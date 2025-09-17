Sallai Rolandéknál válságtanácskozás volt, nagy a baj a Galatasaray BL-meccse előtt!

A BL-ben három magyar játékos érdekelt: a Liverpool, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata ma 21 órakor fogadja az Atlético Madridot, a Galatasaray, Sallai Roland együttese pedig csütörtökön 21 órakor az Eintracht Frankfurt vendége lesz. A török bajnok a Süper Lig idei szezonját is remekül kezdte, mind az öt meccsét megnyerte, Sallai Roland pedig kiválóan játszik. A török futball legendája, a televíziós szakértőként dolgozó Hasan Sas a minap arról beszélt, hogy ha meg kellene neveznie, kinek a játéka tetszik a legjobban, akkor a magyar játékost említené – aki szélső létére jobbhátvédként játszik.

Sallai Roland remekel a Galatasaray csapatában Fotó: Anadolu/Arife Karakum

Sallai Rolandnak komoly posztriválisa lett, Osimhen nem épült fel

Ám ezen a poszton a nyáron 30,77 millió euróért érkezett elefántcsontparti válogatott Wilfried Singo – aki eredendően jobbhátvéd – is bevetésre vár, így honfitársunknak nem biztos a helye a kezdőcsapatban. A szurkolókat is megosztja, hogy kinek kellene játszania. De Sallai akár a támadósorba is visszaerülhet – mivel Victor Osimhen nem játszhat.

Osimhen’in yokluğunda bana göre kesin böyle çıkmamız lazım.

Eren yerine Jakobs da olabilir. pic.twitter.com/GvdDOPYUhM — Hazar Büyüka (@hazar_buyuka) September 17, 2025

A Galatasaray a csapat keddi edzéséről a honlapján szűkszavúan tájékoztatott, és arról nem tett említést, hogy a csapat legnagyobb sztárja, a hetvenmillió euró piaci értékű Victor Osimhen kihagyta a tréninget. A 26 éves nigériai játékos az elmúlt szezonban 41 meccsen 37 gólt és nyolc gólpasszt jegyzett a Galatában. Már az új szezonban is betalált kétszer, de a múlt hétvégén bokasérülés miatt nem játszott az Eyüspor ellen 2-0-ra megnyert meccsen. Osimhen még szeptember 6-án, a Ruanda ellen hazai pályán 1-0-ra megnyert vb-selejtezőn sérült meg. A Fanatik török sportlap ma arról számolt be, hogy Osimhen a mai, elutazás előtti utolsó közös tréninget is kihagyta, de egyénileg edzett.

Ezt követően „válságtanács” ült össze, a szakmai vezetés és az orvosi stáb pedig arra jutott, nagy kockázatot jelentene, ha a játékost beinjekciózva pályára küldenék Frankfurtban. Bár a Fanatik azzal a lehetőséggel is számolt, hogy Osimhen elutazik, és a meccs utolsó 20-25 percére bevethetik, végül az a döntés született meg, hogy a játékos nem utazik el. A Galatasaray a BL-meccse után hétfőn hazai pályán fogadja a Konyaspor csapatát, és a hírek szerint Osimhen játékát ezen a mérkőzésen sem kockáztatják meg. Leghamarabb a szeptember 26-i, pénteki, Alanyaspor elleni mérkőzésen lehet ott a meccskeretben.