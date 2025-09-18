Előbb alsógatyára vetkőztek, majd lepofozták őket a pályáról

Egészen biztosak lehetünk abban, hogy a francia AS Monaco csapata megemlegeti 2025. szeptember 18-át. A nagyhercegség együttese a szokásoknak megfelelően egy nappal korábban elindult a belgiumi Bruges-be, hogy lejátssza első mérkőzését a Bajnokok Ligája alapszakaszának első körében. Aztán furcsa dolgok történtek: az AS Monaco repülőgépe elromlott, a fedélzeten ülő játékosok pedig vetkőzni kezdtek, ugyanis a kabinban egyre melegebb lett. A képek aztán felkerültek a közösségi médiumok oldalaira, a világ a szerencsétlen monacói focistákon kacagott.

A Club Brugge tökéletes első félidőt produkált az AS Monaco ellen

Fotó: JOHN THYS/AFP

AS Monaco: egy félidő alatt lepofozva

Végül aztán egy nap késéssel, de megérkezett a francia csapat Bruges-be. Bár ne érkezett volna! Ugyanis a Club Brugge csapata az első félidőben szinte lepofozta a pályáról az AS Monacót. 45 perc játék után a hazaiak 3-0-ra vezettek. Az első gól a 32. percben esett, ekkor Nicolo Tresoldi a védőket megelőzve a bal alsó sarokba lőtt. Addigra már 11-1 volt a kapura lövések aránya, azaz tényleg csak egy csapat volt a pályán. A 39. percben már 2-0 volt az állás, miután Raphael Onyedika könnyedén lőtte be a Bruges második gólját. De ezzel még nem volt vége: a 43. percben Hans Vanaken már a harmadikat lőtte be. A Monaco 11 perc alatt kapott hármat, ez a totális kiütés. Ha mindehhez hozzátesszük, hogy az első félidő 10. percében a monacói Maghnes Akliouche tizenegyest hibázott, még keserűbb volt a fenékig ürített pohár a franciák számára.

A második félidőben nem sok minden történt. A Bruges tökéletesen elégedett volt az eredménnyel. De azért lőtt még egy gólt. A 75. percben Mamadou Diakhon már a negyedik belga találatot jegyezte. Ez már tökéletes kiütés volt, egészen elképesztő, amit a franciák ezen a meccsen csináltak. Pontosabban nem csináltak. És ezt az sem szépítette, hogy Ansu Fati a hosszabbításban megszerezte a Monaco becsületgólját. Így nem 4-0, hanem 4-1 lett a vége, de a belgák ennek is örülhettek.

Koppenhágában ikszelt a Leverkusen

A német Bayer Leverkusen sem élt át könnyű heteket. Azzal kezdődött, hogy a Bundesliga második fordulója után kirúgták az edzőt, a holland Erik ten Hagot. Helyére egy dán szakember, Kasper Hjulmand érkezett, akinek az első BL-meccse éppen Dániában volt esedékes.