  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Elrontották Szoboszlaiék éjszakáját, a Liverpool szurkolóival is elbántak Isztambulban
Bajnokok LigájaszurkolókGalatasaraytűzijátékLiverpool FC

Elrontották Szoboszlaiék éjszakáját, a Liverpool szurkolóival is elbántak Isztambulban

Kedd este a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában a Liverpool a Galatasaray vendége lesz. A mérkőzést megelőző éjszaka a török szurkolók mindent elkövettek, hogy elrontsák a vendégek pihenését, miközben az angol bajnok szurkolói is rossz hírt kaptak.

Wiszt Péter
2025. 09. 30. 10:20
A Galatasaray fanatikusainak nem először volt emlékezetes éjszakájuk (Fotó: Anadolu via AFP/Mert Canturk)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A török bajnokságban hibátlan Galatasaray 5-1-es vereséggel nyitotta a BL alapszakaszát, míg a Premier League-ben címvédő Liverpool az Atlético Madrid 3-2-es legyőzésével startolt. Magyar idő szerint kedden 21 órától Sallai Roland együttese a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató csapatot fogadja az isztambuli Rams Parkban , a Galata szurkolói pedig mindent megtettek, hogy elrontsák Arne Slot gárdájának éjszakáját.

Legutóbb majdnem két éve, a Manchester United ellen vívott hazai BL-főtáblás mérkőzést a Galatasaray – a Liverpool révén ezúttal is angol csapat lesz az ellenfél
Legutóbb majdnem két éve, a Manchester United ellen vívott hazai BL-főtáblás mérkőzést a Galatasaray – a Liverpool révén ezúttal is angol csapat lesz az ellenfél (Fotó: Anadolu/Murat Karadag)

A Galatasaray szurkolói zajongtak a BL-mérkőzés előtt

Isztambul hiába hatalmas város, a hazai drukkerek megtalálták, melyik hotelben szállt meg az ellenfél, és az éjjel óriási tűzijátékot rendeztek előtte. Alighanem hiába alszanak füldugóval a Liverpool játékosai, az sem védte meg őket teljesen attól, hogy meghallják a lövöldözést.

Galatasaray fans set off fireworks outside of the hotel where Liverpool are staying
byu/dannybluey inLiverpoolFC

Lesz idejük hangolódni a Liverpool drukkereinek

Két fanatikus szurkolótáborral rendelkező csapat vív Bajnokok Ligája-mérkőzést kedd este, így nem csoda, hogy sorra érkeznek a figyelmeztetések, hogy lehetőleg senki ne kerüljön az ellenfél drukkerei közé. A Liverpool nagyjából 2500 helyszíni szurkolójánál ezt úgy próbálják elintézni, hogy kizárólag a szállításukra bérelt harminc busz valamelyikével tudnak a stadionhoz jutni, és ezek mindegyike több mint négy órával a találkozó kezdete előtt érkezik meg. 

Így aztán még javában tart majd a délután, amikor a vendégek rajongói már a Rams Park előtt lesznek összeterelve, elkülönítve a hazaiaktól.

Már ez sem tetszett az angol szurkolóknak, az viszont még kevésbé, hogy a szabályok értelmében nem lehet majd náluk a mobiltelefonhoz tartozó powerbank (külső akkumulátor) sem. A mai világ pedig úgy tűnik, már eljutott odáig, hogy ez elég ok az általános felháborodásra, így ugyanis megvan annak a „veszélye", hogy a korai érkezés miatt a teljes estét nem bírják ki egyes telefonok, és lemerülnek.

Ha Szoboszlai Dominikék kedd este győzelemmel távoznak a Rams Parkból, alighanem ez a probléma elhanyagolható lesz a Liverpool drukkereinek.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekszőlő

Bajban a bor

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A borkultúra megmaradása a nemzetstratégia része.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu