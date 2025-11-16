sorkatonaságNémetországfitnesz tesztterv

„Ingyenes fitneszteszt” néven térhet vissza a sorkatonaság Németországban

Németországban komoly vitákat szít a kötelező sorkatonaság visszaállításának terve, miközben a katonai vezetés igyekszik új imázst adni a sorozásnak. Az egyik legmeglepőbb javaslat szerint az alkalmassági vizsgálatot „ingyenes fitnesztesztként” hirdetnék a fiatalok körében, hogy vonzóbbá tegyék számukra a katonai szolgálatot – derül ki a V4NA cikkéből.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 21:35
Nem akar sorkatonaságot a német fiatalok többsége (Fotó: AFP)
A katonai szolgálat és alkalmassági vizsgálat az idősebbekben borús emlékeket idéz fel. Így sokan korántsem tartják könnyednek a sorkatonaság visszaállítását és az azzal kapcsolatos kommunikációt sem. Sőt, egy régi terv veszélyes szépítését látják: egy generáció fokozatos militarizálását, amelyet hozzá akarnak szoktatni a háború gondolatához – írja a V4NA.

A sorkatonaság kora visszatér – de a német fiatalok másképp gondolkodnak
A sorkatonaság kora visszatér – de a német fiatalok másképp gondolkodnak Fotó: AFP

A sorozás új köntöse – marketingfogás és a fiatalok becsapása

Németország évekig tartó viták után a személyzeti hiányról és az állítólagosan növekvő fenyegetésekről új katonai szolgálati modell bevezetésére törekszik. A szövetségi kormány egy olyan törvényen dolgozik, amely egyértelmű visszatérés a teljes körű sorozáshoz. Ez a lépés pedig szakértők szerint előkészíti a terepet a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetéséhez.

Az SPD és a CDU ebben a kérdésben szokatlanul egységes álláspontot képvisel. Lars Klingbeil (SPD) alkancellár már kijelentette, hogy a tárgyalások „hamarosan lezárulnak”. Valószínűsíthető, hogy még az év vége előtt gyors döntés születik.

Azonban a Bundestag katonai megbízottja, Henning Otte (CDU) igyekszik jelenleg a sorozás koncepcióját egy – ahogyan ő fogalmaz – korszerűbb megvilágításba helyezni.

Ami korábban kötelező, szigorú légkörű eseménynek számított, most „szolgáltatási ajánlattá” válik – egyfajta egészségügyi ellenőrzéssé, amelynek hazafias felhangja van – fogalmazott Otte, aki a Rheinische Post című lapban „pozitív élményről”, sőt „ingyenes állami fitnesztesztről” beszélt.

Otte szerint a vizsgálat „hozzájárulhat az egészségügyi ellátáshoz” – kényszer nélkül, de egyértelmű elvárásokkal a fiataloktól.

A politikai vezetés ünnepélyes pátosszal kíséri ezt a fejleményt, azt olyan szimbolikus politikai gesztusok is mutatják, mint a Bundeswehr idei 70. évfordulója. Berlinben Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök és Boris Pistorius védelmi miniszter jelenlétével, a Reichstag előtt tartandó ünnepélyes eskütételnél. Ez egy olyan rituálé, amelynek célja az egyenruha és a zászló iránti érzelmi kötődés erősítése.

Fokozódik a háborús retorika

Ami ártalmatlan modernizálásként van eladva, valójában retorikai címcserélés. A vizsgálat fitneszteszt lesz, a kötelező katonai szolgálat pedig „lehetőség a fiatalok számára”. Emögött azonban egy egyértelmű politikai cél áll: a katonai mentalitás fokozatos visszatérése a háborús retorika erősödésének idején.

Ugyan Németország megpróbálja barátságosan megvizsgálni fiatal polgárait, de végül nem a fizikai alkalmasságról van szó, hanem a rendelkezésre állásról. És aki figyelmesen hallgat, észreveszi: ez az új barátságosság egyenruhát visel – hívta fel a figyelmet az Exxpress.

Borítókép: Nem akar sorkatonaságot a német fiatalok többsége (Fotó: AFP) 

