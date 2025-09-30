Elrontották Szoboszlaiék éjszakáját, a Liverpool szurkolóival is elbántak Isztambulban

A török bajnokságban hibátlan Galatasaray 5-1-es vereséggel nyitotta a BL alapszakaszát, míg a Premier League-ben címvédő Liverpool az Atlético Madrid 3-2-es legyőzésével startolt. Magyar idő szerint kedden 21 órától Sallai Roland együttese a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató csapatot fogadja az isztambuli Rams Parkban , a Galata szurkolói pedig mindent megtettek, hogy elrontsák Arne Slot gárdájának éjszakáját.
A Galatasaray szurkolói zajongtak a BL-mérkőzés előtt
Isztambul hiába hatalmas város, a hazai drukkerek megtalálták, melyik hotelben szállt meg az ellenfél, és az éjjel óriási tűzijátékot rendeztek előtte. Alighanem hiába alszanak füldugóval a Liverpool játékosai, az sem védte meg őket teljesen attól, hogy meghallják a lövöldözést.
Lesz idejük hangolódni a Liverpool drukkereinek
Két fanatikus szurkolótáborral rendelkező csapat vív Bajnokok Ligája-mérkőzést kedd este, így nem csoda, hogy sorra érkeznek a figyelmeztetések, hogy lehetőleg senki ne kerüljön az ellenfél drukkerei közé. A Liverpool nagyjából 2500 helyszíni szurkolójánál ezt úgy próbálják elintézni, hogy kizárólag a szállításukra bérelt harminc busz valamelyikével tudnak a stadionhoz jutni, és ezek mindegyike több mint négy órával a találkozó kezdete előtt érkezik meg.
Így aztán még javában tart majd a délután, amikor a vendégek rajongói már a Rams Park előtt lesznek összeterelve, elkülönítve a hazaiaktól.
Már ez sem tetszett az angol szurkolóknak, az viszont még kevésbé, hogy a szabályok értelmében nem lehet majd náluk a mobiltelefonhoz tartozó powerbank (külső akkumulátor) sem. A mai világ pedig úgy tűnik, már eljutott odáig, hogy ez elég ok az általános felháborodásra, így ugyanis megvan annak a „veszélye", hogy a korai érkezés miatt a teljes estét nem bírják ki egyes telefonok, és lemerülnek.
Ha Szoboszlai Dominikék kedd este győzelemmel távoznak a Rams Parkból, alighanem ez a probléma elhanyagolható lesz a Liverpool drukkereinek.