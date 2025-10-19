A rangadó eleje és vége is drámát hozott, óriási gödörben a Liverpool

Sorozatban három vereség – Crystal Palace (1-2), Galatasaray (0-1), Chelsea (1-2) – után szeretett volna javítani a Liverpool, amelynek az önbizalom visszaszerzése és a leszakadás elkerülése mellett a presztízs miatt is különösen fontos volt a Manchester United elleni rangadó. A közelmúltbeli mérleg egyértelműen a Vörösök mellett szólt, az MU tétmérkőzésen 2022 augusztusa óta nem tudta a rendes játékidőben legyőzni a Poolt, míg a legutóbbi anfieldi diadalig 2016 januárjáig kellett visszamennünk az időben. Arne Slot nem változtatott a válogatottszünet előtti utolsó mérkőzésen, a Chelsea elleni vereség során kiküldött kezdőcsapatán, így Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ismét megkapta a bizalmat.

Bryan Mbeumo góljával került hátrányba a Liverpool. Fotó: AFP/Peter Powell

Korán hátrányba került a Liverpool

Nem vádolhattuk azzal a csapatokat, hogy unalmasan kezdődött a találkozó, alig telt el az első perc, máris előnybe került a Manchester United! Egy hármas összecsapás során Alexis Mac Allister terült el, mikor a labdát elfejelő Virgil van Dijk őt sem kímélte, a szintén földre kerülő Bryan Mbeumo azonban rögtön felpattant, s ennek még fontos jelentősége lett az akció végén:

Bruno Fernandes szépen kitette a labdát a jobb szélre Amad Diallónak, aki bal külsővel szépen kiugratta Mbeumót, a ziccerbe kerülő kameruni válogatott támadó pedig az ötös sarkáról Giorgi Mamardashvili mellett a kapuba lőtt (0-1).

Slot mellett a Liverpool futballistái is azt reklamálták, hogy Mac Allister fejsérülése miatt meg kellett volna állítani a játékot, s bár a szabályok szerint valóban ezt kellett volna tennie Michael Olivernek, a játékvezető jóváhagyta a találatot – a Sky Sports információi szerint nem látta a sérülést, s így nem avatkozott közbe. Érdekességképpen: a szombati, 1-0-s vendégsikerrel zárult Fulham–Arsenal mérkőzésen hasonló szituációban megállította a vendégek támadását Anthony Taylor.

Kapufák kapufák hátán

A Liverpool az előzetesen vártaknak megfelelően dominált a mezőnyben, az igazi átütőerő azonban hiányzott a hazaiak játékából. Helyzetek azért így is adódtak Szoboszlaiék előtt, Cody Gakpo kétszer is eltalálta a kapufát, Alexander Isak pedig Ibrahima Konaté remek kiugratása után nem tudta ziccerben ellőni a labdát a szöget jó záró Senne Lammens mellett, aki lábbal védte a svéd válogatott csatár lövését.