Ennyi bölcsődét hozott létre a kormány az elmúlt tizenöt évben

Kilencszáznál több településen létesült bölcsőde 2010 óta, és ebben az időszakban néhány száz fős településeken is épültek ilyen intézmények – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hétfőn a Veszprém vármegyei Nyárád új bölcsődéjének átadási ünnepségén.

Koncz Zsófia elmondta, 2010 előtt olyan érzése volt az embernek, hogy csak a fővárosban meg nagyvárosokban van bölcsőde, és az adatok is ezt mutatták, hiszen akkoriban mindössze 326 településen volt ilyen intézmény.

Beszélt arról is, hogy

a csaknem 3200 magyarországi településhez viszonyítva ez nagyon kevés volt,

innen tudtak előrelépni, és mostanra „a magyar családpolitika egyik ékköve lett a bölcsődei hálózatfejlesztés”, ennek pedig nagy nyertese a magyar vidék. Az államtitkár elmondta azt is, hogy az újabb intézményekben mindig gyorsan betelnek a férőhelyek. Ez pedig azt mutatja, hogy van igény erre az ellátásra, mert bár nem kötelező bölcsődébe adni a gyermeket, sok anyának hamarabb kell visszatérnie a munka világába.

Koncz Zsófia úgy fogalmazott: „Egy bölcsőde megépítésével a jövőt építjük, és az itt élő családok számára ez egy üzenet azzal kapcsolatban, hogy itt bizony hosszú távra tervezünk”. Elhangzott az is, hogy 2010 óta egymillió új munkahelyet hoztak létre, a női foglalkoztatás aránya 66-ról 80 százalékra növekedett, ami szükségessé tette új bölcsődék létesítését, ezek azután további új munkahelyeket is jelentenek Nyárád esetében is.

A fejlesztések pedig folytatódnak, augusztus 28-ig lehet pályázni munkahelyi bölcsődék létrehozására,

ezért arra biztatta a munkáltatókat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, mert ilyen típusú bölcsődékből egyelőre kevés van az országban.

Kontrát Károly fideszes országgyűlési képviselő, a település díszpolgára pedig kiemelte, hogy az önkormányzat, a kormány, az Európai Unió, a kivitelezők és a község lakói fogtak össze Nyárád bölcsődéjéért. Az építkezés 406,28 millió forintba került, és a 320 négyzetméteres épületben 12 férőhelyet alakítottak ki, a csoportszoba mellett tornaszoba, valamint igazgatási és szociális helyiségek kaptak helyet.