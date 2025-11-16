Kőbánya-Kispestgázolásmávinformbalesetmenetidővonat

Kőbányán gázolt a vonat, késésekre lehet számítani

Kőbányán gázolt el egy embert a vonat. A baleset miatt hosszabb menetidőre, esetenként rövidebb szakaszon közlekedő járatokra kell számítani – közölte a Mávinform.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 21:39
A budapesti Nyugati pályaudvarról Monorra elindult S50-es vonat gázolt el egy embert Kőbánya-teherállomásnál – közölte a Mávinform

A szerelvényen megközelítőleg százan utaztak, nekik a fővárosi hivatásos tűzoltók segítettek a biztonságos átszállásban – tudatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

Gázolás miatt hosszabb menetidőre, esetenként rövidebb szakaszon közlekedő járatokra kell számítani a Budapest–Cegléd–Szolnok, a Budapest–Cegléd–Szeged és a Budapest–Lajosmizse vasútvonalon. 

A baleseti helyszínelés ideje alatt – várhatóan késő éjszakáig – csak egy vágányon haladhatnak a vonatok az érintett szakaszon.

A Budapest–Cegléd–Szolnok, a Budapest–Cegléd–Szeged és a Budapest–Lajosmizse vonalon 10–20, esetenként 20–30 perccel hosszabb menetidőkre kell számítani.

A Budapest–Lajosmizse vonalon járó S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan fordulnak vissza Dabas, Lajosmizse felé. A monori S50-es vonatok esetenként csak Kőbánya-Kispestig járnak és onnan indulnak Monor felé.

A 3-as metrón elfogadják az érvényes vasúti menetjegyeket is Kőbánya-Kispest és a Nyugati pályaudvar között – áll a közleményben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

