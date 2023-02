Piros lap, tizenegyes, de az edző szerint lehetett volna rosszabb

Az olasz bajnokságot utcahosszal vezető Napoli a nemzetközi porondon is bizonyít: ősszel megnyerte Bajnokok Ligája-csoportját, és a tavaszi szakaszt is győzelemmel kezdte. Luciano Spalletti csapata az Eintracht Frankfurt otthonában aratott 2-0-s sikert, annak ellenére, hogy büntetőt hibázott. A szakember, akinek együttese piros lap miatt az utolsó bő fél órában emberelőnyben játszott, óvatosságra int a visszavágó előtt.

Randal Kolo Muani a piros lap miatt biztosan kihagyja a visszavágót. Fotó: MTI/AP/Michael Probst

– Nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel, irányításunk alatt tartottuk a találkozót.

Inkább a Frankfurt játszott olaszosan, védekező felfogásban, itt az ideje leszámolni ezekkel a klisékkel.

Szerezhettünk volna több gólt is, de nincs okom a panaszra. A továbbjutásra viszont továbbra is ötven-ötven százalék a két csapat esélye, hiszen egy meccs alatt nagy változás következhet be. Ha egy csapat meg van győződve arról, hogy már továbbjutott, váratlan helyzetbe kerülhet – fogalmazott Spalletti.