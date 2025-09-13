Az UEFA döntést hozott a Barcelona balhéjában, Hansi Flick még nem úszta meg

A Bajnokok Ligája előző idényének elődöntőjében a Barcelona több vitatott bírói ítéket után 4-3-as vereséget szenvedett az Internazionale otthonában rendezett visszavágün, így 7-6-os összesítéssek a milánói csapat jutott be a fináléba. A lefújás után a többnyire higgadt Hansi Flick is kiborult, a Barcelona vezetőedzője nyilvánosan a mérkőzést vezető Szymon Marciniaknak esett, amit az UEFA nem hagyott következmények nélkül: a német edzőt és segítőjét, Marcus Sorgot is eltiltotta.

Hansi Flick próbaidő alá került az UEFA-nál, de ott lehet a Barcelona első BL-meccsén. Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Így eredetileg egyikük sem lehetett volna ott a kispadon a katalánok első BL-meccsén az új idényben a Newcastle United ellen a jövő héten. A Barcelona azonban fellebbezett az ítélet ellen, az UEFA pedig döntést hozott a balhés ügyben.

Az UEFA döntése után a Barcelona fellélegezhet

Az UEFA – a klub által benyújtott indoklás alapján – részben helyt adott a fellebbezésnek, és felfüggesztette a Flickre és Sorgra kiszabott büntetés végrehajtását.

Ez azt jelenti, hogy mindketten ott lehetnek a kispadon a soron következő BL-mérkőzésen, amelyről el voltak tiltva, mivel megsértették a sorozat alapelveit és viselkedési előírásait.

Hansi Flick ezzel nem úszta meg teljesen

Ugyanakkor Flick és Sorg ezzel nem úszták meg teljes mértékben a balhét, mindketten egyéves próbaidő alá kerülnek. Ebben az időszakban bármilyen szabályzatba ütköző viselkedésük esetén azonnal életbe lép a most felfüggesztett eltiltás is az új büntetés mellett.

A fegyelmi eljárás költségeit a FC Barcelona viseli, de ez most „kisebb rossz” a klub számára – írja a Mundo Deportivo.