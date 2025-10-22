Bajnokok LigájaGalatasarayBodö/GlimtSallai Roland

Sallai óriásit hibázott, de a másik baki többe került Isztambulban

A Liverpool legyőzése után a Bodö/Glimt ellen is begyűjtötte a három pontot a Bajnokok Ligájában a Galatasaray, amely 3-1-re legyőzte a norvég együttest. A hazaiaknál Sallai Roland kezdőként végigjátszotta a találkozót.

2025. 10. 22. 20:40
Victor Osimhen kétszer is gólt ünnepelhetett a norvégok ellen Fotó: Cem Tekkesinoglu Forrás: Anadolu/AFP
Ahogy a török Fanatik című lap már előre jelezte, Sallai Roland visszatért a Galatasaray kezdőcsapatába a Bajnokok Ligájában: a magyar válogatott futballista az Eintracht Frankfurt elleni 5-1-es vereség során végig a pályán volt, a Liverpoollal szembeni 1-0-s siker alkalmával viszont csak a hajrában állt be csereként. A 28 éves játékosra ezúttal sem az eredeti posztján, hanem jobb szélső védőként számított Okan Buruk, aki egyértelműen győzelemre számított a BL főtábláján először szereplő Bodö/Glimt ellen.

Sallai Roland egy hibától eltekintve állta a sarat
Sallai Roland egy hibától eltekintve állta a sarat (Fotó: Ozan Kose/AFP)

Nem lehet azzal vádolni a törököket, hogy kivárásra játszottak volna, az isztambuliak egyből nekirontottak az ellenfélnek, és ennek már a 3. percben meglett az eredménye, amikor Mario Lemina remek kiugratását Victor Osimhen váltotta gólra, a nigériai csatár 14 méterről szépen kilőtte a bal alsó sarkot (1-0).

A 26 éves játékos a következő percekben is aktív maradt, többször is fejjel veszélyeztette a norvég kaput, az újabb gólhoz azonban egy óriási védelmi hiba is kellett: Fredrik Björkan nemes egyszerűséggel odapasszolta a labdát az így magát ziccerben találó Osimhenhez, aki könnyen túljárt a Nikita Hajkin kapus eszén, majd az üres kapuba helyezett (2-0).

Sallai hibája is belefért

A törökök ezután több lehetőséget is elpuskáztak, a támadásban addig meglehetősen visszafogott vendégcsapat az első félidő hajrájában járt közel a szépítéshez, s ebben Sallai is vastagon szerepet játszott: a magyar játékos a saját tizenhatosa előtt veszített labdát, szerencséjére a szép csellel ziccerbe kerülő Jens Hauge nem tudott élni az óriási lehetőséggel, és 12 méterről a kapu mellé lőtt. A Sallait szerelő Sondre Fet nem sokkal később eltalálta a kapufát, ám ez is kimaradt, így kétgólos hazai előnynél vonulhattak pihenőre a csapatok.  

A szünet után átadta a kezdeményezést az ellenfélnek a Galatasaray, amely így is veszélyesebb maradt, és nem is kellett sokat várni arra, hogy végleg eldöntse az összecsapást: a 60. percben Osimhen szerzett labdát, az így nagy helyzetbe kerülő Yunus Akgün első lövését még védte a kapus, az ismétlést azonban már a kapuba küldte a török támadó (3-0).

A Bodö/Glimt nagy nehezen kihasznált egyet a lehetőségei közül, ez azonban csak szépégtapasznak és a 3-1-es vereséghez volt elegendő.

A Galatasaray 2012 vége óta először nyert egymás után két meccset a legrangosabb európai kupasorozatban, s mivel legközelebb a két vereséggel és 0-6-os gólkülönbséggel kezdő Ajax vendége lesz, könnyen lehet, hogy nem áll meg ennyinél.

A másik korai meccsen

A meglepetésre remek rajtot produkáló, az első két meccsét behúzó Qarabag már az első percben megszerezte a vezetést az Athletic Bilbao vendégeként, a baszkok azonban még az első félidőben egyenlítettek, s végül 3-1-re legyőzték az azerieket, megszerezve az első győzelmüket a mostani kiírásban. Érdekesség, hogy a Qarabag gólját jegyző Leandro Andrade lett az első futballista a fontosabb európai sorozatokban, aki három különböző meccsen is betalált az első percben. 

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

  • Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) 3-1 
  • Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri) 3-1
  • Chelsea (angol)–Ajax (holland) 21.00 
  • Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh) 21.00 
  • Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) 21.00 
  • Sporting CP (portugál)–Olympique Marseille (francia) 21.00 
  • Monaco (francia)–Tottenham Hotspur (angol) 21.00 
  • Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) 21.00 (Tv: Sport2) 
  • Bayern München (német)–FC Bruges (belga) 21.00 (Tv: Sport1) 

A mérkőzések jegyzőkönyveit ide, majd az adott meccsre kattintva tekintheti meg!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

