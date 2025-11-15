Orbán Viktort és a magyar migrációs politikát dicsérte ismét Donald Trump

Az amerikai elnök Bev Turner felvetésére reagált, aki úgy fogalmazott: hogy az európai országok vezetői, különösen az Egyesült Királyságé, hihetetlenül érzékenyek arra a javaslatra, hogy a saját népük fontosabb, mint a más országokból érkező emberek.

'I’m getting a question I’ve never thought of, or never been asked before!'



Donald Trump speaks to @beverleyturner about parenting and the parallels with being president.#GBNewsTrump pic.twitter.com/jHGHg4LYOm — GB News (@GBNEWS) November 15, 2025

Donald Trump az interjúban az Egyesült Államokért végzett munkájáról úgy fogalmazott:

Csak azt akarom, hogy Amerika ismét naggyá váljon.

Arra a kérdésre, hogy jó elnöknek lenni kissé olyan-e, mint apának lenni, Trump azt válaszolta: