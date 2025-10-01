„Nagyon okosan csinálta" – a csalódott Slot reagált Szoboszlai hibájára

Magyar szempontból kiemelten fontos volt a kedd esti Galatasaray–Liverpool összecsapás, hiszen a BL-főtábla három magyar válogatott játékosa csaphatott össze egymással az isztambuli Rams Parkban. A mintegy ötvenezer szurkoló által keltett hangulat már a mérkőzés előtt békés, de lenyűgöző volt, emiatt is kisebb aggodalommal tölthetett el, hogy Besiktas-címerrel teleragasztott kisbusz vitt el a stadionhoz – szerencsére a jármű nem tűnt fel a helyszínen lévő fanatikusoknak. Kerkez Milostól és Szoboszlai Dominiktól eltérően végül az idényben először Sallai Roland nem kezdett, később a 72. percben állt be. Addigra már régen 1-0 volt az állás, hiszen a 15. percben Szoboszlai a saját tizenhatosán belül fordulás közben nyakon ütötte Baris Alper Yilmazt, az ezért megítélt büntetőt pedig Victor Osimhen nem hibázta el. Noha a Liverpoolnak volt több lövése, a nagyobb helyzetek a Galatasaray előtt adódtak: Osimhen több gólt is szerezhetett volna, ám Alisson Becker a ziccereknél a helyén volt. A brazil kapus egyik védését követően viszont le kellett cserélni őt, akárcsak később a szintén megsérült Hugo Ekitikét. A hajrában még a VAR is a vendégek ellen volt, bár vitathatatlan, hogy jogosan vonta vissza a játékvezető az általa először befújt tizenegyest. Az októberre virradó isztambuli éjszaka tehát inkább a hazaiaknak maradhat sokáig emlékezetes.

Szoboszlai Dominik 30. alkalommal volt kezdő BL-mérkőzésen, de a Galatasaray–Liverpool nem neki kedvezően alakult (Fotó: Anadolu/Serhat Cagdas)

Teljes a hazai öröm a Galatasaray–Liverpool után

– Először is szeretnék gratulálni a csapatnak. Nagyon nehéz ellenfelünk volt, és rajtunk és a szurkolóinkon kívül nem sokan hitték, hogy nyerni fogunk. Sikerült csapatként játszanunk, ez közös siker – nyilatkozta a meccs emberének választott Osimhen, aki sérülésből épült fel. –

Csak keveset edzettem a csapattal, három hétig voltam távol az edzésektől, de nagyon büszke vagyok arra, hogy a szurkolók így is támogattak.

Nekik köszönhetően mindig jobban játszom, és ma is hatalmas győzelmet arattunk.

Csapattársa, Ilkay Gündogan is a csapategységet emelte ki, amelynek köszönhetően a Galatasaray fel tudott állni az első BL-fordulóban elszenvedett vereségből, ez pedig a nyáron érkezett német futballista szerint nagy önbizalommal látja el a játékosokat a folytatásra. Okan Buruk vezetőedző is méltatta a csapatot: – Az elejétől a végéig koncentráltak a játékosaim, pontosan azt tették, amit elterveztünk, ezt szeretném megköszönni nekik és a szurkolóinknak is. Nagyon fontos és értékes ez a győzelem nekünk és a török klubfutballnak is.