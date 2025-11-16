sorkatonaságNémetországFriedrich Merzkatonai szolgálatBundeswehrsorkötelezettség

Sorkatonaság gyerekműsorokban: a Bundeswehr már tinédzsereket céloz + videó

Németországban ismét feléledt a vita a kötelező katonai szolgálat bevezetéséről, ám a fiatalok és a társadalom különböző rétegei egyre határozottabban utasítják el a kötelezettséget. A politikai javaslatok, a gyerekműsorokban történő tematizálás és az utcai vélemények egyaránt azt mutatják: a sorkatonaság kérdése nem csupán politikai, hanem morális, pedagógiai és társadalmi dilemmává vált.

Sebők Barbara
2025. 11. 16. 13:51
Németországban ismét feléledt a vita a sorkatonaság bevezetéséről, ám a fiatalok másképp gondolkodnak Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Friedrich Merz videós felszólalásában egy „társadalmi kötelező évet” javasolt a fiatalok számára, ami azonnal heves reakciókat váltott ki. A fiatalok ironikus és kritikus hangvétellel válaszoltak: „Megkérdeztük a fiatalokat, hogy akarnak-e meghalni, de senkinek nincs kedve” – mondta egy megszólaló. Sokan a kötelező sorkatonaság helyett önkéntes, értelmes feladatokra vágynak, és azt érzik, hogy az intézkedés csupán populista akció. A vita etikai és pedagógiai dimenzióját egy német nő hangsúlyozta, aki felháborodott, hogy a ZDF Logo gyerekműsorában a kötelező szolgálatról kérdezték a kicsiket, manipulatív kérdésekkel. Egy másik fiatal felháborítónak tartja, hogy a Bundeswehr minden pályaválasztási rendezvényen jelen van, mintha már tinédzserkorban próbálnák meggyőzni a fiatalokat arról, hogy egyszer a fronton haljanak meg. 

Németországban ismét feléledt a vita a sorkatonaság bevezetéséről, ám a fiatalok másképp gondolkodnak
Németországban ismét feléledt a vita a sorkatonaság bevezetéséről, ám a fiatalok másképp gondolkodnak Fotó: AFP

Friedrich Merz korábbi megszólalásában egy „társadalmi kötelező év” bevezetését javasolta mint a fiatalok számára előírt szolgálatot. A politikai javaslat rögtön heves reakciókat váltott ki. Egy fiatal így kommentálta Merz megszólalását:

Megkérdeztük a fiatalokat, hogy akarnak-e meghalni, de senkinek sincs hozzá kedve. Minden a kérdés feltevésén múlik. Kérdezzétek meg inkább a kisiskolásokat, hogy akarnak-e örökké szünetet az iskolában. Akkor egészen más választ kapnátok.

A fiatal ironikus megjegyzése rámutat a politikai kommunikáció és a fiatalok valós érdekei közti szakadékra: a javaslat hangzatos, de a részletekben rejlő valós következményeket senki sem tárgyalja, így a fiatalok azt érzik, hogy a döntés a fejük felett születik meg, nem velük együtt. 

„Miért kell a gyerekeket manipulálni?” – kritika a sorkötelezettség gyerekműsoros tematizálása miatt

Egy német nő a közelmúltban felháborodva reagált arra, hogy a sorkötelezettségről szóló vita már gyerekeknek szóló műsorokban is megjelent. A ZDF Logo nevű adásában a kiskorúakat manipulatív kérdésekkel próbálták a témába bevonni, ami a néző számára egészen megdöbbentő volt. A nő így fogalmazott:

Megkaptam és megnéztem azt a Logo‑adást a sorkötelezettségről. Komolyan, megdöbbentett. Mi bajotok van a ZDF‑nél? Nem elég, hogy egyáltalán nem illik ez a téma egy ilyen műsorba, még a gyerekek is előre megírt válaszokat adnak az eléggé manipulatív kérdésekre…

A műsorban gyerekeket kérdeztek arról, hogyan reagálnának, ha valaki rájuk támadna vagy ha országuk veszélyben lenne, ami a nő szerint morálisan és pedagógiailag is kifogásolható. A kritikus rámutatott: a komplex, politikai és etikai dilemmákat nem lehet egyszerűsített, szórakoztató műsorokban átadni, mert ez torzított képhez és téves értelmezéshez vezethet.

A felháborodás jól jelzi, hogy a sorkötelezettség kérdése nem csupán politikai, hanem társadalmi‑nevelési szempontból is vitás.

Szerinte a gyerekek számára sugallt üzenet torz és veszélyes: mintha a kötelező szolgálat csak „polgári bátorság” kérdése lenne, és teljesen normális lenne fegyvert ragadni a hatalom érdekeiért.

A felvétel rávilágít arra, hogy a gyerekműsorokban való tematizálás nem csupán pedagógiai kérdés, hanem társadalmi és etikai dilemma is. A fiatalok érzékenyen reagálnak a hatalmi szempontok normalizálására, és a történelmi tapasztalatokra épített figyelmeztetés azt sugallja: a kötelező szolgálat bemutatása gyermekeknek minden felelős társadalomban újraértékelésre szorulna.

Az intézkedés csupán politikai akció

Egy középkorú férfi Instagram-videójában élesen bírálja a kötelező katonai szolgálat újra bevezetését. Szerinte teljesen értelmetlen a fiataloktól elvenni egy évet, csak mert a politika képtelen vonzóvá tenni a hivatásos hadsereget. 

Kiemeli, hogy az intézkedés nem a biztonságot szolgálja, hanem pusztán politikai akció, és a fiatalokat kényszerítené olyan „önkéntes” feladatokra, amelyekre senki sem vágyik. 

Hangsúlyozza, hogy a valódi megoldás a jól képzett hivatásos katonák toborzása lenne, és kritizálja a kormányt, amely szerinte felelőtlenül, átgondolatlanul cselekszik.

Kötelező szolgálat? NEM!

Emma, egy húsz év körüli fiatal nő határozottan ellenzi a kötelező katonai szolgálatot. Szerinte ez is csak azt mutatja, hogy soha nem azok harcolnak a fronton, akik háborúkat indítanak – helyettük a fiatalokat küldenék a tűzvonalba.

Felháborítónak tartja, hogy a Bundeswehr minden pályaválasztási rendezvényen jelen van, mintha már tinédzserkorban próbálnák meggyőzni a fiatalokat arról, hogy egyszer a fronton haljanak meg. 

Emma üzenete világos: „A ti háborúitok, nélkülünk.”

A német társadalom megosztott a sorkatonaság kérdésében

Összességében a német társadalom élesen megosztott: a politikai döntéshozók kötelezettséget sürgetnek, a fiatalok és az utcán megszólalók pedig tudatos életvédelmet és értelmes, önkéntes társadalmi szerepvállalást követelnek.

Borítókép: Német katonák (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKocsis Máté

A tisztánlátás végett

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu