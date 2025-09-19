UEFABarcelonaBajnokok LigájaEurópai Labdarúgó-szövetségCamp Nou

Viharfelhők gyülekeznek Barcelona felett, a klub az UEFA-hoz fordult

Hiába a klubvezetés minden erőfeszítése, a Barcelona nem a Camp Noúban, hanem a Montjuic hegyen lévő Olimpiai Stadionban fogadja a címvédő PSG-t a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában. A Barcelona mindenesetre beadta kérelmét: szeretné, ha már az alapszakasz során visszatérhetne a megújuló Camp Noúba.

C. Kovács Attila
2025. 09. 19. 17:25
Még mindig nem adták át a megújult Camp Nou-t. Forrás: URBANANDSPORT/NurPhoto
A Barcelona hivatalos oldalán erősítette meg, hogy a Paris Saint-Germain elleni októberi BL-mérkőzését kénytelen a barcelonai Olimpiai Stadionban lejátszani, mivel a Camp Nou még nincs olyan állapotban, hogy meccseket tudjanak rendezni benne. Mivel az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) előírásai szerint az alapszakasz összes hazai találkozóját ugyanabban a létesítményben kell megrendezni, így nagy valószínűséggel a Barcelona mind a négy hazai mérkőzését albérletben fogja lejátszani a főtáblán. A katalánok ezzel kapcsolatban kérelmet adtak be az UEFA-hoz.

Hiába a barcelonai klubvezetés minden erőfeszítése, még mindig nem adhatták át az új Camp Nou-t.
Hiába a barcelonai klubvezetés minden erőfeszítése, még mindig nem adhatták át az új Camp Noút (Fotó: JOSEP LAGO/AFP)

A Barcelona közleményében leszögezte, hogy továbbra is azon dolgoznak, hogy a Camp Nou kinyithassa kapuit, és ehhez minél hamarabb megszerezzék a szükséges engedélyeket.

A Camp Nou rekonstrukciója 2023-ban indult az Espai Barça projekt részeként, és eredetileg tavaly november végére kellett volna elkészülnie. A felújítás során a stadion befogadóképessége 105 ezer főre nő, így a világ legnagyobb futballarénája lesz. 

A klubvezetés arra készül, hogy szeptember 28-án a Real Sociedad elleni bajnokit már itt rendezze, igaz, eleinte mindössze 27 ezer szurkolót engednének be. 

A felújítás költségei hatalmasak: a Camp Nou modernizálása mintegy 900 millió eurót emészt fel, az egész Espai Barça-projekt értéke pedig eléri az 1,5 milliárd eurót. A beruházás nemcsak sportági, hanem gazdasági szempontból is kulcsfontosságú a klub jövője szempontjából, amely így szeretné megerősíteni pozícióját az európai elitben.

A Barcelona az UEFA-hoz fordult

Az UEFA előírásai értelmében egy klub az adott idényben nem változtathatja meg, melyik stadionban játssza hazai mérkőzéseit. A Barcelona ennek ellenére mindent elkövet, hogy amint a Camp Nou készen áll, a klub Bajnokok Ligája-mérkőzést játszhasson a létesítményben. 

A Marca információi szerint a gránátvörös-kékek kérelmet nyújtottak be az Európai Labdarúgó-szövetséghez, amely jelenleg vizsgálja a beadványt, és hamarosan döntést hoz az ügyben.

