Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Szoboszlainak újabb török játékos miatt lehetnek rémálmai, a tizenegyest kiharcoló Yilmaz üzent
Szoboszlainak újabb török játékos miatt lehetnek rémálmai, a tizenegyest kiharcoló Yilmaz üzent

Szoboszlai Dominik törökök elleni meccse ismét nem sült el jól. Ahogy tavasszal a magyar válogatott színeiben, a Nemzetek Ligája-osztályozón két vereséget szenvedett Törökország ellen, most a BL-ben a Galatasaray otthonából távozott pont nélkül a Liverpool. Szoboszlai a meccs egyetlen gólját hozó büntető összehozásával negatív hős lett, Arda Güler után Baris Yilmaz is a magyar futballista rémálmaiban jöhet elő.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 7:42
Szoboszlai Dominik és Baris Yilmaz gyakran találkozott a Liverpool és a Galatasaray BL-meccsén, nem mindig úgy, ahogy a magyar játékos szerette volna Fotó: Anadolu via AFP/Salih Zeki Fazlioglu
Szoboszlai Dominik és Arda Güler konfliktusa még mindig nem csengett le. Bár a két futballista NL-balhéja óta már hosszú hónapok elteltek, a Real Madrid török futballistájának rajongói a mai napig széttrollkodják Szoboszlai teljesen másról szóló közösségimédia-bejegyzéseit a kommentjeikkel. Baris Yilmaz (2,9 millió Instagram-követő) jóval kisebb rajongótáborral rendelkezik, mint Arda Güler (15,3 millió), de előbbi Szoboszlai sorsdöntő szabálytalansága után már üzent a közösségi médiában.

Arda Güler rajongói a mai napig zaklatják Szoboszlai Dominiket, most a Baris Yilmaz (Galatasaray) ellen a BL-ben összehozott büntető adott nekik muníciót
Arda Güler rajongói a mai napig zaklatják Szoboszlai Dominiket, most a Baris Yilmaz (Galatasaray) ellen a BL-ben összehozott büntető adott nekik muníciót (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Igaz, Yilmaz nem közvetlenül a tizenegyesről írt, inkább csak ünnepelt.

„Aki tudja, hogyan legyen egy család, az veretlen, bármi történjék is” – fűzött magvas gondolatokat a fotókhoz a Galatasaray futballistája.

 

Szoboszlai nem posztolt, Arda Güler rajongói botrányosan reagáltak

Yilmazzal ellentétben Szoboszlai Dominik – érthető okokból – nem sietett posztolni a mérkőzés után a közösségi médiában, ez azonban nem tartotta távol az Instagram-oldalától a török drukkereket.

Szoboszlai legújabb, családi képéhez záporoznak hozzászólásként az Arda Güler-képek és a tizenegyesért gúnyosan hálálkodó kommentek.

Sajnos nem először derül ki, hogy az internetes zaklatók nem ismernek határokat.

