta a kapufát, ám ez is kimaradt, így kétgólos hazai előnynél vonulhattak pihenőre a csapatok.

A szünet után átadta a kezdeményezést az ellenfélnek a Galatasaray, amely így is veszélyesebb maradt, és nem is kellett sokat várni arra, hogy végleg eldöntse az összecsapást: a 60. percben Osimhen szerzett labdát, az így nagy helyzetbe kerülő Yunus Akgün első lövését még védte a kapus, az ismétlést azonban már a kapuba küldte a török támadó (3-0).