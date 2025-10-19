Arne Slot fontos döntést hozott Szoboszlairól és Kerkezről a rangadó előtt

Arne Slot Szoboszlai Dominiknak és Kerkez Milosnak is kezdőként szavaz bizalmat a Liverpoolban, Hugo Ekitiké és Florian Wirtz azonban csak a kispadon kap helyett.

Arne Slot kihirdette a Liverpool kezdőcsapatát. Fotó: AFP/Yasin Akgul

A Liverpool kezdőcsapata:

Team news is IN for #LIVMUN 🔴 — Liverpool FC (@LFC) October 19, 2025

A Manchester United kezdőcsapata:

📣 Your United XI for today's trip to Anfield 👇 — Manchester United (@ManUtd) October 19, 2025

A Liverpool javítani akar

Amióta a holland szakember irányítja a Vörösöket, még nem volt ekkora gödörben a csapat, amely a legutóbbi három tétmérkőzését elveszítette, így a vasárnapi rangadón egyértelműen a győzelem a cél.

A Liverpool és a Manchester United összecsapása magyar idő szerint 17.30-kor kezdődik az Anfielden, a találkozót a Spíler1 élőben közvetíti.