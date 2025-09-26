  • Magyar Nemzet
Félreértették Sallai Roland mozdulatát, pedig imádják őt Törökországban + videó

A török labdarúgó-bajnokság 7. fordulója péntek este, az Alanyaspor és a Galatasaray mérkőzésével indul. A bajnoknál Sallai Roland jó eséllyel ismét szerephez juthat annak ellenére, hogy többen is kifakadtak rá a legutóbbi bajnokin történtek miatt. A közösségi médiában megjelent felvételek azonban nem feltétlenül azt ábrázolják, mint ami a valóságban történt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 10:46
Sallai Roland péntek este is főszereplője lehet a Galatasaraynak (Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen)
A címvédő Galatasaray hat forduló után hibátlan teljesítménnyel, hatpontos előnnyel vezeti a török bajnokság tabelláját. Az idényben rendre jobbhátvédként futballozó Sallai Roland mind a hat bajnokin kezdett, és közülük ötöt végig is játszott – a legutóbbi, Konyaspor elleni hazai találkozón már a második gólpasszát adta. A lefújás után a korábbi török játékvezető, Firat Aydinus azt állította, hogy a szabálytalanságai miatt Sallait ki kellett volna állítani, de a magyar válogatott játékos más miatt is a rajongók célpontjává vált.

Sallai Roland a török Galatasaray alapembere, a mutogatásával is elnyerte a szurkolók még nagyobb szeretetét
Sallai Roland a török Galatasaray alapembere, a mutogatásával is elnyerte a szurkolók még nagyobb szeretetét (Fotó: Anadolu/Abdulhamid Hosbas)

A mérkőzést követően a Galatasaray szurkolóihoz kiment a magyar válogatott következő, örmények elleni világbajnoki selejtezőjéről eltiltott Sallai Roland, a fanatikus drukkerek pedig őt is éltették, mielőtt a társai csatlakoztak az ünnepléshez. A magyar futballista a közösségi oldalán erről osztott meg fényképeket.

Sallai Roland a Galatasaray-szurkolók egyik kedvence lett

A fotókon látható mutogatása azonban összezavarta a rajongókat, és a tettét rengetegen úgy fogták fel, hogy el akarta hallgattatni a szurkolóit, ezért pedig nagyképűnek vagy még cifrább jelzőkkel ellátott játékosnak nevezték őt.

Ez azonban távol áll az igazságtól, ugyanis ez a fajta koreográfia megszokott a Rams Parkban: a mérkőzések után egy játékos előbb elcsitítja a drukkereket, majd hirtelen mutogatással a még hangosabb buzdításra és ünneplésre szólítja fel őket. 

Ezúttal Sallaié volt ez a feladat, és ezt teljesítette is, a Galata szurkolói pedig imádják őt ezért és a pályán nyújtott teljesítményéért is – ellentétben a negatív kritikákról szóló hírekkel.

A Galatasaray magyar idő szerint pénteken 19 órától a tabellán nyolcadik Alanyaspor vendége lesz, jövő kedden pedig az angol bajnok Liverpoolt fogadja a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában.

 

