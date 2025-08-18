Rendkívüli

Szijjártó Péter: Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

A gazdasági nehézségek és a háború árnyékában is a családokra összpontosít a kormány

Egész Európát gazdasági nehézségek sújtják, és a háború árnyéka vetül rá, de a magyar kormány a családokra összpontosít, még több támogatást próbál adni és még több lehetőséget teremteni – fogalmazott Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az I. kerületi Dezső utcai minibölcsőde átadásán.

2025. 08. 18. 13:13
Fotó: Kiss Gábor
Két fontos célt tűzött ki a kormány 2010-ben: egymillió új munkahely létrehozását és a családok támogatását és a gazdasági nehézségek és a háború árnyékában is a családokra összpontosít – mondta Koncz Zsófia. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az I. kerületi Dezső utcai minibölcsőde átadásán úgy fogalmazott, 

a munkahelyteremtésnek is köszönhetően a nők foglalkoztatása hihetetlen mértékben növekedett: 66 százalékról 80 százalékra.

Illusztráció
Egyre több bölcsőde épül. (Fotó: Umberto Pezzetta)

 

 – A nők munkába állásához szükség volt a bölcsődei hálózat fejlesztésére is: a férőhelyek száma a 2010-es 32 500-ról mostanra hetvenezerre emelkedett. Bölcsőde 2010-ben csak 326 településen volt és a három év alatti gyerekek csupán 10-11 százalékának jutott hely, azóta 910 településen építettek még bölcsődét, így már 27 százaléknak tudnak helyet biztosítani, de a budapesti átlag még ennél is magasabb, 37 százalék – emelte ki az államtitkár, hozzátéve, a bölcsődeépítések emellett munkahelyet is teremtenek, a Dezső utcai minibölcsődében tizenkettőt tudtak létrehozni a háromszor nyolc férőhelyes csoportok ellátására. Koncz Zsófia úgy fogalmazott, 

egész Európát gazdasági nehézségek sújtják és a háború árnyéka vetül rá, de a magyar kormány a családokra összpontosít, még több támogatást próbál adni és még több lehetőséget teremteni.

– Családi adóforradalom zajlik Magyarországon. Elkezdődött a családi adókedvezmény megduplázása, a csed és a gyed szja-mentes, és indul az Otthon start program, amelyet kombinálnak a már meglévő családtámogatási formákkal – sorolta Koncz Zsófia.

Böröcz László (Fidesz–KDNP), a kerület polgármestere elmondta, az évek óta üresen álló, több mint 120 éves villaépületben 24 férőhelyes minibölcsődét hoztak létre, amely – mint fogalmazott – ciklusokon és pártokon átívelő ötlet volt.

A bölcsőde nyolcszázmillió forintból valósult meg, amelyhez háromszázmillió forint kormányzati támogatást nyert el a kerület

 – közölte a polgármester. Fazekas Csilla, Budavár alpolgármestere elmondta, fontos mérföldkő Budavár életében a minibölcsőde létrehozása, amelyben fejlesztő- és sószoba is várja a gyerekeket. 


 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A humanoid gép és a gépies ember szép új világa

Az „okos” gépek életünk mind több területén válnak uralkodóvá, s végül fölöslegessé tehetik az emberi spontaneitást, kreativitást, gondolkodást.

