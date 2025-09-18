Sallai remek megmozdulása után teljes összeomlás: kitömték a Galatasaray csapatát a BL-ben

Rendkívüli

Véres támadás Favoritenben: megkéseltek egy férfit Bécsben

Sallai Roland pazar indítása után hiába vezetett a Galatasaray az Eintracht Frankfurt otthonában a Bajnokok Ligája alapszakaszában, az első fordulós meccsen a hazaiak a vendégek összes hibáját kihasználták. Sallai csapata végül 5-1-es vereséget szenvedett. Mindeközben a Barcelona és a Manchester City is győzelemmel kezdte a BL új idényét.

2025. 09. 18. 22:58
A Galatasaray hiába vezetett, hatalmas verést kapott Frankfurtban
A Galatasaray hiába vezetett, hatalmas verést kapott Frankfurtban Fotó: DANIEL ROLAND Forrás: AFP
A Bajnokok Ligája alapszakaszának új lebonyolításának hála, az első héten három nap is mérkőzéseket rendeznek. Szerdán már két magyar bemutatkozott a legrangosabb európai kupasorozatban, a Liverpool éppen Szoboszlai Dominik gólpasszával győzte le az Atlético Madridot. Csütörtökön pedig Sallai Roland volt a középpontban. A magyar válogatott játékosa nyolc év után játszott újra a BL-ben. A Galatasaray jobbhátvédje a Frankfurt otthonában szokás szerint a kezdőcsapatban kapott helyett Okan Buruk vezetőedzőtől.

Sallai Roland csapatának szurkolói ellepték Frankfurtot
Sallai Roland csapatának szurkolói ellepték Frankfurtot  Fotó: BORIS ROESSLER / DPA

Sallai Roland kulcsszerepe az első gólnál, majd teljes káosz

Bekezdett a török csapat. 

A nyolcadik percben Sallai indította a vendégtámadást egy hátukról előre ívelt labdával, Leroy Sané passzolt a csapatkapitány Yunus Akgünnek, aki a védőjét megverte, majd a kapuba lőtt. 

A folytatásban a Galata visszavett az iramból, de így is a frankfurti kapu előtt adódtak helyzetek, szinte fel sem tűnt, hogy a nigériai Victor Osimhen sérülés miatt nem volt bevethető. Sallai ismét jobbhátvéd volt, de a támadásoknál rendre fellépett, a 28. percben éppen az ő beadása után volt veszélyben a hazai kapu. A kihagyott helyzetek megbosszulták magát, Akgün volt könnyelmű a saját tizenhatosa előtt, Ritsu Doan gyenge lövése végül a törökök védőjéről, Davinson Sánchezről pattant a gólvonalon túlra, öngól. A szünetre pedig hazai vezetéssel mehettek a felek. A háromszoros török válogatott Can Uzun remekül vette le a labdát a tizenhatoson belül, majd kilőtte a felsőt. 

De még mindig nem volt vége a félidőnek! Egy frankfurti szabadrúgásra remekül érkezett Jonathan Burkardt, a gólt a VAR sem vette el a hosszas videózás után. Hidegzuhany Sallaiéknak az utolsó percekben.

A Galatasaray-nál minden elromlott: három gólt kapott az első félidőben
A Galatasaraynál minden elromlott: három gólt kapott az első félidőben  Fotó: DANIEL ROLAND / AFP

Józanító pofon a Galatasaraynak

A magyar játékos csapata a szünet után újra többet birtokolta a labdát, de a helyzetek nem jöttek, a vendégek pedig egyre idegesebbek voltak. Sallai a 62. percben két kézzel ellökte a hazaiak kapusát. 

A Galatasaray gondjai pedig csak fokozódtak: a 66. percben ismét Burkardt talált a kapuba, noha a labda megpattant Sánchezen, aki már másodszor volt negatív főszereplő a meccsen.

Sallai Roland végig a pályán volt, de hiába, így a pályán láthatta, ahogy a Frankfurt még egyet rúgott a csapatának. A Galatasaray 5-1-es vereséggel kezdett, amely józanító pofonként szolgált az első európai meccsen – a csapat a bajnokságban öt győzelemmel és 15:1-es gólkülönbséggel nyitott. A folytatás sem lesz könnyebb a BL-ben, szeptember 30-án, kedden a Liverpool látogat Isztambulba.

Angol játékos volt a Barcelona hőse a Newcastle ellen

Pokolian nehéz feladat várt a Barcelonára csütörtök este. Lamine Yamal sérülés miatt nem volt bevethető a Newcastle United otthonában, Hansi Flick vezetőedző ezért a spanyol válogatottat hibáztatta. Az angol gárda otthonában pokoli hangulat fogadta a katalánokat, a Newcastle neki is esett a vendégeknek, de az első félidőben Joan García hatalmas védéseinek is hála, gól nem született. 

Erre sokan nem számítottak: Marcus Rashford volt a Barcelona nyerőembere
Erre sokan nem számítottak: Marcus Rashford volt a Barcelona nyerőembere  Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A szünet után pedig a Barca egyből lecsapott.

Jules Koundé jobb oldali beadására az oly sokat kritizált Marcus Rashford érkezett, aki az angolok kapujába fejelt. Az angol szélső remek napot fogott ki, a 67. percben hatalmas bombát eresztett el a tizenhatoson kívülről, a kapus tehetetlen volt.

Rashord minden bizonnyal nem kezdett volna, ha Yamal bevethető, a kölcsönben érkező támadó csattanós választ adott minderre. A hajrá aztán izgalmas lett, Anthony Gordon Koundét megelőzve lőtt a kapuba. A hétperces hosszabbításban a hazaiaknak volt lehetősége az egyenlítésre, de újabb gól már nem esett.

A Manchester City a 21. perctől emberelőnyben játszott a Napoli ellen, Pep Guardiola együttese a második félidőben szerzett két góllal 2-0-ra nyert. A kazah Kajrat Almati közel 7000 kilométert utazott Lisszabonba a Sporting otthonába, és egy 4-1-es vereséggel térhet haza története első BL-meccséről.

BAJNOKOK LIGÁJA 
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

  • Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török) 5-1
  • Manchester City (angol)–Napoli (olasz) 2-0
  • Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah) 4-1
  • Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) 1-2

