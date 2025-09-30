Rendkívüli

Orbán Viktor Donald Tusknak üzent

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Válságtanácskozás a Liverpool és a Galatasaray BL-meccse előtt, könyörög az edző
GalatasarayLiverpoolVictor OsimhenSzoboszlai DominikSallai Roland

Válságtanácskozás a Liverpool és a Galatasaray BL-meccse előtt, könyörög az edző

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában ma este 21 órakor játsszák a Galatasaray–Liverpool meccset. A török szurkolók nagyon izgulnak, hogy csapatukban pályára léphet-e a legnagyobb sztárjuk, Victor Osimhen, aki megkeserítené Szoboszlai Dominikék életét. A Galatasaray az utolsó pillanatig titkolja, mi lesz a döntés.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 15:49
Victor Osimhen múlt pénteken már visszatért a Galatasaray csapatába Fotó: ORHAN CICEK Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bajnokok Ligájában az alapszakasz első fordulójában a Galatasaray az Eintracht Frankfurt vendége volt, 5-1-re kikapott, és az a meccs bizony másképp is alakulhatott volna, ha Victor Osimhen ott van a pályán. A Galata legnagyobb sztárja, a hetvenmillió euró piaci értékű, 26 éves nigériai játékosa az elmúlt szezonban 41 meccsen 37 gólt és nyolc gólpasszt jegyzett a török bajnoknál, és már az új szezonban is betalált kétszer. Ám szeptember 6-án a nigériai válogatottban a Ruanda ellen hazai pályán 1-0-ra megnyert vb-selejtezőn bokasérülést szenvedett. A Galatasaray szakmai vezetése és az orvosi stáb arra jutott, nagy kockázatot jelentene, ha a játékost beinjekciózva pályára küldenék Frankfurtban, így végül a válságtanácskozás után nem vitték el.

A Galatasaray legnagyobb sztárja, Victor Osimhen a Nigéria–Ruanda vb-selejtezőn sérült me
A Galatasaray legnagyobb sztárja, Victor Osimhen a Nigéria–Ruanda vb-selejtezőn sérült meg Forrás: NurPhoto

Osimhen múlt pénteken az Alanyaspor elleni mérkőzésen (amit Sallai Rolandék idegenben 1-0-ra megnyertek) már ott volt a meccskeretben, és a 85. percben pályára is lépett. Okan Buruk, a Galatasaray hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, csak ma dől el, hogy Osimhen játszik-e a Liverpool ellen, de az, hogy tíz percet már játszott, bizakodásra adhat okot.

A Galatasaray edzője, Okan Buruk könyörgőre fogta

A Fanatik török sportlap információi szerint a tréner négyszemközt elbeszélgetett a játékossal, és szinte könyörgőre fogta.

Nagyon szükségem van rád a Liverpool ellen. Ha jól vagy és egészségesnek érzed magad, akkor szeretnélek a kezdőcsapatba tenni

 – mondta állítólag Okan Buruk Osimhennek. A lap arról nem számolt be, hogy ha ez négyszemközti beszélgetés volt, akkor melyik féltől van az információja…

A Fanatik azt is írja, hogy Osimhen nagyon készül a mérkőzésre, mindenképpen szeretne pályára lépni a Galatasaray szurkolótábora előtt a Liverpool ellen. A támadót természetesen újra megvizsgálják az orvosok, vagy már meg is vizsgálták. A helyzet ismerős: újabb váláságtanácskozás a Galatánál.

Ám az nem kérdés, hogy a török csapat az utolsó pillanatig titkolja, legnagyobb sztárja ott lesz-e a kezdőcsapatban. A török média szerint Osimhen játszani fog, ha nem kezd, akkor csereként mindenképpen pályára lép.

 

A találkozón három magyar játékos is kezdhet, a Liverpoolban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Galatasarayban Sallai Roland.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRómai Magyar Akadémia

Nézd má'! Még egy lebukott seggnyaló!

Bayer Zsolt avatarja

Eddig leveleket írogattál a fideszes kormánytagoknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu