Kőbányán gázolt a vonat, késésekre lehet számítani

A budapesti Nyugati pályaudvarról Monorra elindult S50-es vonat gázolt el egy embert Kőbánya-teherállomásnál – közölte a Mávinform.

A szerelvényen megközelítőleg százan utaztak, nekik a fővárosi hivatásos tűzoltók segítettek a biztonságos átszállásban – tudatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Gázolás miatt hosszabb menetidőre, esetenként rövidebb szakaszon közlekedő járatokra kell számítani a Budapest–Cegléd–Szolnok, a Budapest–Cegléd–Szeged és a Budapest–Lajosmizse vasútvonalon.

A baleseti helyszínelés ideje alatt – várhatóan késő éjszakáig – csak egy vágányon haladhatnak a vonatok az érintett szakaszon.

A Budapest–Cegléd–Szolnok, a Budapest–Cegléd–Szeged és a Budapest–Lajosmizse vonalon 10–20, esetenként 20–30 perccel hosszabb menetidőkre kell számítani.

A Budapest–Lajosmizse vonalon járó S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan fordulnak vissza Dabas, Lajosmizse felé. A monori S50-es vonatok esetenként csak Kőbánya-Kispestig járnak és onnan indulnak Monor felé.

A 3-as metrón elfogadják az érvényes vasúti menetjegyeket is Kőbánya-Kispest és a Nyugati pályaudvar között – áll a közleményben.

