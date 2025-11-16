Sorkatonaság gyerekműsorokban: a Bundeswehr már tinédzsereket céloz + videó

Friedrich Merz videós felszólalásában egy „társadalmi kötelező évet” javasolt a fiatalok számára, ami azonnal heves reakciókat váltott ki. A fiatalok ironikus és kritikus hangvétellel válaszoltak: „Megkérdeztük a fiatalokat, hogy akarnak-e meghalni, de senkinek nincs kedve” – mondta egy megszólaló. Sokan a kötelező sorkatonaság helyett önkéntes, értelmes feladatokra vágynak, és azt érzik, hogy az intézkedés csupán populista akció. A vita etikai és pedagógiai dimenzióját egy német nő hangsúlyozta, aki felháborodott, hogy a ZDF Logo gyerekműsorában a kötelező szolgálatról kérdezték a kicsiket, manipulatív kérdésekkel. Egy másik fiatal felháborítónak tartja, hogy a Bundeswehr minden pályaválasztási rendezvényen jelen van, mintha már tinédzserkorban próbálnák meggyőzni a fiatalokat arról, hogy egyszer a fronton haljanak meg.

Németországban ismét feléledt a vita a sorkatonaság bevezetéséről, ám a fiatalok másképp gondolkodnak Fotó: AFP

Friedrich Merz korábbi megszólalásában egy „társadalmi kötelező év” bevezetését javasolta mint a fiatalok számára előírt szolgálatot. A politikai javaslat rögtön heves reakciókat váltott ki. Egy fiatal így kommentálta Merz megszólalását:

Megkérdeztük a fiatalokat, hogy akarnak-e meghalni, de senkinek sincs hozzá kedve. Minden a kérdés feltevésén múlik. Kérdezzétek meg inkább a kisiskolásokat, hogy akarnak-e örökké szünetet az iskolában. Akkor egészen más választ kapnátok.

A fiatal ironikus megjegyzése rámutat a politikai kommunikáció és a fiatalok valós érdekei közti szakadékra: a javaslat hangzatos, de a részletekben rejlő valós következményeket senki sem tárgyalja, így a fiatalok azt érzik, hogy a döntés a fejük felett születik meg, nem velük együtt.