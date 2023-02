Hol tart valójában Szoboszlai félszáz Bundesliga-meccs után?

A tavaly ősszel kinevezett Marco Rose irányítása alatt került a helyére, előbb stabil kezdő lett, az elmúlt hetekben pedig vezérré kezd válni a csapatban, és már kiegyensúlyozottan azt hozza, amiért a Lipcse magyar rekordárat jelentő 22 millió euróért leigazolta.

Mit értek el a Bundesliga magyarjai félszáz meccsen?

Szoboszlai 50 Bundesliga-meccs alatt 10 gólt és 16 gólpasszt jegyzett. Voltak magyarok a német élvonalban, akik félszáz meccs után eredményesebbek voltak nála, a tizedik gólt például öten is kevesebb mérkőzés alatt érték el.

Lássuk csak: Miriuta Vasile 22, Szabics Imre 30, Détári Lajos 32, Huszti Szabolcs 45, Hajnal Tamás 46 mérkőzés alatt jutott el tíz gólig a Bundesligában. Közülük Szabics csatár volt Stuttgartban, ő ebből a szempontból kilóg a sorból, a többiek viszont Szoboszlaihoz hasonlóan a középpályán kaptak támadó feladatot.

Miriuta csaknem 32 évesen debütált a Bundesligában. Hajnal is közelebb volt már a harminchoz, mint a húszhoz, amikor ötvenedszer szerepelt a bajnokságban, Huszti pedig kb. két évvel idősebb volt a félszázas mérföldkőnél, mint most Szoboszlai. Détári el sem érte az ötven meccset, mert egyetlen idény után távozott, de ő is 24-25 volt már Frankfurtban.

Tehát huszonkét éves korában Szoboszlai egyértelműen előrébb tart, mint a Bundesliga legsikeresebb magyarjai – Szalai Ádám, a bajnokság magyar gólrekordere (54 találattal) is betöltötte már a 23-at, amikor Mainzba került.

Juthat-e Détári vagy Dzsudzsák sorsára?

Az említettek közül igazi esélye csak Détárinak volt arra, hogy Európa top 10, BEK/BL-győzelemre is esélyes klubjának valamelyikében kössön ki. Őt, miután 1988-ban a Frankfurt megnyerte a góljával a Német Kupát, a Juventus vitte volna, ám a nyugat-európai szerződések – és az azokból befolyó pénzek – felett őrködő Országos Testnevelési és Sporthivatal, no meg persze a Honvéd közbeszólt, így került az olasz sztárcsapat helyett a görög Olympiakoszba, amely többet fizetett, 18 millió márkát, aktuális világrekord közeli összeget.

Szoboszlai esetében ilyen akadály már aligha lehet, Esterházy Mátyás vezetésével pedig tudatosan és higgadtan építik a karrierjét, akkor sem hoztak elhamarkodott döntést, amikor Lipcsében éppen rosszabbul alakult a sorsa. Legutóbb talán Dzsudzsák Balázs járt közel ahhoz, hogy megugorja azt a szintet a PSV Eindhovenből, amire most Szoboszlai készül, de visszanézve, az ő menedzseléséből éppen ez a türelem és tapasztalat hiányzott.

Lesz-e Szoboszlai világklasszis?

Lipcsében Szoboszlai már most is egy stabil BL-szereplő, német élcsapat játékosa, és innen már csak egy lépés előre, hogy nagybetűs topklubba kerüljön, de ez a legnagyobb lépés, amit meg kell ugrani a világsztárrá váláshoz.

Jelenleg a legfeljebb 23 éves támadó középpályások között Szoboszlai holtversenyben az ötödik legértékesebb játékos a világon a 35 millió eurós becsült árával. Közülük a top tízben Jamal Musiala (Bayern München) és Kai Havertz (Chelsea) előrébb tart nála. De például az egyik legnagyobb tehetségnek tartott Florian Wirtz (Leverkusen) számai arányosítva kb. ugyanolyanok a Bundesligában (66 meccsen 13 gól, 19 gólpassz), igaz, ő még csak 19 éves.

Szoboszlai tizedik gólja a Bundesligában, az 50. meccsén:

Ugyanakkor a Szoboszlaival egyívású, egyaránt 21-22 éves Charles De Ketelaere (AC Milan), Fábio Vieira és Emile Smith Rowe (mindkettő Arsenal) jelenleg nem töltenek be olyan fontos szerepet klubjaikban, mint a magyar társuk.

Szoboszlai tehát nemzetközi összevetésben is abszolút ott van azok között, akiknek sikerülhet az áttörés, és ha Lipcséből az osztrák Marcel Sabitzer el tudott jutni a Bayern Münchenbe (és a Manchester Unitedbe), akkor erre neki is minden esélye megvan. Főleg, ha a pozitív tendencia folytatódik a teljesítményében.

Borítókép: Szoboszlai Dominik már vezérszerepben az RB Leipzigben (Fotó: Hendrik Schmidt/DPA)