A rangadó eleje és vége is drámát hozott, óriási gödörben a Liverpool

Feszültséggel és izgalmakkal fűtött rangadót játszott egymással a Liverpool és a Manchester United az Anfielden, a mérkőzést végül remek végjátékban a vendégek nyerték meg 2-1-re. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos végig a pályán volt a Liverpoolban, amely sorozatban a negyedik tétmeccsét veszítette el.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 19:29
Harry Maguire fejelte a győztes gólt Fotó: Peter Powell Forrás: AFP
Sorozatban három vereség – Crystal Palace (1-2), Galatasaray (0-1), Chelsea (1-2) – után szeretett volna javítani a Liverpool, amelynek az önbizalom visszaszerzése és a leszakadás elkerülése mellett a presztízs miatt is különösen fontos volt a Manchester United elleni rangadó. A közelmúltbeli mérleg egyértelműen a Vörösök mellett szólt, az MU tétmérkőzésen 2022 augusztusa óta nem tudta a rendes játékidőben legyőzni a Poolt, míg a legutóbbi anfieldi diadalig 2016 januárjáig kellett visszamennünk az időben. Arne Slot nem változtatott a válogatottszünet előtti utolsó mérkőzésen, a Chelsea elleni vereség során kiküldött kezdőcsapatán, így Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ismét megkapta a bizalmat.

Bryan Mbeumo góljával került hátrányba a Liverpool
Bryan Mbeumo góljával került hátrányba a Liverpool. Fotó: AFP/Peter Powell

Korán hátrányba került a Liverpool

Nem vádolhattuk azzal a csapatokat, hogy unalmasan kezdődött a találkozó, alig telt el az első perc, máris előnybe került a Manchester United! Egy hármas összecsapás során Alexis Mac Allister terült el, mikor a labdát elfejelő Virgil van Dijk őt sem kímélte, a szintén földre kerülő Bryan Mbeumo azonban rögtön felpattant, s ennek még fontos jelentősége lett az akció végén:

Bruno Fernandes szépen kitette a labdát a jobb szélre Amad Diallónak, aki bal külsővel szépen kiugratta Mbeumót, a ziccerbe kerülő kameruni válogatott támadó pedig az ötös sarkáról Giorgi Mamardashvili mellett a kapuba lőtt (0-1).

Slot mellett a Liverpool futballistái is azt reklamálták, hogy Mac Allister fejsérülése miatt meg kellett volna állítani a játékot, s bár a szabályok szerint valóban ezt kellett volna tennie Michael Olivernek, a játékvezető jóváhagyta a találatot – a Sky Sports információi szerint nem látta a sérülést, s így nem avatkozott közbe. Érdekességképpen: a szombati, 1-0-s vendégsikerrel zárult Fulham–Arsenal mérkőzésen hasonló szituációban megállította a vendégek támadását Anthony Taylor.

 

Kapufák kapufák hátán

A Liverpool az előzetesen vártaknak megfelelően dominált a mezőnyben, az igazi átütőerő azonban hiányzott a hazaiak játékából. Helyzetek azért így is adódtak Szoboszlaiék előtt, Cody Gakpo kétszer is eltalálta a kapufát, Alexander Isak pedig Ibrahima Konaté remek kiugratása után nem tudta ziccerben ellőni a labdát a szöget jó záró Senne Lammens mellett, aki lábbal védte a svéd válogatott csatár lövését.

Egyoldalúságról azonban nem beszélhetünk, az összességében veszélyesebb vendégek könnyen megduplázhatták volna az előnyt az első félidőben: Bruno Fernandes lövése a kapufát is súrolta, Kerkez hibája után pedig Mamardashvili mentette meg a góltól csapatát.

A fordulást követően fokozta a tempót a címvédő, Gakpo ismét megrezegtette a kapufát, Slot pedig Hugo Ekitiké, Florian Wirtz és Curtis Jones behozatalával igyekezett változtatni, melynek eredményeképpen Szoboszlai átkerült a már jól ismert jobb oldali hátvéd pozícióba.

Cody Gakpo egyszer egyenlített, másodjára viszont elhibázta az esélyt
Cody Gakpo egyszer egyenlített, másodjára viszont elhibázta az esélyt. Fotó: AFP/Peter Powell

 

A hajrá hozta a nagy fordulatokat

Az áttörést végül – mint már korábban többször az idényben – Federico Chiesa beküldése hozta meg, az olasz támadó kiválóan centerezett a bal szélről, Gakpo pedig közvetlen közelről már nem a kapufát találta el (1-1).

A végjátékban mindent megtett a hazai gárda, hogy meglegyen a három pont, ezúttal viszont Rúben Amorim csapata örülhetett a csattanónak:

a 84. percben Bruno Fernandes tette középre a visszapattanó labdát, az előrehúzódó Harry Maguire pedig hat méterről mintaszerűen a jobb alsóba bólintott (1-2).

A Liverpool legnagyobb lehetőségét az újabb egyenlítésre Gakpo puskázta el, a holland támadó elképesztő helyzetben, négy méterről fejelt a kapu mellé. A nyolcperces ráadásban óriási nyomás alatt volt a Manchester United, ám jól állta a sarat, s így közel tíz év után nyerni tudott az Anfielden, míg az egymás után a negyedik tétmérkőzését elveszítő Liverpool már négypontos hátránnyal követi a listavezető Arsenalt.

Premier League, 8. forduló

szombat:

  • Nottingham Forest–Chelsea 0-3 (0-0)
  • Manchester City–Everton 2-0 (0-0)
  • Brighton–Newcastle United 2-1 (1-0)
  • Burnley–Leeds United 2-0 (1-0)
  • Crystal Palace–Bournemouth 3-3 (0-2)
  • Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2-0 (1-0)
  • Fulham–Arsenal 0-1 (0-0)

vasárnap:

hétfő:

  • West Ham United–Brentford 21.00 (tv: Spíler1)

A Premier League állását megtekintheti ide kattintva!

 

