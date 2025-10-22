Nick PopeBajnokok Ligájagólpassz

Mourinho: igazságtalanság, UEFA: taps a kézzel adott gólpassznak a BL-ben + videó

A Benfica simán, 3-0-ra kikapott a Newcastle United otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakaszában kedden. A José Mourinho vezette portugálok mindhárom mérkőzésüket elveszítették. A világhírű edző szerint rendkívül igazságtalan, hogy az első félidőben hátrányba kerültek, miközben több helyzetet alakítottak ki, mint a hazaiak. A mérkőzés legemlékezetesebb eseménye, hogy a Newcastle kapusa, Nick Pope kidobásból adta a gólpasszt a második angol találatot elérő Harvey Barnesnak. A Newcastle már hat pontot szerzett.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 22. 7:25
Nick Pope keze lendül, hatalmas gólpasszt adott a Newcastle kapusa Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
Nick Pope gondoskodott a látványról, a Newcastle United kapusa a saját tizenhatosán belülről indította a félpályán túl kilépő csapattársát, Harvey Barnest, aki ebből gólt szerzett. Lábbal sem lett volna átlagos teljesítmény az angol válogatott kapustól, ám ő kézzel varázsolta a társa elé a labdát mintegy 50 méterre. Hibázott persze a Benfica védője, ám ez mit sem von le a helyzetet remekül felismerő és megoldó kapus érdemeiből.

Nick Pope
Nick Pope nagy dobása után már csak a távolból szorított, hogy gól legyen az akció vége Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Nick Pope: kidobásgól gólpassz

A Newcastle United-Benfica labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzés gyakorlatilag ezzel a jelenetsorral dőlt el végleg. A 70. percben így lett kétgólos a végül 3-0-ra nyerő angolok vezetése. Nick Pope performansza nem lepte meg az edzőjét. 

– Nem vagyok benne biztos, hogy túl sok elismerést tulajdoníthatok magamnak ezért – mondta mosolyogva Eddie Howe, a Newcastle menedzsere. 

– Dolgozunk bizonyos dolgokon Nickkel a labda megjátszásán. A dobás az egyik nagy erőssége, valójában ezzel szoktunk foglalkozni, de nem mondanám, hogy feltétlenül azon, hogy gólpasszt adjon.

A 33 esztendős kapus éppen a mérkőzés előtt nyilatkozott arról, mennyire nagyra tartja a José Mourinho által két korszakban (2004-2007, 2013-2015) irányított Chelsea-t, amely volt, hogy mindössze 15 kapott góllal nyert bajnokságot. Nick Pope a szezonban 11 meccsből hetet lehozott úgy, hogy megőrizte a kapuját a góltól.

Az angol gólpasszához az UEFA is gratulált, a gól az alábbi videóban (amely a keddi játéknap legszebb gólpasszait mutatja), 0:57-től látható:

Mourinho optimista

Az éppen most 3-0-ra legyőzött Benficát edző José Mourinho értetlenül áll a Newcastle elleni vereség előtt.

– Az első félidő kiegyenlített volt, de több helyzetünk volt, mint nekik. Az eredmény nemcsak igazságtalan, de rendkívül igazságtalan volt, mert vezetnünk kellett volna. A második gól teljesen megváltoztatta a játék menetét. Ez egy olyan gól, amit nem kaphatunk be.

 Ezután a csapat mentalitása megingott, és hatalmas különbség alakult ki – fakadt ki a sztáredző, aki így is hisz a három meccs után nulla pontos Benfica továbbjutásában.

– Harcolnunk kell a Bajnokok Ligájában, de nincs szükségünk 15 pontra a továbbjutáshoz. Talán nem 9, de 10, 11 pont elég lesz a továbbjutáshoz. Nincs szükségünk 15-re, nem kell mind az öt meccset megnyernünk. Ez nem olcsó demagógia – számolgatott José Mourinho.

Nick Pope
José Mourinho a háttérbe szorult Eddie Howe és a Newcastle otthonában, ahol Nick Pope lehúzta a rolót Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

 

