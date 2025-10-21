Gyökeresnek a spanyol óriás ellen szakadt át a gát, a címvédő tíz emberrel is hét gólt lőtt a BL-ben

A Barcelona Olimpiakosz elleni 6-1-es győzelmével és a két újonc, a Kajrat Almati és a Pafosz gól nélküli döntetlenjével startolt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulója. Kedd este aztán további sztárcsapatok léptek pályára. A slágermeccs az Arsenal–Atlético Madrid volt, a címvédő Paris Saint-Germain pedig a Bayer Leverkusen otthonába látogatott.

A Bajnokok Ligája címvédője, a PSG nagyon simán nyert Németországban Fotó: HESHAM ELSHERIF / ANADOLU

Bajnokok Ligája: Gyökeres első góljai, az Arsenal hibátlan maradt

Gyökeres Viktor ismét az első perctől rohamozott az Arsenal mezében, és az ötödik percben kis híján gólpasszt osztott ki. A svéd támadó passzát Eberiche Eze lőtte rá 17 méterről, a védőn felpattanó labda a kapufán csattant. A hazaiak a folytatásban is beszorították a spanyol gárdát a saját kapuja elé, a félidő felénél mégis néma csend lett a stadionban. Az Arsenal kapusa, Raya teljesen indokolatlanul kijött a kapujából, az Atlético gyorsan elvégezte a bedobást, de az üres kapura menő lövés centikkel mellé ment.

A második félidő elején a korábbi Manchester City-támadó, Julian Álvarez megalapozta a játékrészt. Az argentin lövése a kapufát találta el, ezután kapcsolt is az Arsenal.

Az 57. percben az Ágyúsok pontrúgásból (mi másból?) szerezték meg a vezetést. A brazil Gabriel érkezett remekül Declan Rice labdájára. Pár perccel később pedig honfitársa, Gabriel Martinelli tett közé még egyet.

A folytatás is csak az Arsenalról szólt, Gyökeres percei következtek.

A 67. percben megszerezte első BL-gólját az Arsenal színeiben.

Három perccel később pedig egy szöglet után duplázott is a svéd támadó.

Újabb gól már nem született, az Arsenal 4-0-s győzelmével továbbra is százszázalékos a BL-ben, Mikel Arteta együttese három meccsen ráadásul gólt sem kapott

A PSG-védő kiállítása után indult be a BL-címvédő

A címvédő PSG kispadján már helyet foglalt az aranylabdás Ousmane Dembélé, aki a hetedik percben a társaival ünnepelhetett. Egy jobb oldali szöglet után Nuno Mendes beadását az ecuadori William Pacho fejelte a kapuba – éppen a Párizsban születő francia hátvéd, Loic Bade mellől. A németek becsülettel mentek ezután előre, a 25. percben büntetőt is kaptak kezezés miatt, de Alejandro Grimaldo lövése a kapufát találta el. A Leverkusen helyzete pedig az első játékrészben még nehezebb lett, miután a középpályás Andrich egy durva belépőjéért piros lapot kapott. A PSG védője, Ilya Zabarnyi viszont tett róla, hogy fair küzdelem legyen a pályán... Az argentin nagyon könnyelműen védekezett Christian Kofane ellen, a hátvéd utolsó emberként lerántotta a csatárt, ráadásul a tizenhatoson belül. Piros lap és büntető. Aleix Garcia ezt be is rúgta a 38. percben.