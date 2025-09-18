AS Monaco FCBajnokok LigájaClub Brugge

Előbb alsógatyára vetkőztek, majd lepofozták őket a pályáról

Borzalmas napon vannak túl az AS Monaco focistái. Nem elég, hogy a belgiumi Bruges-be egy nap késéssel érkeztek meg, nem elég, hogy az alattuk bekrepált repülőgépen alsógatyára kellett vetkőzniük, még a pályáról is lepofozta őket a Club Brugge. Az AS Monaco mellett a nap másik mérkőzésen a Leverkusen kétszer került hátrányba és kétszer egyenlített.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 20:38
AS Monaco
Hans Vanaken (balra) ünnepli gólját az AS Monaco ellen Fotó: BRUNO FAHY Forrás: BELGA MAG
Egészen biztosak lehetünk abban, hogy a francia AS Monaco csapata megemlegeti 2025. szeptember 18-át. A nagyhercegség együttese a szokásoknak megfelelően egy nappal korábban elindult a belgiumi Bruges-be, hogy lejátssza első mérkőzését a Bajnokok Ligája alapszakaszának első körében. Aztán furcsa dolgok történtek: az AS Monaco repülőgépe elromlott, a fedélzeten ülő játékosok pedig vetkőzni kezdtek, ugyanis a kabinban egyre melegebb lett. A képek aztán felkerültek a közösségi médiumok oldalaira, a világ a szerencsétlen monacói focistákon kacagott.

AS Monaco
A Club Brugge tökéletes első félidőt produkált az AS Monaco ellen
Fotó: JOHN THYS/AFP

AS Monaco: egy félidő alatt lepofozva

Végül aztán egy nap késéssel, de megérkezett a francia csapat Bruges-be. Bár ne érkezett volna! Ugyanis a Club Brugge csapata az első félidőben szinte lepofozta a pályáról az AS Monacót. 45 perc játék után a hazaiak 3-0-ra vezettek. Az első gól a 32. percben esett, ekkor Nicolo Tresoldi a védőket megelőzve a bal alsó sarokba lőtt. Addigra már 11-1 volt a kapura lövések aránya, azaz tényleg csak egy csapat volt a pályán. A 39. percben már 2-0 volt az állás, miután Raphael Onyedika könnyedén lőtte be a Bruges második gólját. De ezzel még nem volt vége: a 43. percben Hans Vanaken már a harmadikat lőtte be. A Monaco 11 perc alatt kapott hármat, ez a totális kiütés. Ha mindehhez hozzátesszük, hogy az első félidő 10. percében a monacói Maghnes Akliouche tizenegyest hibázott, még keserűbb volt a fenékig ürített pohár a franciák számára.

A második félidőben nem sok minden történt. A Bruges tökéletesen elégedett volt az eredménnyel. De azért lőtt még egy gólt. A 75. percben Mamadou Diakhon már a negyedik belga találatot jegyezte. Ez már tökéletes kiütés volt, egészen elképesztő, amit a franciák ezen a meccsen csináltak. Pontosabban nem csináltak. És ezt az sem szépítette, hogy Ansu Fati a hosszabbításban megszerezte a Monaco becsületgólját. Így nem 4-0, hanem 4-1 lett a vége, de a belgák ennek is örülhettek. 

Koppenhágában ikszelt a Leverkusen

A német Bayer Leverkusen sem élt át könnyű heteket. Azzal kezdődött, hogy a Bundesliga második fordulója után kirúgták az edzőt, a holland Erik ten Hagot. Helyére egy dán szakember, Kasper Hjulmand érkezett, akinek az első BL-meccse éppen Dániában volt esedékes.

Bayer Leverkusen's Danish head coach Kasper Hjulmand prior to the UEFA Champions League first round football match between FC Copenhagen and Bayer 04 Leverkusen at Parken in Copenhagen on Thursday, September 18, 2025. (Photo by LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix via AFP)
A Leverkusen edzője, Kasper Hjulmand a meccs előtt még boldogan integetett
Fotó: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

A bágyadt őszi legyek nagy sebességű rovarok voltak a leverkuseni játékosokhoz képest – legalábbis az első félidőben. A 9. percben Jordan Larsson 16 méteres nagyszerű lövésével szerezte meg a vezetést a dán együttes, amely a selejtezőből került fel a BL ligaszakaszába. Aztán a második félidőben minden megváltozott. A Leverkusen magára talált, egyre nagyobb nyomás alá helyezte a házigazdát. Majd jött a 82. perc és Alejandro Grimaldo óriási szabadrúgással egyenlített. Az 1-1 még mindig nem volt rossz eredmény a dánoknak, akik az egyenlítés után kétségbeesetten őrizték az egy pontot. Majd úgy gondolták, az egy pont nem elég. A 87. percben a koppenhágai Robert fejelt gólt, ezzel 2-1-re vezettek a dánok. A Leverkusen megrázta magát, és a 91. percben egyenlített: Pantelis Hatzidiakos öngólja kellett ahhoz, hogy a németek ne vereséggel távozzanak Dániából.

Labdarúgó Bajnokok Ligája, ligaszakasz, 1. forduló:

Club Brugge–AS Monaco 4-1
FC Köbenhavn–Bayer Leverkusen 2-2

 

