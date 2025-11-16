Orbán ViktorNABUTimur MindicsMagyarországsorkatonaság

Orbán Viktor sikerétől hangos a világ

A magyar kormányfő jelentős diplomáciai sikert ért el Washingtonban. Ezek egyike, hogy Magyarország mentességet kapott az Egyesült Államoktól az orosz olajjal kapcsolatos szankciók alól. Orbán Viktor eredményeitől volt hangos a nemzetközi sajtó.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 0:08
Orbán Viktor Washingtonban Fotó: ROBERTO SCHMIDT Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Orbán Viktor november 7-én jelentős külpolitikai eredményt ért el Washingtonban. Az elmúlt napokban a nemzetközi média is visszhangozta a magyar miniszterelnök által elért engedményeket. A Bild úgy fogalmazott, hogy a Magyarország által kiharcolt szankciós kivétel kiemelkedő siker, amelyről más uniós országok legfeljebb csak álmodozhatnak. Az ukrán lapok szintén arról számoltak be, hogy Donald Trump és a magyar kormányfő washingtoni megbeszélése több területen is komoly előnyt jelent az országnak. A két politikus barátsága és a bevándorlással kapcsolatos egyetértés is szerepet játszott abban, hogy Magyarország kimaradjon az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciókból, és így biztonságban legyen a magyar rezsivédelem.

Orbán Viktor washingtoni látogatása komoly diplomáciai eredményt hozott Magyarországnak
Fotó: SAUL LOEB/AFP

Mit értünk el Washingtonban? Azt, hogy Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van, és hogy meg tudjuk védeni a rezsicsökkentés eredményeit, vagyis sikerült olyan megállapodást kötnünk, amelynek értelmében továbbra is a magyar emberek fizetik Európában a legalacsonyabb energiaárakat

– mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Írtunk róla, hogy Orbán Viktor elérte azt, ami a szerbeknek és a bolgároknak nem sikerült.

A washingtoni megbeszélésen az amerikai elnök nagyszerű vezetőnek nevezte a magyar miniszterelnököt és kemény szavakkal illette az európai migrációs politikát – erről számolt be Orbán Balázs. Donald Trump úgy véli, Magyarország iránymutató szerepet töltött be a kontinensen. Szerinte Európa komoly hibát követett el a bevándorlás területén, miközben Magyarország a racionális megközelítést választotta, és meg tudta védeni saját biztonságát.

A washingtoni találkozó után néhány nappal Donald Trump újra Orbán Viktort dicsérte a GB Newsnek adott interjúban:

Magyarországon van egy Orbán Viktor nevű ember, akit a többi vezető utál, de aki fantasztikus munkát végez. Tudod, hány embert engedett be az országába? Nullát. És nincs velük semmi gondja.

 

Ukrajnában egyre mélyül a korrupciós válság 

A Nemzeti Antikorrupciós Hivatal (NABU) közölte, hogy lelepleztek egy kiterjedt vesztegetési hálózatot, amelynek központi figurája Timur Mindics, az elnök környezetéhez tartozó üzletember. A NABU által publikált, a BBC által is idézett hanganyagokon olyan szereplők beszélgetései hallhatók, akik álneveket használnak – néha a saját nevüket is –, miközben különféle bűncselekmények részleteit tárgyalják. 

Zelenszkij csütörtökön közölte, hogy Herman Haluscsenko igazságügyi miniszternek és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszternek távoznia kell. 

Emellett szankciókat sürgetett barátja és üzlettársa, Timur Mindics ellen, akit a vesztegetési rendszer kiépítésével gyanúsítanak.

Videórészletek is előkerültek, amelyek Zelenszkijt is összefüggésbe hozhatják a korrupciós hálózattal. A nyilvánosságra került adatok alapján most jelenik meg először az elnök neve az energiaszektor korrupciós botrányában, amely Mindicset is érinti. A SZAP arról számolt be, hogy a nyomozás még folyamatban van. Továbbá a NABU és a SZAP hivatalosan is indítványozta Ukrajna korábbi miniszterelnök-helyettesének letartóztatását. 

Bár a tisztségviselő személyét nem nevezik meg, a rendelkezésre álló részletek Olekszij Csernisovra utalhatnak, akit a NABU által publikált felvételeken az Enerhoatom-ügy érintettjei „Che Guevara” néven emlegettek.

Volodimir Zelenszkij és Olekszij Csernisov – a magasrangú politikus akiről a hírek szólhatnak
Fotó: SVEN HOPPE

2026-tól jön a német sorkatonaság

Németországban politikai egyezség született az új sorkatonai rendszer bevezetéséről. Berlinben lezárultak az egyeztetések az új szabályozás részleteiről, amelynek célja a Bundeswehr – a német haderő – létszámának bővítése a fokozódó biztonsági fenyegetések, különösen az orosz veszély miatt. 

A kötelező katonai szolgálat visszatér, miután az SPD és a CDU/CSU frakciói hetekig tartó vitát követően megállapodtak Boris Pistorius védelmi miniszterrel, hogy minden 18 év fölötti férfit sorozásra rendelnek.

A döntés alapján az érintett férfiaknak részt kell venniük az alkalmassági és egészségügyi vizsgálatokon. Azok, akiket katonai szolgálatra alkalmasnak minősítenek, önként vállalhatják a szolgálatot a Bundeswehrben, de amennyiben az önkéntesek száma nem éri el a szükséges létszámot, sorsolással határozzák meg, kiket hívnak be a kötelező katonai szolgálatra.

Borítókép: Orbán Viktor Washingtonban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

