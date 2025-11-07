Washingtonban történelmi lépést teszünk + videó

A külügyminiszter szerint a béke eléréséhez komoly előkészületek szükségesek, amelyek akár hónapokig is eltarthatnak, és nem feladni kell a béke reményét, hanem fokozni az erőfeszítéseket. Bíznak abban, hogy az amerikai–orosz tárgyalások hamarosan révbe érnek.

Szijjártó Péter a közelmúltban tartott amerikai–kínai csúcstalálkozóra is kitért, amelyen Donald Trump és Hszi Csin-ping is a béke előmozdítása mellett állt ki.

– Ha a világ két legerősebb gazdasága egy követ fúj a béke ügyében, az a világ és Magyarország számára is rendkívül jó hír

– hangsúlyozta. A miniszter az Orbán–Trump-találkozó előtt még egy másik fontos megbeszélésen is részt vesz: a Voyager Technologies űrkutatási vállalat vezetésével tárgyal magyar részvételről a cég jövőbeli, kereskedelmi célú űrállomásprojektjében. Mint mondta, Magyarország az utóbbi emberes űrmisszióval újra nevet szerzett az űrkutatásban, ezért most az a cél, hogy ezt a tudományos és technológiai előnyt gazdasági haszonra váltsák.