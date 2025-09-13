Lamine Yamal Szoboszlaiékat emlegette, és meglepő kijelentést tett az Aranylabdáról

Lamine Yamal ebben az idényben sem lassít, a La Ligában három meccsen már két gólja és három gólpassza van, az elmúlt héten pedig három gól előkészítésével segítette a spanyol válogatottat. A Barcelona csillaga a Mundo Deportivónak adott interjúban az új idény céljairól is beszélt. Yamal szeretne a Bajnokok Ligájában nagy sikert aratni.

Lamine Yamal ellen nehéz dolguk van a védőknek, Szoboszlaiék baja is meggyűlhet még vele (Fotó: Anadolu/Evrim Aydin)

– Tovább szeretnék fejlődni, gólokkal és gólpasszokkal segíteni a csapatot, és minden címért harcolni, amiért csak lehet – jelentette ki Yamal, aki külön kitért a BL-re, amelyben az előző idényben fájdalmas vereséget szenvedett a Barcelona az Internazinonale elleni elődöntőben.

– A Bajnokok Ligájában minden hiba megbosszulja magát. Folyamatosan ébernek kell lenni, sosem szabad kikapcsolni – fogalmazta meg tanulságként.

Szoboszlaiék a legveszélyesebb riválisok között

A spanyol lap megkérdezte Yamalt, hogy a Barcelona BL-álma felé vezető úton kik lehetnek a legveszélyesebb ellenfelek. A 18 éves klasszis Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatát, a Liverpoolt is kiemelte.

– A Manchester City, a Liverpool, a Bayern München, a Real Madrid, a Paris Saint-Germain… Ők mindig ott vannak az esélyesek között – válaszolta Yamal, aki a nyáron kapta meg a tízes mezszámot a Barcában, amivel Lionel Messi örökébe lépett.

– A tízes mez mindig felelősségvállalással jár, nekem ez tetszik, készen akarok állni a fontos pillanatokra – mondta ezzel kapcsolatban.

Lamine Yamal az Aranylabdáról: Nem baj, ha…

Sokan az Aranylabda egyik legnagyobb esélyesének tartják Yamalt, ő azonban meglepő kijelentést tett a díjról, szerinte az sem baj, hogy most nem ő kapja meg.

– 18 évesen megnyerni az Aranylabdát valami hihetetlen lenne, de ha most nem jön össze, akkor is minden nap azon leszek, hogy fejlődjek. Ez így van rendjén – mondta megengedően.

Yamal arról is beszélt, hogy Hansi Flick, a Barcelona edzője milyen fontos szerepet tölt be az életében.

– Elég sokat beszélek vele. Nagyon sok önbizalmat ad, és mindig azt mondja, élvezzem a játékot, legyek bátor, és ne veszítsem el a játékom lényegét. Ez sok nyugalmat ad, amikor pályára lépek – fogalmazott Yamal.