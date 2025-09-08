Arda Güler nekiesett Yamalnak, a 0-6 után a németeknek üzent a spanyol kapitány

Az kevésbé volt váratlan, hogy a belgák féltucat gólt szereztek vasárnap, Rudi Garcia tanítványai hazai pályán a kazah válogatott ellen tartottak gálaelőadást. Az már annál inkább, hogy a Konyában rendezett Törökország–Spanyolország vb-selejtező is hatgólos különbséget hozott. Márpedig így történt, a Luis de la Fuente által irányított vendég ibériaiak a mesterhármast szerző Mikel Merino vezérletével és többek között Pedri duplájának is köszönhetően 6-0-s győzelmet arattak.

Mikel Merino pályafutása egyik legjobb meccse volt a Törökország–Spanyolország vb-selejtező (Fotó: AFP/Ozan Kose)

A találkozó hajrájában a törökök egyre nehezebben viselték a súlyos különbséget, a két válogatott talán legnagyobb fiatal sztárja, a Real Madridban futballozó Arda Güler két kézzel kétszer is meglökte a szabadrúgást megakadályozni igyekvő Lamine Yamalt (Barcelona).

Értékelések a Törökország–Spanyolország vb-selejtező után

A lefújást követően Ugurcan Cakir kapus, Merih Demiral védő és Vincenzo Montella szövetségi kapitány is elnézést kért a török szurkolóktól az eredmény és a teljesítmény miatt, és javulást ígért. A túloldalon Mikel Merino felejthetetlennek titulálta a remek hangulatban indult összecsapást, Luis de la Fuente pedig arról beszélt, hogy még mindig nem hibátlan a spanyol válogatott.

– Már arra is törekedtünk, hogy miben tudnánk még javulni a következő mérkőzésekre, hiszen még mindig van hová fejlődni, de ettől még ez a generáció egyedi és különleges. Hihetetlen sebességgel képesek kontratámadásokat is vezetni a játékosok. El sem tudom képzelni, mire lehetünk képesek, de ez a korosztály telhetetlen: mindig győzni és fejlődni akar. Ez pedig boldoggá tesz engem – mondta a spanyolok kapitánya, aki a németeknek üzenve beszélt a törökökről is. – A mostani eredmény kiemelkedő, de a törököknek jó játékosaik vannak, akik komoly nehézségeket is okozhattak volna nekünk.

Nemrég a németek is elszenvedtek egy váratlan vereséget, ez is hasonló: egy ilyen mérkőzés ezen a szinten nem jelent szinte semmit.

Törökország egy nagyszerű válogatott, sokan Európa topbajnokságaiban játszanak, úgyhogy egyetlen találkozó alapján nem szabad végső ítéletet hirdetni a csapatról.