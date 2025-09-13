Lamine Yamal megsérült, Flick háborog, a válogatottat okolja mindenért

A Barcelona vasárnap a Valenciát fogadja a La Liga negyedik fordulójában. A bajnoki korábban főként azzal került be a hírekbe, hogy a katalán csapat nem a Camp Nouban, és nem is a tavalyi otthonában, az Olimpiai Stadionban fogadja a Denevéreket, hanem a mindössze hatezer férőhelyes Johan Cruyffről elnevezett létesítményben, ahol a Barcelona második csapata és a női együttes szokott pályára lépni. A szombati sajtótájékoztatón aztán Hansi Flick vezetőedző ledobta az igazi bombát Lamine Yamal kapcsán.

Lamine Yamal sérülése miatt Hansi Flick háborog (Fotó: Anadolu/Mehmet Ali Ozcan)

Lamine Yamal sérülése: Flick a válogatottat okolja

A német vezetőedző már az elején lesújtó hírt közölt a katalán drukkerekkel.

A 18 éves Lamine Yamal a Valencia ellen sérülés miatt biztosan nem lép pályára, és könnyen lehet, hogy a csütörtöki, Newcastle elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzést is ki kell hagynia.

Flick ezután részletek is elárult Yamal sérüléséről, majd egyértelműen a spanyol válogatottat és szövetségi kapitányát, Luis de la Fuentét hibáztatta.

– A két válogatott meccs között nem edzett, a válogatottnál mégis mindkét meccsen kezdő volt.

A válogatottnál fájdalomcsillapítókat kapott, és még akkor is, amikor a győzelmük biztos volt, kényszerítették, hogy játsszon. Nagyon szomorú vagyok emiatt.

A szövetségi kapitánynak csak SMS-sel üzentem, de nekem a spanyolom nem elég jó, neki meg az angolja, így nehéz a kommunikáció... – tette hozzá Flick, aki arra utalt, hogy bolgárok és a törökök ellen megnyert vb-selejtezőn is sokáig a pályán volt Yamal.

Bulgáriában a szélső 79 percet kapott, ezalatt egy gólpasszt osztott ki. Noha a spanyol válogatott már a 38. percben beállította a végeredményt, De la Fuente csak utolsónak cserélte le a 18 éves játékost.

Három nappal később Spanyolország Törökországot ütötte ki Konyában. A vendégek 6-0-ra nyertek, Yamal két gólpasszt is kiosztott, de csak 6-0-s állásnál, a 73. percben jött le a pályáról. Ez a találkozó Yamal és Güler kakaskodása miatt a sajtóban több napig beszédtéma volt még.

Nem csak Yamal az egyetlen új sérült a Barcelonánál

Flick a sajtótájékoztatón emellett azt is bejelentette, hogy a holland Frenkie de Jong sem lesz a keret tagja vasárnap, miután még a lengyelek elleni vb-selejtezőn sérült meg. A hollandok második mérkőzésén már nem játszott a középpályás, hanem további vizsgálatokra visszautazott Barcelonába. A címvédő keretében viszont ott lesz az a Marc Bernal, aki 382 nap után léphet újra pályára. A 18 éves középpályás keresztszalagja még 2024 augusztusában szakadt el.

A Barcelona–Valencia La Liga-mérkőzést vasárnap 21 órakor rendezik.