Arne Slot fontos döntést hozott Szoboszlairól és Kerkezről a rangadó előtt

Arne Slot Szoboszlai Dominiknak és Kerkez Milosnak is kezdőként szavaz bizalmat a Liverpoolban, Hugo Ekitiké és Florian Wirtz azonban csak a kispadon kap helyett.
A Liverpool kezdőcsapata:
A Manchester United kezdőcsapata:
A Liverpool javítani akar
Amióta a holland szakember irányítja a Vörösöket, még nem volt ekkora gödörben a csapat, amely a legutóbbi három tétmérkőzését elveszítette, így a vasárnapi rangadón egyértelműen a győzelem a cél.
A Liverpool és a Manchester United összecsapása magyar idő szerint 17.30-kor kezdődik az Anfielden, a találkozót a Spíler1 élőben közvetíti.
Premier League, 8. forduló
szombat:
vasárnap:
hétfő: