Válságtanácskozás a Liverpool és a Galatasaray BL-meccse előtt, könyörög az edző

A Bajnokok Ligájában az alapszakasz első fordulójában a Galatasaray az Eintracht Frankfurt vendége volt, 5-1-re kikapott, és az a meccs bizony másképp is alakulhatott volna, ha Victor Osimhen ott van a pályán. A Galata legnagyobb sztárja, a hetvenmillió euró piaci értékű, 26 éves nigériai játékosa az elmúlt szezonban 41 meccsen 37 gólt és nyolc gólpasszt jegyzett a török bajnoknál, és már az új szezonban is betalált kétszer. Ám szeptember 6-án a nigériai válogatottban a Ruanda ellen hazai pályán 1-0-ra megnyert vb-selejtezőn bokasérülést szenvedett. A Galatasaray szakmai vezetése és az orvosi stáb arra jutott, nagy kockázatot jelentene, ha a játékost beinjekciózva pályára küldenék Frankfurtban, így végül a válságtanácskozás után nem vitték el.

A Galatasaray legnagyobb sztárja, Victor Osimhen a Nigéria–Ruanda vb-selejtezőn sérült meg Forrás: NurPhoto

Osimhen múlt pénteken az Alanyaspor elleni mérkőzésen (amit Sallai Rolandék idegenben 1-0-ra megnyertek) már ott volt a meccskeretben, és a 85. percben pályára is lépett. Okan Buruk, a Galatasaray hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, csak ma dől el, hogy Osimhen játszik-e a Liverpool ellen, de az, hogy tíz percet már játszott, bizakodásra adhat okot.

A Galatasaray edzője, Okan Buruk könyörgőre fogta

A Fanatik török sportlap információi szerint a tréner négyszemközt elbeszélgetett a játékossal, és szinte könyörgőre fogta.

Nagyon szükségem van rád a Liverpool ellen. Ha jól vagy és egészségesnek érzed magad, akkor szeretnélek a kezdőcsapatba tenni

– mondta állítólag Okan Buruk Osimhennek. A lap arról nem számolt be, hogy ha ez négyszemközti beszélgetés volt, akkor melyik féltől van az információja…

A Fanatik azt is írja, hogy Osimhen nagyon készül a mérkőzésre, mindenképpen szeretne pályára lépni a Galatasaray szurkolótábora előtt a Liverpool ellen. A támadót természetesen újra megvizsgálják az orvosok, vagy már meg is vizsgálták. A helyzet ismerős: újabb váláságtanácskozás a Galatánál.

Ám az nem kérdés, hogy a török csapat az utolsó pillanatig titkolja, legnagyobb sztárja ott lesz-e a kezdőcsapatban. A török média szerint Osimhen játszani fog, ha nem kezd, akkor csereként mindenképpen pályára lép.