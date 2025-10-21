liverpoolBajnokok LigájaEintracht Frankfurt

A Liverpool pórul járt, hiába várták Frankfurtban Slotot és Szoboszlait

A harmadik mérkőzésére készül a Bajnokok Ligája alapszakaszában a Liverpool, amely szerdán 21 órakor az Eintracht Frankfurtnál vendégeskedik. Az angoloknak nem csak a pályán nem megy, már a találkozó előtti terveikbe is hiba csúszott, még a Liverpool sajtótájékoztatója is elmaradt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 19:37
Arne Slot és a Liverpool terveibe hiba csúszott Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A gödörben lévő, egymás után négy tétmérkőzést is elbukó Liverpool szerda este 21 órakor az Eintracht Frankfurt otthonában próbálhat meg javítani a BL-mérlegén.

Bár nem megy a Liverpoolnak, az edzéseken jókedvűek a játékosok
Bár nem megy a Liverpoolnak, az edzéseken jókedvűek a játékosok. Fotó: AFP

Ahogy az lenni szokott, a meccs előtt egy nappal sajtótájékoztatóra készült Arne Slot vezetőedző és a keret egyik játékosa, aki ebben az esetben Szoboszlai Dominik lett volna. Ők kedden este a németországi Deutsche Bank Parkban válaszoltak volna az újságírók kérdéseire, azonban a csapat Frankfurtba tartó repülőjárata műszaki hibák miatt késett. A késés miatt a tervezett sajtóeseményt nem tudják megtartani.

A PoolBarátok Facebook-oldal információi szerint órákon át a repülőtéren rostokoltak a liverpooliak.

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

De akkor vajon kinek és mit javasolt ez a hímtag már hónapokkal ezelőtt?

Bayer Zsolt avatarja

Magyar Péter ismét csúnyán beégette magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.