Szoboszlainak újabb török játékos miatt lehetnek rémálmai, a tizenegyest kiharcoló Yilmaz üzent

Szoboszlai Dominik és Arda Güler konfliktusa még mindig nem csengett le. Bár a két futballista NL-balhéja óta már hosszú hónapok elteltek, a Real Madrid török futballistájának rajongói a mai napig széttrollkodják Szoboszlai teljesen másról szóló közösségimédia-bejegyzéseit a kommentjeikkel. Baris Yilmaz (2,9 millió Instagram-követő) jóval kisebb rajongótáborral rendelkezik, mint Arda Güler (15,3 millió), de előbbi Szoboszlai sorsdöntő szabálytalansága után már üzent a közösségi médiában.
Igaz, Yilmaz nem közvetlenül a tizenegyesről írt, inkább csak ünnepelt.