Gyökeresnek a spanyol óriás ellen szakadt át a gát, a címvédő tíz emberrel is hét gólt lőtt a BL-ben

A címvédő Paris Saint-Germain úgy nyert 7-2-re a Bayer Leverkusen otthonában a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában, hogy a hazaiak 31., míg a vendégek a 37. perctől játszottak emberhátrányban. Nemcsak a PSG, hanem az Arsenal és az Inter is hibátlan maradt a Bajnokok Ligája keddi játéknapján. Az angol együttesnél ráadásul Gyökeres Viktor duplázott az Atlético Madrid elleni 4-0-s győzelem során.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 22:54
Gyökeres Viktor duplázott, az Arsenal esélyt sem adott az Atlético Madridnak
Gyökeres Viktor duplázott, az Arsenal esélyt sem adott az Atlético Madridnak Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
A Barcelona Olimpiakosz elleni 6-1-es győzelmével és a két újonc, a Kajrat Almati és a Pafosz gól nélküli döntetlenjével startolt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulója. Kedd este aztán további sztárcsapatok léptek pályára. A slágermeccs az Arsenal–Atlético Madrid volt, a címvédő Paris Saint-Germain pedig a Bayer Leverkusen otthonába látogatott. 

A Bajnokok Ligája címvédője, a PSG nagyon simán nyert Németországban
A Bajnokok Ligája címvédője, a PSG nagyon simán nyert Németországban  Fotó: HESHAM ELSHERIF / ANADOLU

Bajnokok Ligája: Gyökeres első góljai, az Arsenal hibátlan maradt

Gyökeres Viktor ismét az első perctől rohamozott az Arsenal mezében, és az ötödik percben kis híján gólpasszt osztott ki. A svéd támadó passzát Eberiche Eze lőtte rá 17 méterről, a védőn felpattanó labda a kapufán csattant. A hazaiak a folytatásban is beszorították a spanyol gárdát a saját kapuja elé, a félidő felénél mégis néma csend lett a stadionban. Az Arsenal kapusa, Raya teljesen indokolatlanul kijött a kapujából, az Atlético gyorsan elvégezte a bedobást, de az üres kapura menő lövés centikkel mellé ment. 

A második félidő elején a korábbi Manchester City-támadó, Julian Álvarez megalapozta a játékrészt. Az argentin lövése a kapufát találta el, ezután kapcsolt is az Arsenal. 

Az 57. percben az Ágyúsok pontrúgásból (mi másból?) szerezték meg a vezetést. A brazil Gabriel érkezett remekül Declan Rice labdájára. Pár perccel később pedig honfitársa, Gabriel Martinelli tett közé még egyet. 

A folytatás is csak az Arsenalról szólt, Gyökeres percei következtek.

  • A 67. percben megszerezte első BL-gólját az Arsenal színeiben.
  • Három perccel később pedig egy szöglet után duplázott is a svéd támadó.

Újabb gól már nem született, az Arsenal 4-0-s győzelmével továbbra is százszázalékos a BL-ben, Mikel Arteta együttese három meccsen ráadásul gólt sem kapott

A PSG-védő kiállítása után indult be a BL-címvédő

A címvédő PSG kispadján már helyet foglalt az aranylabdás Ousmane Dembélé, aki a hetedik percben a társaival ünnepelhetett. Egy jobb oldali szöglet után Nuno Mendes beadását az ecuadori William Pacho fejelte a kapuba – éppen a Párizsban születő francia hátvéd, Loic Bade mellől. A németek becsülettel mentek ezután előre, a 25. percben büntetőt is kaptak kezezés miatt, de Alejandro Grimaldo lövése a kapufát találta el. A Leverkusen helyzete pedig az első játékrészben még nehezebb lett, miután a középpályás Andrich egy durva belépőjéért piros lapot kapott. A PSG védője, Ilya Zabarnyi viszont tett róla, hogy fair küzdelem legyen a pályán... Az argentin nagyon könnyelműen védekezett Christian Kofane ellen, a hátvéd utolsó emberként lerántotta a csatárt, ráadásul a tizenhatoson belül. Piros lap és büntető. Aleix Garcia ezt be is rúgta a 38. percben. 

Ezt ki gondolta volna, amikor a Bayer Leverkusen kiegyenlített? A PSG gálázott Németországban
Ezt ki gondolta volna, amikor a Bayer Leverkusen kiegyenlített? A PSG gálázott Németországban  Fotó: HESHAM ELSHERIF / ANADOLU

Az este legfordulatosabb meccsén ezután sem álltak le a csapatok a szünetig – pontosabban a PSG. A középkezdés után percekkel újra a címvédő vezetett, Desiré Doué volt szemfüles a bokszon belül. 

A PSG-nek pedig nagyon jól állt a tíz a tíz elleni játék. Hvicsa Kvarachelia és a duplázó Doué révén a franciák hét perc leforgása alatt lőttek hármat, és lényegében a meccset is lezárták az első félidő legvégén (1-4).

Luis Enrique együttese a szünet után sem állt le, Nuno Mendes mellett a csereként beálló Dembélé is betalált, de a 7-2-es végeredményt Vitinha bombája állította be. A PSG így továbbra is hibátlan az alapszakaszban. 

Haalandot senki nem tudja megállítani

A Manchester City a zsinórban kilencedik (!) tétmeccsén betaláló Erling Haaland vezérletével 2-0-ra nyert a Villarreal otthonában. José Mourinho a második BL-meccsét is elvesztette a Benfica élén – ezúttal a Newcastle United ellen 3-0 arányban –, az Inter Belgiumba gálázott, a Napoli pedig azután kapott nagy pofont a PSV otthonában (6-2), hogy a szurkolóik ellen durván fellépett a rendőrség Hollandiában.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

  • Barcelona (spanyol)–Olympiakosz (görög) 6-1
  • Kajrat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) 0-0
  • Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 4-0
  • Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia) 2-7
  • Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) 0-2
  • PSV (holland)–Napoli (olasz) 6-2
  • FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német) 2-4
  • Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz) 0-4
  • Newcastle United (angol)–Benfica (portugál) 3-0

Az alapszakasz állását ide kattintva tekintheti meg!

