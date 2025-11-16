Orbán Viktor sikerétől hangos a világ

A washingtoni találkozó után néhány nappal Donald Trump újra Orbán Viktort dicsérte a GB Newsnek adott interjúban:

Magyarországon van egy Orbán Viktor nevű ember, akit a többi vezető utál, de aki fantasztikus munkát végez. Tudod, hány embert engedett be az országába? Nullát. És nincs velük semmi gondja.

Ukrajnában egyre mélyül a korrupciós válság

A Nemzeti Antikorrupciós Hivatal (NABU) közölte, hogy lelepleztek egy kiterjedt vesztegetési hálózatot, amelynek központi figurája Timur Mindics, az elnök környezetéhez tartozó üzletember. A NABU által publikált, a BBC által is idézett hanganyagokon olyan szereplők beszélgetései hallhatók, akik álneveket használnak – néha a saját nevüket is –, miközben különféle bűncselekmények részleteit tárgyalják.

Zelenszkij csütörtökön közölte, hogy Herman Haluscsenko igazságügyi miniszternek és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszternek távoznia kell.

Emellett szankciókat sürgetett barátja és üzlettársa, Timur Mindics ellen, akit a vesztegetési rendszer kiépítésével gyanúsítanak.