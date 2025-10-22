Mourinho: igazságtalanság, UEFA: taps a kézzel adott gólpassznak a BL-ben + videó

Nick Pope gondoskodott a látványról, a Newcastle United kapusa a saját tizenhatosán belülről indította a félpályán túl kilépő csapattársát, Harvey Barnest, aki ebből gólt szerzett. Lábbal sem lett volna átlagos teljesítmény az angol válogatott kapustól, ám ő kézzel varázsolta a társa elé a labdát mintegy 50 méterre. Hibázott persze a Benfica védője, ám ez mit sem von le a helyzetet remekül felismerő és megoldó kapus érdemeiből.

Nick Pope nagy dobása után már csak a távolból szorított, hogy gól legyen az akció vége Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Nick Pope: kidobásgól gólpassz

A Newcastle United-Benfica labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzés gyakorlatilag ezzel a jelenetsorral dőlt el végleg. A 70. percben így lett kétgólos a végül 3-0-ra nyerő angolok vezetése. Nick Pope performansza nem lepte meg az edzőjét.

– Nem vagyok benne biztos, hogy túl sok elismerést tulajdoníthatok magamnak ezért – mondta mosolyogva Eddie Howe, a Newcastle menedzsere.

– Dolgozunk bizonyos dolgokon Nickkel a labda megjátszásán. A dobás az egyik nagy erőssége, valójában ezzel szoktunk foglalkozni, de nem mondanám, hogy feltétlenül azon, hogy gólpasszt adjon.

A 33 esztendős kapus éppen a mérkőzés előtt nyilatkozott arról, mennyire nagyra tartja a José Mourinho által két korszakban (2004-2007, 2013-2015) irányított Chelsea-t, amely volt, hogy mindössze 15 kapott góllal nyert bajnokságot. Nick Pope a szezonban 11 meccsből hetet lehozott úgy, hogy megőrizte a kapuját a góltól.

Az angol gólpasszához az UEFA is gratulált, a gól az alábbi videóban (amely a keddi játéknap legszebb gólpasszait mutatja), 0:57-től látható:

Some really special assists in Tuesday's games 😮‍💨



Your favourite... Vitinha, Nuno Mendes, Bardghji or Pope? 🅰️@Lays_football | #UCLassists pic.twitter.com/v99vzAtFn5 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2025

Mourinho optimista

Az éppen most 3-0-ra legyőzött Benficát edző José Mourinho értetlenül áll a Newcastle elleni vereség előtt.

– Az első félidő kiegyenlített volt, de több helyzetünk volt, mint nekik. Az eredmény nemcsak igazságtalan, de rendkívül igazságtalan volt, mert vezetnünk kellett volna. A második gól teljesen megváltoztatta a játék menetét. Ez egy olyan gól, amit nem kaphatunk be.

Ezután a csapat mentalitása megingott, és hatalmas különbség alakult ki – fakadt ki a sztáredző, aki így is hisz a három meccs után nulla pontos Benfica továbbjutásában.