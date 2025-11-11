Rendkívüli

Azonnali vizsgálatot indított Magyarország ellen Brüsszel

Amerika Magyarország oldalán áll, ami a két vezető barátságának köszönhető

Donald Trump november 7-én bejelentette, hogy Magyarország mentesül az orosz olaj- és gázszankciók alól. A Fehér Házban lezajlott találkozón mindkét vezető elismeréssel szólt egymásról. Orbán Viktor miniszterelnök diplomáciai sikert ért el Washingtonban – írja a francia és a brit sajtó is.

2025. 11. 11.
Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban Fotó: KEVIN DIETSCH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Donald Trump amerikai elnök november 7-én, egy baráti hangulatú találkozót követően a Fehér Házban bejelentette, hogy Magyarország mentesül az orosz olaj- és gázszankciók alól. A döntés megerősíti Trump és Orbán Viktor közti szövetséget, miközben az amerikai elnök Európát arra buzdította, hogy „több tiszteletet” tanúsítson a magyar miniszterelnök irányába. Amíg más európai országoknak Trump az orosz forrásból származó olajvásárlás beszüntetését javasolta, Orbán diplomáciai sikert könyvelhetett el – írja az Origo a Le Monde-ra hivatkozva.

Magyarország mentesült Trump szankciói alól
Magyarország mentesült Trump szankciói alól (Fotó: AFP/Saul Loeb)

A francia lap kiemeli, hogy a Fehér Házban mindketten elismeréssel szóltak egymásról, Trump kiemelte, hogy a tengeri kijárattal nem rendelkező Magyarország gazdasága nagymértékben függ az orosz energiától. Orbán Viktor a találkozón hangsúlyozta, hogy az orosz energia nélkülözhetetlen Magyarország számára:

A vezeték kérdése nem politikai vagy ideológiai kérdés, ez a fizikai valóság – mert nincs kikötőnk

 – mondta. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a találkozó után megerősítette, hogy Washington teljes és korlátlan mentességet biztosított a szankciók alól. Ezzel párhuzamosan több amerikai sajtóorgánum, köztük az AP News is arról számolt be, hogy Magyarország mintegy 600 millió dollár értékben amerikai cseppfolyósított földgázt vásárol, a Bloomberg értesülései szerint pedig Orbán Viktor a szankciómentesség fejében ígéretet tett amerikai nukleáris üzemanyag beszerzésére is.

Az amerikai elnök és a magyar kormányfő baráti viszonyát jól mutatja, hogy Trump a Fehér Házban meleg fogadtatásban részesítette Orbánt, „nagyszerű vezetőnek” nevezte, majd személyesen kísérte be a csúcstalálkozóra – írja a The Guardian. A brit lap kiemeli, Trump a magyar vezető szigorú bevándorláspolitikáját is dicsérte, és hangsúlyozta, hogy az uniós kollégáknak nagyobb tiszteletet kellene tanúsítaniuk Magyarország felé.

Tisztelniük kell Magyarországot, és nagyon, nagyon tisztelniük kell ezt a vezetőt, mert a bevándorlás kérdésében igaza volt

 – nyilatkozta Trump. Az amerikai elnök, aki hazájában szintén szigorú bevándorlási intézkedéseket vezetett be, ismét kiemelte az összefüggést a migráció és a bűnözés között. A magyar kormányfő a washingtoni találkozón kiállt a magyar migrációs politika mellett és bírálta az EU által Magyarországra kiszabott pénzbírságokat az unióval szembeni engedetlenség miatt:

Ez az abszurd világ, amelyben most Európában élünk [...] Mi vagyunk az egyetlen kormány Európában, amely keresztény kormánynak tekinti magát. Az összes többi európai kormány alapvetően liberális baloldali kormány

– mondta Orbán Viktor. 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban (Fotó: AFP)

