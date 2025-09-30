Megdöbbentek a törökök, amikor felfedtük előttük Sallai Roland „titkát” + videó

A Liverpool Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkel a keretében utazott Isztambulba, ahol a BL-főtábla harmadik magyar válogatott játékosát, Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray ellen lép pályára magyar idő szerint kedden 21 órától. Sallai bő egy éve igazolt Törökországba, ahol az első idényében bajnoki címet és kupát is nyert, és az idei bajnokságot is egyelőre százszázalékos mérleggel vezeti a csapata – a BL első körében ugyanakkor Frankfurtban súlyos, 5-1-es vereséget szenvedett.

Sallai Roland meze van a bejárathoz szinte a legközelebb a török Galatasaray ajándékboltjában (Fotó: Magyar Nemzet)

A tizennyolc csapatos Süper Lig mezőnyében hét isztambuli együttes szerepel, ami nem meglepő annak tudatában, hogy a majdnem hatezer négyzetkilométeres várost több mint másfélszer annyian lakják, mint egész Magyarországot. Népszerűségben a hét klub közül is kiemelkedik a Fenerbahce és a háromszoros címvédő Galatasaray, utóbbi színeiben Sallai Roland egyre nagyobb közönségkedvenccé válik.

Sallai Roland jobbhátvédként is beilleszkedett a Galatasaray csapatába

Az isztambuli Rams Park nevű stadion mellett található hivatalos ajándékboltban a Liverpool elleni mérkőzést megelőző nap arról érdeklődtünk, hogy a Galata-szurkolók miként vélekednek Sallairól. Nos, alighanem nem csupán az udvariasság okozta azt, hogy egyetlen rossz szó sem érte a klubja kilencedik legértékesebb játékosának számító magyart: mindenki méltatta a teljesítményét és a hozzáállását.

Az eladók szerint ugyan Victor Osimhen mögött egyelőre Mauro Icardi és Leroy Sané mezeiből fogy a legtöbb, de hónapról hónapra több Sallai-feliratos mezt adnak el az üzletben.

A 61-szeres magyar válogatott futballista Okan Buruk vezetőedző irányítása alatt rendszeresen jobbhátvédet játszik – ellentétben korábbi együtteseivel és a nemzeti csapattal. Az üzletben megkérdezett tucatnyi rajongó közül többen is megdöbbentek, amikor ezzel szembesítettük őket. Miután felocsúdtak, még nagyobb dicséretben részesítették Sallait, ugyanis kiemelték, hogy egyáltalán nem látszik rajta az, hogy egészen 27 éves koráig nem igazán játszott jobb oldali védőt tétmérkőzésen.