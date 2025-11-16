ÚtinformBudapestmunkálatokm2

Hétfőtől újabb szakaszokat zárnak le az M2-esen, folytatódik a felújítás

A Budapest felé haladó sávot teljesen lezárják, megnő a menetidő.

2025. 11. 16. 21:32
Folytatódnak a munkálatok az M1-es autópályán Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Hétfőtől újabb szakaszok lezárásával folytatódik a burkolatfelújítás az M2-es autóúton, a javítási munkálatok idején hosszabb menetidőre kell számítani – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vasárnap. A közlemény szerint a munkák következő ütemében, hétfőn az autóút rádi és kosdi csomópontja közötti szakaszon a Budapest felé vezető forgalmi sávot lezárják. 

A korlátozás ideje alatt a lezárt szakaszon jelzőőrös forgalomirányítás mellett egy sávon, váltakozva haladhat a forgalom. Ezt követően, keddtől péntekig Kosd felé vezetnek be sávzárást a szakemberek az M2-es két említett csomópontja között. A korlátozás ideje alatt a főpálya forgalma ebben az irányban egy sávra szűkül. A társaság arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterületnél fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek.

A javítási munkák idején hosszabb menetidőre kell számítaniuk a közlekedőknek, ezért a közútkezelő azt javasolja, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről Útinform szolgálatuknál, a www.utinform.hu weboldalon, illetve használjanak navigációs és közösségi autós alkalmazást az optimális útvonal megtervezéséhez.

