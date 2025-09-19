Viharfelhők gyülekeznek Barcelona felett, a klub az UEFA-hoz fordult

A Barcelona hivatalos oldalán erősítette meg, hogy a Paris Saint-Germain elleni októberi BL-mérkőzését kénytelen a barcelonai Olimpiai Stadionban lejátszani, mivel a Camp Nou még nincs olyan állapotban, hogy meccseket tudjanak rendezni benne. Mivel az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) előírásai szerint az alapszakasz összes hazai találkozóját ugyanabban a létesítményben kell megrendezni, így nagy valószínűséggel a Barcelona mind a négy hazai mérkőzését albérletben fogja lejátszani a főtáblán. A katalánok ezzel kapcsolatban kérelmet adtak be az UEFA-hoz.

Hiába a barcelonai klubvezetés minden erőfeszítése, még mindig nem adhatták át az új Camp Noút (Fotó: JOSEP LAGO/AFP)

A Barcelona közleményében leszögezte, hogy továbbra is azon dolgoznak, hogy a Camp Nou kinyithassa kapuit, és ehhez minél hamarabb megszerezzék a szükséges engedélyeket.

A Camp Nou rekonstrukciója 2023-ban indult az Espai Barça projekt részeként, és eredetileg tavaly november végére kellett volna elkészülnie. A felújítás során a stadion befogadóképessége 105 ezer főre nő, így a világ legnagyobb futballarénája lesz.

A klubvezetés arra készül, hogy szeptember 28-án a Real Sociedad elleni bajnokit már itt rendezze, igaz, eleinte mindössze 27 ezer szurkolót engednének be.

A felújítás költségei hatalmasak: a Camp Nou modernizálása mintegy 900 millió eurót emészt fel, az egész Espai Barça-projekt értéke pedig eléri az 1,5 milliárd eurót. A beruházás nemcsak sportági, hanem gazdasági szempontból is kulcsfontosságú a klub jövője szempontjából, amely így szeretné megerősíteni pozícióját az európai elitben.