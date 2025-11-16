Orbán Viktor sikerétől hangos a világ

Orbán Viktor november 7-én jelentős külpolitikai eredményt ért el Washingtonban. Az elmúlt napokban a nemzetközi média is visszhangozta a magyar miniszterelnök által elért engedményeket. A Bild úgy fogalmazott, hogy a Magyarország által kiharcolt szankciós kivétel kiemelkedő siker, amelyről más uniós országok legfeljebb csak álmodozhatnak. Az ukrán lapok szintén arról számoltak be, hogy Donald Trump és a magyar kormányfő washingtoni megbeszélése több területen is komoly előnyt jelent az országnak. A két politikus barátsága és a bevándorlással kapcsolatos egyetértés is szerepet játszott abban, hogy Magyarország kimaradjon az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciókból, és így biztonságban legyen a magyar rezsivédelem.
Mit értünk el Washingtonban? Azt, hogy Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van, és hogy meg tudjuk védeni a rezsicsökkentés eredményeit, vagyis sikerült olyan megállapodást kötnünk, amelynek értelmében továbbra is a magyar emberek fizetik Európában a legalacsonyabb energiaárakat
– mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Írtunk róla, hogy Orbán Viktor elérte azt, ami a szerbeknek és a bolgároknak nem sikerült.