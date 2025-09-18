Sallai remek megmozdulása után teljes összeomlás: kitömték a Galatasaray csapatát a BL-ben

A Bajnokok Ligája alapszakaszának új lebonyolításának hála, az első héten három nap is mérkőzéseket rendeznek. Szerdán már két magyar bemutatkozott a legrangosabb európai kupasorozatban, a Liverpool éppen Szoboszlai Dominik gólpasszával győzte le az Atlético Madridot. Csütörtökön pedig Sallai Roland volt a középpontban. A magyar válogatott játékosa nyolc év után játszott újra a BL-ben. A Galatasaray jobbhátvédje a Frankfurt otthonában szokás szerint a kezdőcsapatban kapott helyett Okan Buruk vezetőedzőtől.

Sallai Roland csapatának szurkolói ellepték Frankfurtot Fotó: BORIS ROESSLER / DPA

Sallai Roland kulcsszerepe az első gólnál, majd teljes káosz

Bekezdett a török csapat.

A nyolcadik percben Sallai indította a vendégtámadást egy hátukról előre ívelt labdával, Leroy Sané passzolt a csapatkapitány Yunus Akgünnek, aki a védőjét megverte, majd a kapuba lőtt.

A folytatásban a Galata visszavett az iramból, de így is a frankfurti kapu előtt adódtak helyzetek, szinte fel sem tűnt, hogy a nigériai Victor Osimhen sérülés miatt nem volt bevethető. Sallai ismét jobbhátvéd volt, de a támadásoknál rendre fellépett, a 28. percben éppen az ő beadása után volt veszélyben a hazai kapu. A kihagyott helyzetek megbosszulták magát, Akgün volt könnyelmű a saját tizenhatosa előtt, Ritsu Doan gyenge lövése végül a törökök védőjéről, Davinson Sánchezről pattant a gólvonalon túlra, öngól. A szünetre pedig hazai vezetéssel mehettek a felek. A háromszoros török válogatott Can Uzun remekül vette le a labdát a tizenhatoson belül, majd kilőtte a felsőt.

De még mindig nem volt vége a félidőnek! Egy frankfurti szabadrúgásra remekül érkezett Jonathan Burkardt, a gólt a VAR sem vette el a hosszas videózás után. Hidegzuhany Sallaiéknak az utolsó percekben.

A Galatasaraynál minden elromlott: három gólt kapott az első félidőben Fotó: DANIEL ROLAND / AFP

Józanító pofon a Galatasaraynak

A magyar játékos csapata a szünet után újra többet birtokolta a labdát, de a helyzetek nem jöttek, a vendégek pedig egyre idegesebbek voltak. Sallai a 62. percben két kézzel ellökte a hazaiak kapusát.

A Galatasaray gondjai pedig csak fokozódtak: a 66. percben ismét Burkardt talált a kapuba, noha a labda megpattant Sánchezen, aki már másodszor volt negatív főszereplő a meccsen.

Sallai Roland végig a pályán volt, de hiába, így a pályán láthatta, ahogy a Frankfurt még egyet rúgott a csapatának. A Galatasaray 5-1-es vereséggel kezdett, amely józanító pofonként szolgált az első európai meccsen – a csapat a bajnokságban öt győzelemmel és 15:1-es gólkülönbséggel nyitott. A folytatás sem lesz könnyebb a BL-ben, szeptember 30-án, kedden a Liverpool látogat Isztambulba.