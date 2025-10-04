Kerkezt hamar lecserélték, a Liverpool megint a hosszabbításban bukott el egy meccset

Az elmúlt meccseken gyengélkedő csapatok csaptak össze szombat este a Premier League hetedik fordulójának rangadóján. A Chelsea–Liverpool meccsre a hazaiak úgy jöttek, hogy az elmúlt három bajnokijukon nyeretlenek voltak, de a hétköznap a Bajnokok Ligájában már győztek. A rengeteg sérült miatt azonban továbbra sem könnyű Enzo Maresca vezetőedző helyzete. Mindeközben a Liverpool zsinórban két meccset vesztett el – előbb a Crystal Palace, majd a BL-ben a Galatasaray –, Arne Slot vezetőedző ezért a kezdőcsapatba is belenyúlt. A továbbra is a helyét kereső Florian Wirtz a padra szorult, így összeállt a tavalyi középpálya, ahol Szoboszlai Dominik a támadó középpályás, a másik magyar, Kerkez Milos is a kezdőben volt. A vendégek kapujában pedig első PL-meccsén védett Giorgi Mamardasvili, aki a sérült Alissont pótolta.

A Chelsea–Liverpool Premier League-rangadón a hazaiak hatalmas góllal szerezték meg a vezetést (Fotó: GLYN KIRK / AFP)

Chelsea–Liverpool: bombagól az elején

Sokáig nem volt döntetlen az állás. A 14. percben az ecuadori Moisés Caicedo üresen vihette a labdát a liverpooli védelemre. A középpályás a tizenhatoson kívül hatalmas lövést eresztett el, ami a grúz kapujában landolt.

A Liverpool zsinórban harmadik meccsén került hátrányba az első félidőben. A folytatásban is sok hibával játszott a címvédő, Szoboszlai volt a legközelebb az egyenlítéshez, de a lövését a védő blokkolta. Kerkez a bal oldalon gyakran lépett fel a támadásoknál, de az utolsó passzok, beadások nem voltak pontosak. A 39. percben Szoboszlai a tizenhatoson belül lökte el a Chelsea támadóját, Alejandro Garnachót, a stadion büntető reklamált, de a játékvezető és a videóbíró ezt nem így látta. Hasonló eset volt kedden a Galata elleni BL-meccsen, ott a látványos esés büntető ért, a bajnokságban már nem.

Mohamed Szalah korábbi csapata, a Chelsea ellen is keresi a régi formáját (Fotó: GLYN KIRK / AFP)

Kerkez Milos a 60. percet sem élte meg a rangadón

Slot is érezte, hogy baj van, a második félidő kezdetén Wirtzet becserélte Bradley helyett – így a már megszokott felállás valósult meg: Szoboszlai visszahúzódott a jobb-bekk posztjára, míg Wirtz a középpálya vezére lett –, a német első passzából kis híján gólpasszt adott, de Mohamed Szalah mellé lőtt.

A holland vezetőedző viszont tíz perccel később újra cserélt. Ezúttal Kerkezt hozta le, helyére a rutinos Andy Robertsont hozta be, emellett Ibrahima Konaté védő helyett hozta be a Curtis Jones középpályást. Gravenberch lett Virgil van Dijk párja a védelem közepén.

Őrült rohanás kezdődött, amiből a Liverpool jött ki jobban. A 64. percben Szoboszlai jobb oldali beadása után Isak készítette le a labdát a tökéletes érkező Cody Gakpónak, aki a kapuba bombázott. Mindeközben a Chelsea védelme még inkább megfogyatkozott, a második félidőben mindkettő kezdő belső védőt sérülés miatt le kellett cserélni. A 79. percben Szoboszlai kapott sárga lapot, miután Anthony Taylor játékvezető szerint belerúgott az Európa-bajnok Marc Cucurellába, de a visszajátszok alapján csak a labdát találta el...