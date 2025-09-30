Rendkívüli

Orbán Viktor Donald Tusknak üzent

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Szoboszlai Dominikék köddé váltak, a hollétük a liverpooliak előtt is titok
IsztambulBajnokok LigájaGalatasarayhotelLiverpool FC

Szoboszlai Dominikék köddé váltak, a hollétük a liverpooliak előtt is titok

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában, kedd este a Liverpool a Galatasaray vendége lesz. Az angol együttes hétfőn érkezett meg Isztambulba, de a játékosok és az edzői stáb tagjai nem a klub által megadott hotelben szálltak meg, ott ugyanis csupán a személyzet néhány tagja tölti ezeket a napokat.

Wiszt Péter
2025. 09. 30. 15:07
Szoboszlai Dominikék holléte még a liverpooli személyzetnek is ismeretlen (Fotó: PA Wire/Richard Sellers)
A Liverpool napokkal ezelőtt bejelentette, hogy a török Galatasaray elleni BL-mérkőzés idején az Isztambul óvárosában, a Sultanahmet negyedében található Armada Hotelben szállnak majd meg a klub emberei. A találkozó előtti órákban el is mentünk a szállodába, amely környékén több Liverpool-mezes szurkolót is láttunk, és ahol a kihelyezett logók miatt nem lehetett nem észrevenni, hogy valóban liverpooli kötődésű a hely ezekben a napokban. Azon nem lepődtünk meg, hogy a játékosokkal és a stábtagokkal ott nem találkozhattunk, azon viszont már inkább, hogy többek között Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik nem is ebben a hotelban szállt meg.

A Liverpool szurkolói már órákkal a Galatasaray elleni BL-mérkőzés előtt gyülekeztek Isztambulban
A Liverpool egyes szurkolói már órákkal a Galatasaray elleni BL-mérkőzés előtt gyülekeztek Isztambulban (Fotó: Magyar Nemzet)

A Liverpool személyzete sem tudja, hol alszanak a játékosok

Megkérdeztük a liverpooli személyzet több tagját is – akiknek elsődleges feladatuk, hogy a mintegy 2500 helyszínre érkezett vendégszurkolót segítsék –, és ők egyhangúlag azt állították, hogy még ők sem tudják, melyik hotelben aludtak a játékosok. Ezekből a kijelentésekből még gondolhattunk volna arra, hogy csupán nem szerették volna elárulni, ám a stábtagok közül néhányan azt is hozzátették, hogy a titokzatosságnak oka van: a klub vezetősége úgy véli, jobb, ha minél kevesebb ember tud arról, hogy merre szállnak meg Szoboszlaiék. 

Úgy látszik, még a személyzet minden tagjának sem fontos ezt tudni. 

Ezek után már az maradt fontos kérdés, hogy a török szurkolók kitől tudták meg, melyik szálloda előtt kell zajonganiuk a találkozót megelőző éjszaka.

A Galatasaray–Liverpool Bajnokok Ligája-összecsapás magyar idő szerint kedden 21 órakor kezdődik – Sallai Rolandék az első fordulóban kikaptak, Arne Slot együttese viszont győzelemmel nyitott két hete.

