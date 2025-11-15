„Magyarországon van egy Orbán Viktor nevű ember, akit a többi vezető utál, de aki fantasztikus munkát végez. Tudod, hány embert engedett be az országába? Nullát. És nincs vele semmi gondja” – mondta Donald Trump a brit GB Newsnak adott interjúban.
Orbán Viktort és a magyar migrációs politikát dicsérte ismét Donald Trump
Az amerikai elnök egy brit televíziós csatornának adott interjúban úgy fogalmazott: a magyar miniszterelnök fantasztikus munkát végez. Donald Trump hangsúlyozta azt is, hogy Magyarországon egyetlen migráns sincs.
Az amerikai elnök Bev Turner felvetésére reagált, aki úgy fogalmazott: hogy az európai országok vezetői, különösen az Egyesült Királyságé, hihetetlenül érzékenyek arra a javaslatra, hogy a saját népük fontosabb, mint a más országokból érkező emberek.
Donald Trump az interjúban az Egyesült Államokért végzett munkájáról úgy fogalmazott:
Csak azt akarom, hogy Amerika ismét naggyá váljon.
Arra a kérdésre, hogy jó elnöknek lenni kissé olyan-e, mint apának lenni, Trump azt válaszolta:
Szeretem az embereket. Szeretem az országomat.
Trump Washingtonban is dicsérte Orbán Viktort
Donald Trump a washingtoni találkozó során is elismerőleg méltatta Orbán Viktor szigorú bevándorláspolitikáját, és hangsúlyozta, hogy az uniós vezetőknek több tisztelettel kellene viszonyulniuk Magyarországhoz.
Tisztelniük kell Magyarországot, és nagyon, nagyon tisztelniük kell ezt a vezetőt, mert a bevándorlás kérdésében igaza volt
– fogalmazott az amerikai elnök, amikor Orbán Viktorral tárgyalt a Fehér Házban.
Európát elárasztják a világ minden tájáról érkező emberek, és Európa kezd más hellyé válni
– figyelmeztetett Trump, hozzátéve: ha az európai vezetők nem állítják meg a folyamatot, nem lesz többé Európa. Orbán Viktor válaszul kiemelte: Magyarországon az illegális migráció szintje nulla, mivel csak az léphet be az országba, aki engedélyt kap a hatóságoktól.
