Lamine Yamal győztes posztja alatt elszabadultak Arda Güler rajongói

Harmadszor mérkőzött meg egymással 2025-ben Lamine Yamal és Arda Güler, és miután a Barcelona csapatát kétszer győzelemhez segítette a Real Madrid ellen, vasárnap harmadszor is Yamal került ki győztesen a párharcukból. A Törökország–Spanyolország vb-selejtező ráadásul minden korábbinál egyoldalúbb volt: a spanyolok két gólpasszt adó tinédzsere 6-0-s sikernek örülhetett a túloldalon a meccset végigjátszó húszéves középpályással szemben, akivel lökdösődésbe is keveredett a pályán. A törököknek az 1984-ben Angliától elszenvedett 8-0-s vereségük után a mostani a legnagyobb pofon világbajnoki selejtezőkön, de Vincenzo Montella szövetségi kapitány együttesének így sem kell lemondania a vb-kijutásról, hiszen a pótselejtező elérése továbbra is reális célnak tűnik.

Lamine Yamal a győztes oldalon állt a Törökország–Spanyolország vb-selejtezőn, ellentétben Arda Gülerrel (Fotó: Anadolu via AFP/Evrim Aydin)

Arda Güler rajongói ellepték Lamine Yamal posztját

A hajrában lecserélt Lamine Yamal a lefújást követő éjjel elvesztette az útlevelét, az Instagram-oldalán mégis a mérkőzéssel kapcsolatban posztolt: a bejegyzésében utalt a két gólpasszára, ezenkívül pedig öt, látszólag nem provokatív fényképet osztott meg. Ennek ellenére a közzétételt követő hét órán belül máris több mint másfél millióan kedvelték a 18 éves futballista posztját, míg a hozzászólások száma a tizenhatezret is meghaladta ebben a rövid időszakban.

A kommentelők zöme viszont nem gratuláló üzenet volt, hanem Güler-rajongást kifejező képfájl: hihetetlen mennyiségben árasztották el az oldalt a Real Madrid török játékosának szurkolói az Arda Güler-felvételekkel.

Hasonló történt Szoboszlai Dominikkal is március végén, miután a magyar válogatott törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozóján összeveszett Gülerrel. A Liverpool magyar játékosa Güler akkori játékperceire vonatkozó 1088-as számmal üzent az Instagram-oldalán a Real futballistájának, és ezt a török rajongók nehezen viselték. Ezúttal viszont Yamal posztja alatt még annál is több reakció érkezett.

Lamine Yamal és Arda Güler legközelebb az idény első El Clásicóján, október 26-án találkozhat, majd november 18-án a török válogatott Spanyolország vendége lesz az európai vb-selejtezők utolsó fordulójában.