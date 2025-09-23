  • Magyar Nemzet
Forrnak az indulatok Törökországban Sallai Roland miatt a Galatasaray meccse után

Áll a bál a törököknél. Sallai Roland csapata, a Galatasaray hétfőn este 3-1-re legyőzte a Konyasport hazai pályán a bajnokságban, Sallai gólpasszal jelentkezett, mégis a játékvezető vitatott ítéletei a téma. A sárga lapot megúszó Sallai került a középpontba.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 10:07
Sallai Roland hétfőn a durva belépőket megúszta lap nélkül
Sallai Roland hétfőn a durva belépőket megúszta lap nélkül Fotó: ABDULHAMID HOSBAS Forrás: ANADOLU
Nagyon kellett a javítás a Galatasaraynak. Sallai Roland csapata a múlt héten nagyon sima, 5-1-es vereséget szenvedett az Eintracht Frankfurt otthonában a Bajnokok Ligája alapszakaszának első meccsén, rá öt nappal viszont a Galata 3-1-re legyőzte a Konyasport a török bajnokság hatodik fordulójának záró meccsén. Sallai ismét a végig a pályán volt és egy gólpasszt is kiosztott. 

Sallai Roland kis híján gólt is szerzett a Galatasaray hétfői bajnokiján
Sallai Roland kis híján gólt is szerzett a Galatasaray hétfői bajnokiján. Fotó: Burak Basturk/Middle East Images

A jobbhátvéd Sallai gólpasszal jelentkezett

A hazaiak esélyeshez méltón kezdték a találkozót, az első félidőben előbb Yunus Akgün, majd Mauro Icardi talált a kapuba. 

A második félidőben Sallai passza után Lucas Torreira lőtt hatalmas gólt. A meccset végül 3-1-re megnyerte a Galatasaray, így továbbra is hibátlan a török bajnokságban.

A magyar válogatott szélső az első félidőben kis híján gólt is szerzett, de a 38. percben a tizenhatoson belüli lövését a kapus nagy bravúrral védte. Sallainak a második félidőben még egy távoli próbálkozása volt, az sem sokon múlt, hogy gól legyen. 

A lefújás után a szurkolókhoz kiment Sallai Roland, a fanatikus drukkerek pedig őt is éltették, majd a társai csatlakoztak az ünnepléshez.

A szakértő nem érti, hogy Sallai Roland miért nem kapott sárga lapot

A török Hürriyet sportoldal vezető cikke kedd délelőtt a korábbi Süper Lig-játékvezető, Firat Aydinus kifakadása. A korábbi sípmester nem érti, hogy a Galatasaray meccs játékvezetője miért nem adott egy lapot sem az egész meccsen. A statisztikák szerint 26 szabálytalanság is volt a meccsen, ebből 19 a hazaiak részéről. 

A szakértő külön kiemelte Sallait, akiről ezt mondta: – Megértem, hogy a játékvezető némelyik esetet figyelmen kívül hagyta, de nem hiszem el, hogy Sallai Rolandnak sikerült lap nélkül végigjátszania ezt a meccset! Hihetetlen, hogy ennyi szabálytalanságot tudott elkövetni, ennek a nagyja legalább sárga lapot érdemelt volna!

Nos, a sárga lap itt elmaradt, nem úgy, ahogy az írek elleni vb-selejtezőn a piros. Az UEFA a múlt héten hozott döntést Sallai brutális belépője után, aminek értelmében a portugálok elleni találkozó után az örmények ellen sem léphet pályára a Galatasaray játékosa.

A mérkőzés összefoglalója:

