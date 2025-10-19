Klopp és a 7-0 már a múlt – Szoboszlaiék felébrednének a rémálomból

Szalah kedvenc ellenfele a Manchester United

Slot csapatának most is nagy szüksége lenne a pontokra, hiszen a két bajnoki vereség ahhoz vezetett, hogy a forduló előtt már az Arsenalt illette meg az első hely, a londoniak ráadásul szombaton is győztek. Az átmeneti trón visszahódításában sokat segíthetne, ha a Liverpool nyári rekordigazolása, Alexander Isak, vagy éppen Mohamed Szalah belelendülne. A holland vezetőedzőnek a sajtótájékoztatón felvetették, hogy ilyen szempontból a United lehet a tökéletes ellenfél, hiszen Liverpool egyiptomi királya mindig nagy kedvvel rámolja a gólokat a manchesteriek kapujába. A 33 éves szélső az előző idényben két gólpasszal zárta a manchesteriek elleni derbiket, összességében pedig, 17 mérkőzésen 16-szor volt eredményes és hat gólpasszt is kiosztott – egy másik csapat életét sem keserítette meg ennyire Szalah. De Slot szerint ez nem számít, mivel a hárommeccses vereségsorozat után minden játékosnak mindent bele kell adnia, hogy megtörjék a rossz szériát, mindegy, hogy melyik gárda lesz az ellenfél.

Szalah a Manchester United ellen ismét megmutatja? (Fotó: MI NEWS/NurPhoto)

Rooney: A United egy pontnak is örülhet

Persze a Manchester Unitednek legalább annyira fontos lehet a győzelem, mert a Ferguson-éra óta mindig, gyötrődik az alakulat. Amorim önfejűen ragaszkodik az elképzeléseihez, így előrelépést nem igazán látni a csapatnál. A klublegenda, Wayne Rooney szerint az is bravúr lenne vasárnap a vendégektől, ha legalább egy pont döntetlen összejönne nekik.

– Már csak azért is, mert a Liverpool egymás után három meccset elveszített, szerintem ez a büszkeségüket is bántja, amit a szurkolók is tudnak, hiszen nem hülyék, és így űzni fogják őket előre. Éppen ezért a Unitednek már az is hatalmas eredmény lesz, ha egy pontot elhoz az Anfieldről. Egyértelműen a Liverpoolon van nyomás, mert más meccsekkel ellentétben a United-szurkolók most nem várják el, hogy nyerjen a csapat. Egy ponttal is elégedettek lesznek, a Liverpoolnak viszont ez lenne zsinórban a negyedik veresége, ráadásul otthon kapna ki a Manchester Unitedtől – magyarázta a vendégek egykori csatára The Wayne Rooney Show-ban.

Amikor ennyi új játékost igazolsz, mindegyiküknek megvan a maga egója, és mindenki jól akar teljesíteni, próbálja megtalálni az összhangot a többiekkel. Úgy érzem, ez még nem sikerült, még akkor sem, ha megnyerték az első öt meccset.

Szerintem ez most egy jó alkalom a Liverpoolnak egyfajta újrakezdésre, figyelembe véve, hol tartanak jelenleg – mondta Rooney.