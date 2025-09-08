vb-selejtezőLuis de la Fuentespanyol fociválogatotttörök fociválogatott

Arda Güler nekiesett Yamalnak, a 0-6 után a németeknek üzent a spanyol kapitány

A végkimenetelt illetően nem született komoly meglepetés a jövő évi labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának vasárnapi játéknapján. Arra viszont kevesen számíthattak, hogy az előzetesen rangadónak titulált Törökország–Spanyolország összecsapás az Európa-bajnok vendégek 6-0-s sikerével zárul. A spanyolok szövetségi kapitánya nem érzett ekkora különbséget a két válogatott között.

Arda Güler nehezen viselte, hogy Lamine Yamalék kiütik a törököket (Fotó: Anadolu via AFP/Mehmet Ali Ozcan)
Az kevésbé volt váratlan, hogy a belgák féltucat gólt szereztek vasárnap, Rudi Garcia tanítványai hazai pályán a kazah válogatott ellen tartottak gálaelőadást. Az már annál inkább, hogy a Konyában rendezett Törökország–Spanyolország vb-selejtező is hatgólos különbséget hozott. Márpedig így történt, a Luis de la Fuente által irányított vendég ibériaiak a mesterhármast szerző Mikel Merino vezérletével és többek között Pedri duplájának is köszönhetően 6-0-s győzelmet arattak. 

Mikel Merino pályafutása egyik legjobb meccse volt a Törökország–Spanyolország vb-selejtező
Mikel Merino pályafutása egyik legjobb meccse volt a Törökország–Spanyolország vb-selejtező (Fotó: AFP/Ozan Kose)

A találkozó hajrájában a törökök egyre nehezebben viselték a súlyos különbséget, a két válogatott talán legnagyobb fiatal sztárja, a Real Madridban futballozó Arda Güler két kézzel kétszer is meglökte a szabadrúgást megakadályozni igyekvő Lamine Yamalt (Barcelona).

Értékelések a Törökország–Spanyolország vb-selejtező után

A lefújást követően Ugurcan Cakir kapus, Merih Demiral védő és Vincenzo Montella szövetségi kapitány is elnézést kért a török szurkolóktól az eredmény és a teljesítmény miatt, és javulást ígért. A túloldalon Mikel Merino felejthetetlennek titulálta a remek hangulatban indult összecsapást, Luis de la Fuente pedig arról beszélt, hogy még mindig nem hibátlan a spanyol válogatott.

– Már arra is törekedtünk, hogy miben tudnánk még javulni a következő mérkőzésekre, hiszen még mindig van hová fejlődni, de ettől még ez a generáció egyedi és különleges. Hihetetlen sebességgel képesek kontratámadásokat is vezetni a játékosok. El sem tudom képzelni, mire lehetünk képesek, de ez a korosztály telhetetlen: mindig győzni és fejlődni akar. Ez pedig boldoggá tesz engem – mondta a spanyolok kapitánya, aki a németeknek üzenve beszélt a törökökről is. – A mostani eredmény kiemelkedő, de a törököknek jó játékosaik vannak, akik komoly nehézségeket is okozhattak volna nekünk. 

Nemrég a németek is elszenvedtek egy váratlan vereséget, ez is hasonló: egy ilyen mérkőzés ezen a szinten nem jelent szinte semmit.

Törökország egy nagyszerű válogatott, sokan Európa topbajnokságaiban játszanak, úgyhogy egyetlen találkozó alapján nem szabad végső ítéletet hirdetni a csapatról.

De la Fuente arra utalt, hogy a Julian Nagelsmann vezette német válogatott az első fordulóban nagy meglepetésre 2-0-ra kikapott a szlovákoktól – akik vasárnap csak az utolsó pillanatban szerzett góllal diadalmaskodtak Luxemburgban –, a második körben viszont otthon 3-1-re tudott nyerni az északírek ellen. 

Az európai vb-selejtezők E csoportjában a hatpontos spanyolok mögött Georgia és Törökország is 3-3 ponttal áll, legközelebb mindkét válogatott október 11-én lép pályára.

 

