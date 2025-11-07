Washingtonban történelmi lépést teszünk + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az M1-nek adott washingtoni interjúban hangsúlyozta: a Trump–Orbán-megbeszélés nem pusztán formális esemény, hanem valódi, kézzelfogható eredményeket ígérő csúcstalálkozóra számíthatunk. Mint mondta, két fontos téma kerül előtérbe: az energetikai együttműködés és a béke kérdése. Írtunk róla, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tavaly nyáron hirdette meg békemisszióját az orosz–ukrán konfliktus mielőbbi lezárása érdekében.
Washingtonban pénteken új fejezet nyílhat az amerikai–magyar kapcsolatok történetében, hiszen néhány órán belül tárgyalóasztalhoz ül Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. A találkozó tétje jelentős: energetikai és békepolitikai kérdések mellett a magyar gazdaság jövőjét érintő stratégiai együttműködések is napirenden lesznek. Szijjártó Péter a mai tárgyalás jelentőségéről is beszélt.
– Az energetikai területen történelmi lépést teszünk, hiszen Rubio külügyminiszterrel aláírunk egy kormányközi nukleáris együttműködési megállapodást. Emellett fontos, hogy Magyarország a jövőben is szankcióktól mentesen tudjon energiát beszerezni Oroszországból
– fogalmazott Szijjártó Péter. A tárcavezető szerint ugyanakkor a mai nap legfontosabb üzenete a béke. Szijjártó hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor az egyetlen európai miniszterelnök, aki három és fél éve következetesen a béke oldalán áll, és aki minden körülmények között támogatta Trump béketörekvéseit.
Magyarország készen áll arra, hogy Budapest legyen a helyszíne egy amerikai–orosz békecsúcstalálkozónak, és Orbán Viktor ezt a felajánlást a mai megbeszélésen is megerősíti az amerikai elnök előtt.
A külügyminiszter szerint a béke eléréséhez komoly előkészületek szükségesek, amelyek akár hónapokig is eltarthatnak, és nem feladni kell a béke reményét, hanem fokozni az erőfeszítéseket. Bíznak abban, hogy az amerikai–orosz tárgyalások hamarosan révbe érnek.
Szijjártó Péter a közelmúltban tartott amerikai–kínai csúcstalálkozóra is kitért, amelyen Donald Trump és Hszi Csin-ping is a béke előmozdítása mellett állt ki.
– Ha a világ két legerősebb gazdasága egy követ fúj a béke ügyében, az a világ és Magyarország számára is rendkívül jó hír
– hangsúlyozta. A miniszter az Orbán–Trump-találkozó előtt még egy másik fontos megbeszélésen is részt vesz: a Voyager Technologies űrkutatási vállalat vezetésével tárgyal magyar részvételről a cég jövőbeli, kereskedelmi célú űrállomásprojektjében. Mint mondta, Magyarország az utóbbi emberes űrmisszióval újra nevet szerzett az űrkutatásban, ezért most az a cél, hogy ezt a tudományos és technológiai előnyt gazdasági haszonra váltsák.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
