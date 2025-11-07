Szijjártó PéterWashingtonOrbán ViktorTrump-Orbán-csúcsOrbán-Trump-csúcsMagyarországTrump

Washingtonban történelmi lépést teszünk + videó

Washingtonban pénteken új fejezet nyílhat az amerikai–magyar kapcsolatok történetében, hiszen néhány órán belül tárgyalóasztalhoz ül Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. A találkozó tétje jelentős: energetikai és békepolitikai kérdések mellett a magyar gazdaság jövőjét érintő stratégiai együttműködések is napirenden lesznek. Szijjártó Péter a mai tárgyalás jelentőségéről is beszélt.

András János
2025. 11. 07. 15:55
Szijjártó Péter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az M1-nek adott washingtoni interjúban hangsúlyozta: a Trump–Orbán-megbeszélés nem pusztán formális esemény, hanem valódi, kézzelfogható eredményeket ígérő csúcstalálkozóra számíthatunk. Mint mondta, két fontos téma kerül előtérbe: az energetikai együttműködés és a béke kérdése. Írtunk róla, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tavaly nyáron hirdette meg békemisszióját az orosz–ukrán konfliktus mielőbbi lezárása érdekében.

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett Washingtonból
Fotó: AHMET SERDAR ESER / ANADOLU

– Az energetikai területen történelmi lépést teszünk, hiszen Rubio külügyminiszterrel aláírunk egy kormányközi nukleáris együttműködési megállapodást. Emellett fontos, hogy Magyarország a jövőben is szankcióktól mentesen tudjon energiát beszerezni Oroszországból

 – fogalmazott Szijjártó Péter. A tárcavezető szerint ugyanakkor a mai nap legfontosabb üzenete a béke. Szijjártó hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor az egyetlen európai miniszterelnök, aki három és fél éve következetesen a béke oldalán áll, és aki minden körülmények között támogatta Trump béketörekvéseit. 

Magyarország készen áll arra, hogy Budapest legyen a helyszíne egy amerikai–orosz békecsúcstalálkozónak, és Orbán Viktor ezt a felajánlást a mai megbeszélésen is megerősíti az amerikai elnök előtt.

A külügyminiszter szerint a béke eléréséhez komoly előkészületek szükségesek, amelyek akár hónapokig is eltarthatnak, és nem feladni kell a béke reményét, hanem fokozni az erőfeszítéseket. Bíznak abban, hogy az amerikai–orosz tárgyalások hamarosan révbe érnek.

Szijjártó Péter a közelmúltban tartott amerikai–kínai csúcstalálkozóra is kitért, amelyen Donald Trump és Hszi Csin-ping is a béke előmozdítása mellett állt ki. 

– Ha a világ két legerősebb gazdasága egy követ fúj a béke ügyében, az a világ és Magyarország számára is rendkívül jó hír

 – hangsúlyozta. A miniszter az Orbán–Trump-találkozó előtt még egy másik fontos megbeszélésen is részt vesz: a Voyager Technologies űrkutatási vállalat vezetésével tárgyal magyar részvételről a cég jövőbeli, kereskedelmi célú űrállomásprojektjében. Mint mondta, Magyarország az utóbbi emberes űrmisszióval újra nevet szerzett az űrkutatásban, ezért most az a cél, hogy ezt a tudományos és technológiai előnyt gazdasági haszonra váltsák.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

