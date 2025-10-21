A Liverpool pórul járt, hiába várták Frankfurtban Slotot és Szoboszlait

A gödörben lévő, egymás után négy tétmérkőzést is elbukó Liverpool szerda este 21 órakor az Eintracht Frankfurt otthonában próbálhat meg javítani a BL-mérlegén.

Bár nem megy a Liverpoolnak, az edzéseken jókedvűek a játékosok. Fotó: AFP

Ahogy az lenni szokott, a meccs előtt egy nappal sajtótájékoztatóra készült Arne Slot vezetőedző és a keret egyik játékosa, aki ebben az esetben Szoboszlai Dominik lett volna. Ők kedden este a németországi Deutsche Bank Parkban válaszoltak volna az újságírók kérdéseire, azonban a csapat Frankfurtba tartó repülőjárata műszaki hibák miatt késett. A késés miatt a tervezett sajtóeseményt nem tudják megtartani.

A PoolBarátok Facebook-oldal információi szerint órákon át a repülőtéren rostokoltak a liverpooliak.

