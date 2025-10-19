Klopp és a 7-0 már a múlt – Szoboszlaiék felébrednének a rémálomból
Amióta Arne Slot a vezetőedző, nem volt még akkora gödörben a Liverpool, mint mostanában, a válogatottszünet előtt egymás után három mérkőzést is elveszített a Premier League bajnoka. Vasárnap délután (17.30, tv: Spíler1) azért szállnak harcba Szoboszlai Dominikék, hogy elkerüljék zsinórban a negyedik vereségüket, és végre megszerezzék a három pontot. Nehéz megítélni, hogy ebből a szempontból jó ellenfél-e a Manchester United, amely az elmúlt években többször is kibabrált a Liverpoollal.
Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
A Liverpool szemszögéből hosszú időn keresztül örömünnepet hoztak a Manchester United elleni bajnokik, Jürgen Klopp idején volt, hogy négy, öt vagy akár hét góllal is nyertek a Vörösök. Most azonban már más idők járnak, Szoboszlai Dominikék vasárnap (17.30, tv: Spíler1) azért küzdenek, hogy lezárják a hárommeccses vereségsorozatukat.
Nem megy a Liverpoolnak a manchesteriek ellen
Az idényt rossz játékkal, de jó eredményekkel kezdő Liverpool a Crystal Palace-tól és a Chelsea-től is 2-1-re kapott ki a Premier League-ben, ezek közé „férkőzött be” a Galatasaray elleni 0-1 a BL-ben. Arne Slot tudja, mi jelenti a fő problémát csapatának, de a megoldást egyelőre nem találja.
A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón azt is elmondta, szerinte a vasárnapi ellenfél, a Manchester United jobban kezdte az idényt, mint azt az eredményei mutatják, tekintve, hogy hét forduló alatt csak tíz pontot gyűjtött Rúben Amorim csapata, amelyet a tizedik hely illet meg a PL-ben. Kerkez Milosék a hullámvölgy ellenére a másodikok, és már csak ennek alapján is a meccs esélyesének számít, de a győzelem korántsem borítékolható.
A Manchester United 2016 januárja óta nem győzött az Anfielden, de már a Liverpool két és fél évvel ezelőtti 7-0-s gólgálája óta is sok víz lefolyt a Dunán, vagy inkább a Mersey-n.
Azóta öt tétmeccset játszottak egymással az ősi riválisok, és ezekből csak egyet nyertek meg a Vörösök, három döntetlen mellett tavaly márciusban a United hosszabbítás után gyűrte le a Liverpoolt az FA-kupa negyeddöntőjében,
és ezzel elindította a lejtőn az akkor még Klopp irányította csapatot, amely röviddel ezután az Európa-ligából is kiesett, a PL-ben pedig kiszállt a bajnoki címért folyó versenyből.
Az említett egyetlen győzelem az Old Traffordon született az előző idényben, akkor 3-0-ra nyertek a vendégek, amelyet 2-2-es döntetlen követett az Anfielden januárban – bár hét ponttal vezetett az Arsenal előtt, ekkor még nem volt egyértelmű, hogy a Liverpoolé lesz az arany az angol élvonalban, volt miért hajtania, de nem bírt a Vörös Ördögökkel.
Slot csapatának most is nagy szüksége lenne a pontokra, hiszen a két bajnoki vereség ahhoz vezetett, hogy a forduló előtt már az Arsenalt illette meg az első hely, a londoniak ráadásul szombaton is győztek. Az átmeneti trón visszahódításában sokat segíthetne, ha a Liverpool nyári rekordigazolása, Alexander Isak, vagy éppen Mohamed Szalah belelendülne. A holland vezetőedzőnek a sajtótájékoztatón felvetették, hogy ilyen szempontból a United lehet a tökéletes ellenfél, hiszen Liverpool egyiptomi királya mindig nagy kedvvel rámolja a gólokat a manchesteriek kapujába. A 33 éves szélső az előző idényben két gólpasszal zárta a manchesteriek elleni derbiket, összességében pedig, 17 mérkőzésen 16-szor volt eredményes és hat gólpasszt is kiosztott – egy másik csapat életét sem keserítette meg ennyire Szalah. De Slot szerint ez nem számít, mivel a hárommeccses vereségsorozat után minden játékosnak mindent bele kell adnia, hogy megtörjék a rossz szériát, mindegy, hogy melyik gárda lesz az ellenfél.
Rooney: A United egy pontnak is örülhet
Persze a Manchester Unitednek legalább annyira fontos lehet a győzelem, mert a Ferguson-éra óta mindig, gyötrődik az alakulat. Amorim önfejűen ragaszkodik az elképzeléseihez, így előrelépést nem igazán látni a csapatnál. A klublegenda, Wayne Rooney szerint az is bravúr lenne vasárnap a vendégektől, ha legalább egy pont döntetlen összejönne nekik.
– Már csak azért is, mert a Liverpool egymás után három meccset elveszített, szerintem ez a büszkeségüket is bántja, amit a szurkolók is tudnak, hiszen nem hülyék, és így űzni fogják őket előre. Éppen ezért a Unitednek már az is hatalmas eredmény lesz, ha egy pontot elhoz az Anfieldről. Egyértelműen a Liverpoolon van nyomás, mert más meccsekkel ellentétben a United-szurkolók most nem várják el, hogy nyerjen a csapat. Egy ponttal is elégedettek lesznek, a Liverpoolnak viszont ez lenne zsinórban a negyedik veresége, ráadásul otthon kapna ki a Manchester Unitedtől – magyarázta a vendégek egykori csatára The Wayne Rooney Show-ban.
Amikor ennyi új játékost igazolsz, mindegyiküknek megvan a maga egója, és mindenki jól akar teljesíteni, próbálja megtalálni az összhangot a többiekkel. Úgy érzem, ez még nem sikerült, még akkor sem, ha megnyerték az első öt meccset.
Szerintem ez most egy jó alkalom a Liverpoolnak egyfajta újrakezdésre, figyelembe véve, hol tartanak jelenleg – mondta Rooney.
Ma délután minden kiderül. Mindenesetre Amorim is Rooney-hoz hasonlóan látja a helyzetet.
– Talán az elvárások teszik ezt az egészet sokkal nehezebbé: amikor nyerned kell, és ott van rajtad a győzelem felelőssége. Ha nagy klubban játszol, minden meccset meg kell nyerned. Néha nehézséget okoz számunkra, hogy ezzel a felelősséggel játszunk. Lehet, hogy amikor a Manchester Unitedtől nem várják el a győzelmet, a játékosoknak könnyebb jól teljesíteni. De ezen változtatnunk kell – fogalmazott a portugál tréner, aki azt is elárulta, Lisandro Martínezre nem számíthat a mérkőzésen, Nusszair Mazraui játéka pedig kérdéses. – A válogatottból a többiek készen állnak, de vannak néhányan, akik Japánban játszottak, így velük óvatosnak kell lennünk. Diogo Dalot nem játszott az utolsó meccsen, Bruno Fernandes hatvankét percet kapott, szóval meg kell találnunk az egyensúlyt, hogy mindenki készen álljon.
Premier League, 8. forduló
szombat:
Nottingham Forest–Chelsea 0-3 (0-0)
Manchester City–Everton 2-0 (0-0)
Brighton–Newcastle United 2-1 (1-0)
Burnley–Leeds United 2-0 (1-0)
Crystal Palace–Bournemouth 3-3 (0-2)
Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2-0 (1-0)
Fulham–Arsenal 0-1 (0-0)
vasárnap:
Tottenham Hotspur–Aston Villa 15.00 (tv: Spíler1)
Liverpool–Manchester United 17.30 (tv: Spíler1)
hétfő:
West Ham United–Brentford 21.00 (tv: Spíler1)
Az a bizonyos 7-0:
Premier League-lázban ég az ország!
A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a Vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön pluszizgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is! Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.