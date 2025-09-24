  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Megint kitiltják a Sallaiékat kiütő csapat szurkolóit az idegenbeli BL-meccsről
szurkolókBajnokok LigájakitiltásNapoliFrankfurtbalhé

Megint kitiltják a Sallaiékat kiütő csapat szurkolóit az idegenbeli BL-meccsről

Az Eintracht Frankfurt november 4-én a Napolihoz látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában, ám a német csapat a szurkolói támogatására nem számíthat a stadionban. Ugyanis az olasz hatóságok javaslatára úgy döntött a nápolyi klub, hogy a jegyértékesítést megtagadja a frankfurti szurkolók számára. Ennek oka, hogy a két klub fanatikusai két évvel ezelőtt a német és az olasz városban is súlyos zavargásokat rendeztek. Az Eintracht Frankfurt közleményben reagált a döntésre.

Tóth Norbert
2025. 09. 24. 8:27
A frankfurti szurkolók nem tehetik be a lábukat a nápolyi stadionba.
Rendõrök sorfalat állnak, miután a német Eintracht Frankfurt szurkolói összecsaptak a helyi rendõrökkel a Napoli elleni BL-nyolcaddöntõ visszavágója elõtt és felgyújtottak egy autót Nápoly belvárosában 2023. március 15-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ciro Fusco)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Eintracht Frankfurt kiütéses győzelemmel, a Napoli vereséggel kezdte a Bajnokok Ligája idei idényét. A német együttes 5-1-re győzött Sallai Roland csapata, a Galatasaray ellen, ezzel pedig a tabella élére ugrott az első fordulót követően. Az olasz bajnok Manchesterben vendégszerepelt, ahol a City ellen 2-0-ra maradt alul. A Frankfurt az Atlético Madrid és a Liverpool, a Napoli pedig a Sporting és a PSV ellen lép pályára a BL-ben, mielőtt még egymásnak feszülnénk a felek a 4. fordulóban.

Már most téma a Frankfurt nápolyi vendégjátéka.
A Frankfurtnak remekül indult a Bajnokok Ligája-idény. Fotó: Firo Sportphoto via AFP/Ralf Ibing

 

Két éve kirobbant a harc a szurkolók között

Nem meglepő, hogyha a kitiltás mellett döntenek biztonsági okokból, ugyanis a két csapatnak nem túl szép a közös múltja. A Frankfurt és a Napoli 2023-ban találkozott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a párharc az utcai történések miatt marad emlékezetes.

Már a frankfurti első mérkőzésen aratott 2-0-s nápolyi győzelem is összecsapásokhoz vezetett a két szurkolótábor között. Erre az olasz klub válaszul a visszavágóra megtagadta a jegyek értékesítését a német szurkolóknak. Ennek ellenére több száz frankfurti fanatikus utazott el Olaszországba, ahol ismét súlyos zavargások törtek ki a szurkolói csoportok között. 

Több embert letartóztattak, miután asztalokkal és székekkel dobálták a rendőröket, legalább egy rendőrautót pedig felgyújtottak.

A második meccs 3-0 lett, összesítésben 5-0-val jutott tovább a Napoli.

Nem kockáztatnak, ismét kitiltják a frankfurti szurkolókat

Amikor az Eintracht Frankfurt a BL-alapszakaszban Nápolyba látogat, akkor ismét nem számíthat a stadionban a saját szurkolói támogatására.

A Bundesliga-klub közleményben reagált. Ahogy kiemelik, a frankfurti szurkolóknak teljes jegyértékesítési tilalmat vezettek be. Az intézkedést a nápolyi rendőrség ajánlására hozták meg, ugyanis tartanak az újabb zavargásoktól.

Az Eintracht Frankfurt hangsúlyozta, hogy vizsgálják a rendelettel szembeni jogorvoslati lehetőségeket. A klub a közleményben azt is kifogásolta, hogy erről az intézkedésről csak a nyilvánossággal egy időben értesültek.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Szabad-e merengni?

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Lehet, nem a tempónk túl gyors, csupán elmulasztottunk megállni a legfontosabb stációknál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu