Klopp: Hála Istennek, nem kell minden héten a Real ellen játszanunk...

– A Manchester City elleni tavalyi elődöntőt idézi nekem ez a mérkőzés. Innen nézve még fejlődtünk is, hiszen akkor tíz perc, most viszont csak negyedóra után kerültünk kétgólos hátrányba – humorizált a két borzalmas kapusbakival is tarkított találkozó után Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője.

A tárgyszerűség kedvéért tegyük hozzá, a City egy éve az elődöntő első mérkőzésén egészen pontosan 14 perc után vezetett 2-0-ra, ám végül csak 4-3-ra győzött. Majd odahaza a Real 3-1-re nyert, s 6-5-tel továbbjutott, hogy aztán a fináléban a Liverpoolt legyőzve 14-edszerre is elhódítsa a BL, illetve a BEK serlegét.

– Tudtuk, nagyon fontos, hogy megőrizzük a nyugalmunkat és kordában tartsuk az érzelmeinket. Az ilyen helyzetekben a veteránok, mint Karim Benzema, Luka Modric és Toni Kroos nagyon sokat segítenek. Hatalmas tett így nyerni. Újra kiváló formába lendültünk. Januárban, a világbajnokság után hullámvölgybe kerültünk, de most már ismét minden rendben – tette hozzá Ancelotti.

A Real Madrid mester ezután taktikai finomságokról beszélt. Alaba kiesése ugyan gondot jelentett, de Nacho remekül megoldotta a feladatát.

– Mondtam Modricnak, hogy gyakoroljon nagyobb nyomást Fabinhóra. Aztán Valverdét átszerveztük a bal oldalra, s így Vinicius előtt nagy terület nyílt meg, amit ki is használt.