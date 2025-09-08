vb-selejtezőArda GülerLamine Yamalspanyol fociválogatotttörök fociválogatottSzoboszlai Dominik

Lamine Yamal győztes posztja alatt elszabadultak Arda Güler rajongói

A török labdarúgó-válogatott története második legsúlyosabb vereségét szenvedte el vasárnap este világbajnoki selejtezőkön. A Törökország–Spanyolország (0-6) mérkőzés egyik legjobbja Lamine Yamal volt, a spanyolok tinédzserével Arda Güler is összecsapott játék közben. A Real Madrid török játékosának rajongói Yamal posztja alatt is kiálltak Güler mellett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 7:49
Lamine Yamalt és Arda Gülert szét kellett választani a konyai vb-selejtező hajrájában (Fotó: Anadolu via AFP/Mehmet Ali Ozcan)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Harmadszor mérkőzött meg egymással 2025-ben Lamine Yamal és Arda Güler, és miután a Barcelona csapatát kétszer győzelemhez segítette a Real Madrid ellen, vasárnap harmadszor is Yamal került ki győztesen a párharcukból. A Törökország–Spanyolország vb-selejtező ráadásul minden korábbinál egyoldalúbb volt: a spanyolok két gólpasszt adó tinédzsere 6-0-s sikernek örülhetett a túloldalon a meccset végigjátszó húszéves középpályással szemben, akivel lökdösődésbe is keveredett a pályán. A törököknek az 1984-ben Angliától elszenvedett 8-0-s vereségük után a mostani a legnagyobb pofon világbajnoki selejtezőkön, de Vincenzo Montella szövetségi kapitány együttesének így sem kell lemondania a vb-kijutásról, hiszen a pótselejtező elérése továbbra is reális célnak tűnik.

Lamine Yamal a győztes oldalon állt a Törökország–Spanyolország vb-selejtezőn, ellentétben Arda Güler
Lamine Yamal a győztes oldalon állt a Törökország–Spanyolország vb-selejtezőn, ellentétben Arda Gülerrel (Fotó: Anadolu via AFP/Evrim Aydin)

Arda Güler rajongói ellepték Lamine Yamal posztját

A hajrában lecserélt Lamine Yamal a lefújást követő éjjel elvesztette az útlevelét, az Instagram-oldalán mégis a mérkőzéssel kapcsolatban posztolt: a bejegyzésében utalt a két gólpasszára, ezenkívül pedig öt, látszólag nem provokatív fényképet osztott meg. Ennek ellenére a közzétételt követő hét órán belül máris több mint másfél millióan kedvelték a 18 éves futballista posztját, míg a hozzászólások száma a tizenhatezret is meghaladta ebben a rövid időszakban. 

A kommentelők zöme viszont nem gratuláló üzenet volt, hanem Güler-rajongást kifejező képfájl: hihetetlen mennyiségben árasztották el az oldalt a Real Madrid török játékosának szurkolói az Arda Güler-felvételekkel.

Hasonló történt Szoboszlai Dominikkal is március végén, miután a magyar válogatott törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozóján összeveszett Gülerrel. A Liverpool magyar játékosa Güler akkori játékperceire vonatkozó 1088-as számmal üzent az Instagram-oldalán a Real futballistájának, és ezt a török rajongók nehezen viselték. Ezúttal viszont Yamal posztja alatt még annál is több reakció érkezett.

Lamine Yamal és Arda Güler legközelebb az idény első El Clásicóján, október 26-án találkozhat, majd november 18-án a török válogatott Spanyolország vendége lesz az európai vb-selejtezők utolsó fordulójában.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nyári Gábor
idezojelekKásler Miklós

A tudós, aki megválasztotta a sorsát – búcsú Kásler Miklóstól

Nyári Gábor avatarja

A világ szegényebb lett egy olyan személyiséggel, aki életét orvosként, főigazgatóként, miniszterként a nemzet szolgálatába állította.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu