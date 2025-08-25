Air IndiaIndiarepülőgépbaleset

Air India: új elmélet merült fel a katasztrófa okával kapcsolatban

Új elmélettel állt elő az áldozatokat képviselő egyik ügyvéd a júniusi ahmedabadi repülőgép-balesettel kapcsolatban. Állítása szerint lehetséges, hogy az Air India gépe nem a pilóták hibájából, hanem műszaki probléma miatt zuhant le.

Munkatársunktól
2025. 08. 25. 20:00
Az Air India gépének roncsa Fotó: Middle East Images via AFP
Új elmélettel állt elő az áldozatokat képviselő egyik ügyvéd az Air India légitársaság június 12-én történt katasztrófájával kapcsolatban, amelyben kétszázhatvan ember vesztette életét. Mike Andrews amerikai jogász, aki több mint kilencven áldozatot képvisel, azt állítja, hogy a repülőgép lezuhanását vízszivárgás okozhatta, ami katasztrofális áramkimaradást okozhatott a hajtóművekben – írja a Mirror brit napilap.

Az Air India katasztrófája kétszázhatvan emberéletet követelt
Az Air India katasztrófája kétszázhatvan emberéletet követelt (Fotó: AFP)

A korábbi beszámolók a Sumeet Sabharwal kapitányt és a Clive Kunder másodpilótát okolták a balesetért. A vizsgálat kezdeti eredményei szerint a Boeing 787 Dreamliner nem sokkal a felszállás után zuhant le az ahmedabadi repülőtér közelében, mert Sabharwal kikapcsolta az üzemanyag-kapcsolót.

Andrews szerint azonban nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a baleset pilótahiba miatt következett be. Ehelyett azt állítja, hogy az ivóvízrendszer hibája a WC-kben – amelyre az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) már egy hónappal a katasztrófa előtt felhívta a figyelmet – rövidzárlatot okozhatott az elektromos rendszerben, és leállíthatta a hajtóművek áramellátását.

Andrews elárulta, hogy négy informátor is jelentkezett, akik létfontosságú nyomokat adtak a „műszaki és mérnöki” problémákkal kapcsolatban, amelyek a balesetet okozhatták. Fontolgatja kártérítési igény benyújtását az amerikai bíróságokon a gépet gyártó Boeing ellen, amely több millió dollárra rúghat – tette hozzá. Andrews adatigénylési kérelmet nyújtott be az Egyesült Államokban, hogy megszerezze egy vizsgálat eredményeit, amely választ adhat ügyfeleinek.

Végső soron ez az egész a családokról szól. Ez a tragédia a társadalom minden szintjén érintett minden lehetséges társadalmi-gazdasági csoportot és korosztályt

– mondta Andrews, aki a baleset helyszínére is ellátogatott. Májusban az FAA ellenőrzéseket rendelt el egyes Boeing 787-eseken az „ivóvízrendszer szivárgásáról szóló jelentések miatt”. Az üzemeltetőknek ellenőrizniük kellett a hiányzó vagy sérült tömítőanyagokat, amelyek „lehetővé tették a víz beszivárgását az elektronikai berendezések rekeszeibe, ami elektromos rövidzárlatot és a kritikus repülési rendszerek potenciális elvesztésének kockázatát okozta”.

A légitársaságoknak június 18-ig kellett elvégezniük az ellenőrzéseket, azonban az Air India gépe hat nappal a határidő előtt, június 12-én zuhant le.

Andrews úgy véli, hogy ez okozhatta a katasztrófát, a vizsgálat ugyanis megállapította, hogy a repülőgép vészhelyzeti áramellátó rendszere bekapcsolódott. A Boeing egyelőre nem reagált az információra.

Borítókép: Az Air India gépének roncsa (Fotó: Middle East Images via AFP)

