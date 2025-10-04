Rendkívüli

Exkluzív: Brüsszelnek üzent választási győzelme után Andrej Babis

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Kerkezt hamar lecserélték, a Liverpool megint a hosszabbításban bukott el egy meccset
LiverpoolCody GakpoChelseaKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Kerkezt hamar lecserélték, a Liverpool megint a hosszabbításban bukott el egy meccset

A Chelsea–Liverpool Premier League-rangadó az utolsó percben dőlt el, a 96. percben a 18 éves Estevao góljával a londoniak nyerték meg a meccset. A Liverpool egy héten belül háromszor kapott ki, ebből kétszer is az utolsó percben. Arne Slot Kerkez Milost már az 55. percben lecserélte, míg Szoboszlai Dominik végig a pályán volt a Chelsea–Liverpoolon.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 20:27
A Chelsea az utolsó percekben verte meg a Liverpoolt
A Chelsea az utolsó percekben verte meg a Liverpoolt Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt meccseken gyengélkedő csapatok csaptak össze szombat este a Premier League hetedik fordulójának rangadóján. A Chelsea–Liverpool meccsre a hazaiak úgy jöttek, hogy az elmúlt három bajnokijukon nyeretlenek voltak, de a hétköznap a Bajnokok Ligájában már győztek. A rengeteg sérült miatt azonban továbbra sem könnyű Enzo Maresca vezetőedző helyzete. Mindeközben a Liverpool zsinórban két meccset vesztett el – előbb a Crystal Palace, majd a BL-ben a Galatasaray –, Arne Slot vezetőedző ezért a kezdőcsapatba is belenyúlt. A továbbra is a helyét kereső Florian Wirtz a padra szorult, így összeállt a tavalyi középpálya, ahol Szoboszlai Dominik a támadó középpályás, a másik magyar, Kerkez Milos is a kezdőben volt. A vendégek kapujában pedig első PL-meccsén védett Giorgi Mamardasvili, aki a sérült Alissont pótolta.

A Chelsea–Liverpool Premier League-rangadón a hazaiak hatalmas góllal szerezték meg a vezetést
A Chelsea–Liverpool Premier League-rangadón a hazaiak hatalmas góllal szerezték meg a vezetést (Fotó: GLYN KIRK / AFP)

Chelsea–Liverpool: bombagól az elején

Sokáig nem volt döntetlen az állás. A 14. percben az ecuadori Moisés Caicedo üresen vihette a labdát a liverpooli védelemre. A középpályás a tizenhatoson kívül hatalmas lövést eresztett el, ami a grúz kapujában landolt.

A Liverpool zsinórban harmadik meccsén került hátrányba az első félidőben. A folytatásban is sok hibával játszott a címvédő, Szoboszlai volt a legközelebb az egyenlítéshez, de a lövését a védő blokkolta. Kerkez a bal oldalon gyakran lépett fel a támadásoknál, de az utolsó passzok, beadások nem voltak pontosak. A 39. percben Szoboszlai a tizenhatoson belül lökte el a Chelsea támadóját, Alejandro Garnachót, a stadion büntető reklamált, de a játékvezető és a videóbíró ezt nem így látta. Hasonló eset volt kedden a Galata elleni BL-meccsen, ott a látványos esés büntető ért, a bajnokságban már nem. 

Mohamed Szalah korábbi csapata, a Chelsea ellen is keresi a régi formáját
Mohamed Szalah korábbi csapata, a Chelsea ellen is keresi a régi formáját (Fotó: GLYN KIRK / AFP)

Kerkez Milos a 60. percet sem élte meg a rangadón

Slot is érezte, hogy baj van, a második félidő kezdetén Wirtzet becserélte Bradley helyett – így a már megszokott felállás valósult meg: Szoboszlai visszahúzódott a jobb-bekk posztjára, míg Wirtz a középpálya vezére lett –, a német első passzából kis híján gólpasszt adott, de Mohamed Szalah mellé lőtt. 

A holland vezetőedző viszont tíz perccel később újra cserélt. Ezúttal Kerkezt hozta le, helyére a rutinos Andy Robertsont hozta be, emellett Ibrahima Konaté védő helyett hozta be a Curtis Jones középpályást. Gravenberch lett Virgil van Dijk párja a védelem közepén.

Őrült rohanás kezdődött, amiből a Liverpool jött ki jobban. A 64. percben Szoboszlai jobb oldali beadása után Isak készítette le a labdát a tökéletes érkező Cody Gakpónak, aki a kapuba bombázott. Mindeközben a Chelsea védelme még inkább megfogyatkozott, a második félidőben mindkettő kezdő belső védőt sérülés miatt le kellett cserélni. A 79. percben Szoboszlai kapott sárga lapot, miután Anthony Taylor játékvezető szerint belerúgott az Európa-bajnok Marc Cucurellába, de a visszajátszok alapján csak a labdát találta el...

Megint a végén kapott ki a Liverpool

A hajrában sem lassítottak a felek, Szoboszlai pedig előbb a saját kapuja előtt mentett, majd majdnem a meccset döntötte el. De minderre Enzo Fernández kontrázott rá egy fejessel, ami a kapufán csattant – éppen Szoboszlai mellől fejelt a világbajnok. Majd ahogy egy hete, úgy most is az utolsó percekben kapott ki a Liverpool.

A csereként beálló 18 éves Estevao érkezett a lapos beadásra, a brazil Robertsont megverte, és becsúszva a kapuba lőtt. 

A Liverpool már támadni nem tudott, így egy héten belül háromszor kapott ki. Arne Slotnak és a csapatnak is a legjobbkor jön a válogatott szünet, ugyanis azt nem túlzás mondani, hogy hullámvölgyben van a címvédő.

Premier League, 7. forduló

péntek:

  • Bournemouth–Fulham 3-1 (0-0)

szombat:

  • Leeds United–Tottenham Hotspur 1-2 (1-1)
  • Arsenal–West Ham United 2-0 (1-0)
  • Manchester United–Sunderland 2-0 (2-0)
  • Chelsea–Liverpool 2-1 (1-0)

vasárnap:

  • Aston Villa–Burnley 15.00 (tv: Spíler1)
  • Everton–Crystal Palace 15.00
  • Newcastle United–Nottingham Forest 15.00 (tv: Match4)
  • Wolverhampton Wanderers–Brighton 15.00
  • Brentford–Manchester City 17.30 (tv: Spíler1)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJuhász Péter

Juhász Péter, a „jogvédő”

Bayer Zsolt avatarja

Az alábbiakban ismertetem önökkel egy 2021 óta húzódó per anyagát, amely perben Juhász Pétert mint rágalmazót, a balassagyarmati bíróság elítélte.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.