Megint kitiltják a Sallaiékat kiütő csapat szurkolóit az idegenbeli BL-meccsről

Az Eintracht Frankfurt kiütéses győzelemmel, a Napoli vereséggel kezdte a Bajnokok Ligája idei idényét. A német együttes 5-1-re győzött Sallai Roland csapata, a Galatasaray ellen, ezzel pedig a tabella élére ugrott az első fordulót követően. Az olasz bajnok Manchesterben vendégszerepelt, ahol a City ellen 2-0-ra maradt alul. A Frankfurt az Atlético Madrid és a Liverpool, a Napoli pedig a Sporting és a PSV ellen lép pályára a BL-ben, mielőtt még egymásnak feszülnénk a felek a 4. fordulóban.

A Frankfurtnak remekül indult a Bajnokok Ligája-idény. Fotó: Firo Sportphoto via AFP/Ralf Ibing

Két éve kirobbant a harc a szurkolók között

Nem meglepő, hogyha a kitiltás mellett döntenek biztonsági okokból, ugyanis a két csapatnak nem túl szép a közös múltja. A Frankfurt és a Napoli 2023-ban találkozott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a párharc az utcai történések miatt marad emlékezetes.

Már a frankfurti első mérkőzésen aratott 2-0-s nápolyi győzelem is összecsapásokhoz vezetett a két szurkolótábor között. Erre az olasz klub válaszul a visszavágóra megtagadta a jegyek értékesítését a német szurkolóknak. Ennek ellenére több száz frankfurti fanatikus utazott el Olaszországba, ahol ismét súlyos zavargások törtek ki a szurkolói csoportok között.

Több embert letartóztattak, miután asztalokkal és székekkel dobálták a rendőröket, legalább egy rendőrautót pedig felgyújtottak.

A második meccs 3-0 lett, összesítésben 5-0-val jutott tovább a Napoli.

Nem kockáztatnak, ismét kitiltják a frankfurti szurkolókat

Amikor az Eintracht Frankfurt a BL-alapszakaszban Nápolyba látogat, akkor ismét nem számíthat a stadionban a saját szurkolói támogatására.

A Bundesliga-klub közleményben reagált. Ahogy kiemelik, a frankfurti szurkolóknak teljes jegyértékesítési tilalmat vezettek be. Az intézkedést a nápolyi rendőrség ajánlására hozták meg, ugyanis tartanak az újabb zavargásoktól.

Az Eintracht Frankfurt hangsúlyozta, hogy vizsgálják a rendelettel szembeni jogorvoslati lehetőségeket. A klub a közleményben azt is kifogásolta, hogy erről az intézkedésről csak a nyilvánossággal egy időben értesültek.