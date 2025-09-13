Rendkívüli

Itt az újabb hanganyag: a Tisza minden brüsszeli parancsot végrehajtana

FC BarcelonaUEFAhansi flick

Az UEFA döntést hozott a Barcelona balhéjában, Hansi Flick még nem úszta meg

Alapvetően jó híreket kapott a katalán futballklub. Az UEFA fegyelmi döntés értelmében Hansi Flick vezetőedző és segítője, Marcus Sorg mégis ott lehetnek a kispadon a Bajnokok Ligája nyitányán a Newcastle United ellen. Eredetileg mindketten eltiltottak voltak, de a Barcelona edzője ezzel még nem úszta meg teljesen az előző idénybeli balhét: Flick egyéves próbaidő alá került.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 6:57
Hansi Flick, a Barcelona edzője próbaidő alá került az UEFA-nál Fotó: ALBERTO GARDIN Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bajnokok Ligája előző idényének elődöntőjében a Barcelona több vitatott bírói ítéket után 4-3-as vereséget szenvedett az Internazionale otthonában rendezett visszavágün, így 7-6-os összesítéssek a milánói csapat jutott be a fináléba. A lefújás után a többnyire higgadt Hansi Flick is kiborult, a Barcelona vezetőedzője nyilvánosan a mérkőzést vezető Szymon Marciniaknak esett, amit az UEFA nem hagyott következmények nélkül: a német edzőt és segítőjét, Marcus Sorgot is eltiltotta.

Hansi Flick próbaidő alá került az UEFA-nál, de ott lehet a Barcelona első BL-meccsén
Hansi Flick próbaidő alá került az UEFA-nál, de ott lehet a Barcelona első BL-meccsén. Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Így eredetileg egyikük sem lehetett volna ott a kispadon a katalánok első BL-meccsén az új idényben a Newcastle United ellen a jövő héten. A Barcelona azonban fellebbezett az ítélet ellen, az UEFA pedig döntést hozott a balhés ügyben.

Az UEFA döntése után a Barcelona fellélegezhet

Az UEFA – a klub által benyújtott indoklás alapján – részben helyt adott a fellebbezésnek, és felfüggesztette a Flickre és Sorgra kiszabott büntetés végrehajtását.

Ez azt jelenti, hogy mindketten ott lehetnek a kispadon a soron következő BL-mérkőzésen, amelyről el voltak tiltva, mivel megsértették a sorozat alapelveit és viselkedési előírásait.

Hansi Flick ezzel nem úszta meg teljesen

Ugyanakkor Flick és Sorg ezzel nem úszták meg teljes mértékben a balhét, mindketten egyéves próbaidő alá kerülnek. Ebben az időszakban bármilyen szabályzatba ütköző viselkedésük esetén azonnal életbe lép a most felfüggesztett eltiltás is az új büntetés mellett.

A fegyelmi eljárás költségeit a FC Barcelona viseli, de ez most „kisebb rossz” a klub számára – írja a Mundo Deportivo.

„A legfontosabb, hogy Flick ott lehet a csapat élén a csütörtöki BL-debütáláson, abban a sorozatban, amely legutóbb döntő kapujában való kiesés után különösen nagy reményekkel tölti el a klubot és a szurkolókat” – írja a spanyol lap.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojeleknyugalom

Jövőre is alkotmányos többség kell!

Szájer József avatarja

AHOL A LABDA LESZ – Kis különbség, kis nyugalom – nagy különbség, nagy nyugalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.