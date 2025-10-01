Szoboszlainak újabb török játékos miatt lehetnek rémálmai, a tizenegyest kiharcoló Yilmaz üzent

„Aki tudja, hogyan legyen egy család, az veretlen, bármi történjék is” – fűzött magvas gondolatokat a fotókhoz a Galatasaray futballistája.

Szoboszlai nem posztolt, Arda Güler rajongói botrányosan reagáltak

Yilmazzal ellentétben Szoboszlai Dominik – érthető okokból – nem sietett posztolni a mérkőzés után a közösségi médiában, ez azonban nem tartotta távol az Instagram-oldalától a török drukkereket.

Szoboszlai legújabb, családi képéhez záporoznak hozzászólásként az Arda Güler-képek és a tizenegyesért gúnyosan hálálkodó kommentek.

Sajnos nem először derül ki, hogy az internetes zaklatók nem ismernek határokat.