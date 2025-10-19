Rendkívüli

Rendben bejutottak a vendégek, béke volt az Újpest és a Ferencváros rangadója előtt

Arne Slot fontos döntést hozott Szoboszlairól és Kerkezről a rangadó előtt

Arne Slot kihirdette kezdőcsapatát a Manchester United elleni hazai bajnokira. A Liverpoolban ezúttal is kezdőként kap lehetőséget Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 16:21
Szoboszlai Dominikra ezúttal a középpályán számít Arne Slot
Szoboszlai Dominikra ezúttal a középpályán számít Arne Slot Fotó: MI News Forrás: NurPhoto/AFP
Arne Slot Szoboszlai Dominiknak és Kerkez Milosnak is kezdőként szavaz bizalmat a Liverpoolban, Hugo Ekitiké és Florian Wirtz azonban csak a kispadon kap helyett.

Arne Slot kihirdette a Liverpool kezdőcsapatát
Arne Slot kihirdette a Liverpool kezdőcsapatát. Fotó: AFP/Yasin Akgul

A Liverpool kezdőcsapata:

A Manchester United kezdőcsapata:

A Liverpool javítani akar

Amióta a holland szakember irányítja a Vörösöket, még nem volt ekkora gödörben a csapat, amely a legutóbbi három tétmérkőzését elveszítette, így a vasárnapi rangadón egyértelműen a győzelem a cél.

A Liverpool és a Manchester United összecsapása magyar idő szerint 17.30-kor kezdődik az Anfielden, a találkozót a Spíler1 élőben közvetíti.

Premier League, 8. forduló

szombat:

  • Nottingham Forest–Chelsea 0-3 (0-0)
  • Manchester City–Everton 2-0 (0-0)
  • Brighton–Newcastle United 2-1 (1-0)
  • Burnley–Leeds United 2-0 (1-0)
  • Crystal Palace–Bournemouth 3-3 (0-2)
  • Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2-0 (1-0)
  • Fulham–Arsenal 0-1 (0-0)

vasárnap:

  • Tottenham Hotspur–Aston Villa 1-2 (1-1)
  • Liverpool–Manchester United 17.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • West Ham United–Brentford 21.00 (tv: Spíler1)

 

 

