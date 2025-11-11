Amerika Magyarország oldalán áll, ami a két vezető barátságának köszönhető

A francia lap kiemeli, hogy a Fehér Házban mindketten elismeréssel szóltak egymásról, Trump kiemelte, hogy a tengeri kijárattal nem rendelkező Magyarország gazdasága nagymértékben függ az orosz energiától. Orbán Viktor a találkozón hangsúlyozta, hogy az orosz energia nélkülözhetetlen Magyarország számára:

A vezeték kérdése nem politikai vagy ideológiai kérdés, ez a fizikai valóság – mert nincs kikötőnk

– mondta. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a találkozó után megerősítette, hogy Washington teljes és korlátlan mentességet biztosított a szankciók alól. Ezzel párhuzamosan több amerikai sajtóorgánum, köztük az AP News is arról számolt be, hogy Magyarország mintegy 600 millió dollár értékben amerikai cseppfolyósított földgázt vásárol, a Bloomberg értesülései szerint pedig Orbán Viktor a szankciómentesség fejében ígéretet tett amerikai nukleáris üzemanyag beszerzésére is.