  • „Nagyon okosan csinálta" – a csalódott Slot reagált Szoboszlai hibájára
Bajnokok LigájaGalatasarayIsztambulBL-meccsKerkez MilosSzoboszlai DominikSallai RolandLiverpool FC

„Nagyon okosan csinálta" – a csalódott Slot reagált Szoboszlai hibájára

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában az angol Liverpool a török Galatasaray vendége volt. A hazaiak végül 2018 óta először örülhettek BL-főtáblás sikernek a Rams Parkban, miután kedden Victor Osimhen 16. percben értékesített büntetőjével 1-0-ra győztek. A magyar játékosok közül a tizenegyes előtt szabálytalankodó Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végig a pályán volt az Arne Slot által irányított vendégeknél, míg a túloldalon Sallai Rolandot a 72. percben cserélte be edzője. A nyolc sárga lapot, két liverpooli sérülést és egy visszavont büntetőt is hozó Galatasaray–Liverpool találkozó után a főszereplők értékeltek.

Wiszt Péter
2025. 10. 01. 4:45
Szoboszlai Dominik a Galatasaray ellen is végig a pályán volt, javarészt ismét jobbhátvédként (Fotó: AFP/Ozan Kose)
Magyar szempontból kiemelten fontos volt a kedd esti Galatasaray–Liverpool összecsapás, hiszen a BL-főtábla három magyar válogatott játékosa csaphatott össze egymással az isztambuli Rams Parkban. A mintegy ötvenezer szurkoló által keltett hangulat már a mérkőzés előtt békés, de lenyűgöző volt, emiatt is kisebb aggodalommal tölthetett el, hogy Besiktas-címerrel teleragasztott kisbusz vitt el a stadionhoz – szerencsére a jármű nem tűnt fel a helyszínen lévő fanatikusoknak. Kerkez Milostól és Szoboszlai Dominiktól eltérően végül az idényben először Sallai Roland nem kezdett, később a 72. percben állt be. Addigra már régen 1-0 volt az állás, hiszen a 15. percben Szoboszlai a saját tizenhatosán belül fordulás közben nyakon ütötte Baris Alper Yilmazt, az ezért megítélt büntetőt pedig Victor Osimhen nem hibázta el. Noha a Liverpoolnak volt több lövése, a nagyobb helyzetek a Galatasaray előtt adódtak: Osimhen több gólt is szerezhetett volna, ám Alisson Becker a ziccereknél a helyén volt. A brazil kapus egyik védését követően viszont le kellett cserélni őt, akárcsak később a szintén megsérült Hugo Ekitikét. A hajrában még a VAR is a vendégek ellen volt, bár vitathatatlan, hogy jogosan vonta vissza a játékvezető az általa először befújt tizenegyest. Az októberre virradó isztambuli éjszaka tehát inkább a hazaiaknak maradhat sokáig emlékezetes.

Szoboszlai Dominik 30. alkalommal volt kezdő BL-mérkőzésen, de a Galatasaray–Liverpool nem neki kedvezően alakult
Szoboszlai Dominik 30. alkalommal volt kezdő BL-mérkőzésen, de a Galatasaray–Liverpool nem neki kedvezően alakult (Fotó: Anadolu/Serhat Cagdas)

Teljes a hazai öröm a Galatasaray–Liverpool után

– Először is szeretnék gratulálni a csapatnak. Nagyon nehéz ellenfelünk volt, és rajtunk és a szurkolóinkon kívül nem sokan hitték, hogy nyerni fogunk. Sikerült csapatként játszanunk, ez közös siker – nyilatkozta a meccs emberének választott Osimhen, aki sérülésből épült fel. – 

Csak keveset edzettem a csapattal, három hétig voltam távol az edzésektől, de nagyon büszke vagyok arra, hogy a szurkolók így is támogattak.

Nekik köszönhetően mindig jobban játszom, és ma is hatalmas győzelmet arattunk.

Csapattársa, Ilkay Gündogan is a csapategységet emelte ki, amelynek köszönhetően a Galatasaray fel tudott állni az első BL-fordulóban elszenvedett vereségből, ez pedig a nyáron érkezett német futballista szerint nagy önbizalommal látja el a játékosokat a folytatásra. Okan Buruk vezetőedző is méltatta a csapatot: – Az elejétől a végéig koncentráltak a játékosaim, pontosan azt tették, amit elterveztünk, ezt szeretném megköszönni nekik és a szurkolóinknak is. Nagyon fontos és értékes ez a győzelem nekünk és a török klubfutballnak is.

Arne Slot csalódott, de nem hibáztatja Szoboszlait

A Liverpool szombaton a Crystal Palace ellen elveszítette a bajnoki veretlenségét, kedden pedig ismét pont nélkül távozott. Arne Slot vezetőedző szerint viszont még nem kell bajt kiáltani.

– Labdával és anélkül is máshogyan játszottunk, mint legutóbb. Az első félidőben egészen jól teljesítettünk, a vezetést is megszerezhettük volna, a második játékrészre azonban visszább esett a játékunk. Nehéz volt ezen változtatni, de végül így is minimális volt a különbség. Sajnos, sorozatban második alkalommal jöttünk ki ebből mi rosszabbul – értékelt a holland tréner. – Nagyon nehéz mérkőzés volt, mindkét csapat jól küzdött. Az ellenünk megítélt tizenegyes miatt kissé csalódott voltam, de összességében megvoltak nekünk is az esélyeink. 

Szoboszlait nem hibáztatom.

Az ellenfél érezte a kontaktot és jókor esett össze, ezzel egy 20%-os tizenegyest 100%-ossá alakított. Nagyon okosan csinálta.

Kerkez Milosék vereséggel távoztak Isztambulból
Kerkez Milosék vereséggel távoztak Isztambulból (Fotó: Anadolu/Abdulhamid Hosbas)

A rotációt is szem előtt tartó Slot arra is kitért, hogy miért Szoboszlai volt a jobbhátvéd, és Jeremie Frimpong az előtte, a 62. percig pihentetett Mohamed Szalah helyén játszó futballista: – Jeremie sokszor játszott jobbszélsőként a Leverkusenben és a válogatottban, és nálunk a felkészülési időszakban is kiderült, hogy ő az egyik olyan játékos, aki helyettesítheti Mót ezen a poszton – mondta az edző, aki hozzátette, a számításait valamelyest keresztülhúzta az, hogy a Galatasaray a szokásosnál előrébb játszott a bal szélen.

Arne Slot a sérültekről is beszélt: Alissonnál és Ekitikénél is húzódás gyanúját emlegette, és a szombati, Chelsea elleni bajnoki kihagyását főleg a kapusnál szinte biztosra vette, de a vizsgálatok előtt nem mondott ennél többet.

A Liverpoolnak támadásban is javulnia kell

Slot és Frimpong honfitársa, egyben a vendégek csapatkapitánya, Virgil van Dijk is úgy érezte, hogy vállalható vereséget szenvedett a Liverpool Isztambulban: – Kockázatot vállaltunk labdabirtoklás közben, megpróbáltuk megtalálni az üresen maradt embert a középpályán. 

Sokszor betörtünk a támadózónába, talán ott kellene jobban teljesítenünk, mert ott rendre rossz döntéseket hoztunk.

Hiszem, hogy ha tovább dolgozunk és összetartunk, akkor javulni fogunk. Nem szabad pánikba esni, de fejlődésre van szükség.

A BL kiszámíthatatlanságát jól mutatja, hogy a Liverpool által a nyitókörben legyőzött Atlético Madrid 5-1-re múlta felül kedd este azt az Eintracht Frankfurtot, amely két hete a Galatasarayt ütötte ki szintén négygólos különbséggel. Így aztán mind a négy csapat három ponttal várhatja a három hét múlva esedékes következő fordulót – akkor a Galata a norvég Bodö/Glimtet fogadja, a Pool pedig éppen Frankfurtba utazik. 

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló:

  • Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1-0 (1-0)

a többi keddi végeredmény:

  • Atalanta (olasz)–Club Brugge (belga) 2-1 (0-1)
  • Kairat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) 0-5 (0-1)
  • Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh) 3-0 (2-0)
  • Chelsea (angol)–Benfica (portugál) 1-0 (1-0)
  • Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) 5-1 (3-0)
  • Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol) 2-2 (0-0)
  • Olympique Marseille (francia)–Ajax Amsterdam (holland) 4-0 (3-0)
  • Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) 1-5 (1-4)

szerdán játsszák:

  • Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) 18.45
  • Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) 18.45
  • Arsenal (angol)–Olimpiakosz (görög) 21.00
  • Bayer Leverkusen (német)–PSV Eindhoven (holland) 21.00
  • Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz) 21.00
  • SSC Napoli (olasz)–Sporting Lisboa (portugál) 21.00
  • AS Monaco (francia)–Manchester City (angol) 21.00
  • Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) 21.00
  • FC Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00

