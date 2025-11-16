„Ingyenes fitneszteszt” néven térhet vissza a sorkatonaság Németországban

A katonai szolgálat és alkalmassági vizsgálat az idősebbekben borús emlékeket idéz fel. Így sokan korántsem tartják könnyednek a sorkatonaság visszaállítását és az azzal kapcsolatos kommunikációt sem. Sőt, egy régi terv veszélyes szépítését látják: egy generáció fokozatos militarizálását, amelyet hozzá akarnak szoktatni a háború gondolatához – írja a V4NA.

A sorkatonaság kora visszatér – de a német fiatalok másképp gondolkodnak Fotó: AFP

A sorozás új köntöse – marketingfogás és a fiatalok becsapása

Németország évekig tartó viták után a személyzeti hiányról és az állítólagosan növekvő fenyegetésekről új katonai szolgálati modell bevezetésére törekszik. A szövetségi kormány egy olyan törvényen dolgozik, amely egyértelmű visszatérés a teljes körű sorozáshoz. Ez a lépés pedig szakértők szerint előkészíti a terepet a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetéséhez.

Az SPD és a CDU ebben a kérdésben szokatlanul egységes álláspontot képvisel. Lars Klingbeil (SPD) alkancellár már kijelentette, hogy a tárgyalások „hamarosan lezárulnak”. Valószínűsíthető, hogy még az év vége előtt gyors döntés születik.

Azonban a Bundestag katonai megbízottja, Henning Otte (CDU) igyekszik jelenleg a sorozás koncepcióját egy – ahogyan ő fogalmaz – korszerűbb megvilágításba helyezni.