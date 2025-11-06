Rendkívüli

Orbán Viktor a Magyar Nemzetnek: Nyitunk egy új fejezetet az amerikai–magyar együttműködés és szövetség nagykönyvében

Orbán ViktorWashingtonTrump-Orbán-csúcsDonald Trump

Orbán Viktor: Hangolódunk a Trump-találkozóra + videó

A magyar delegáció elindult Washingtonba, ahol pénteken tárgyal a magyar miniszterelnök és Donald Trump. Orbán Viktor újságíróknak elmondta, hogy a találkozó előkészítése rendben halad, és „be van írva valami, nagyjából az lesz.” Felidézte korábbi látogatásait is, amikor paradicsomos húsgombóc mellett beszélgettek Trumppal, és még az amerikai kormány ülésére is meghívták.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 19:22
A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök
A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök Fotó: ZOLTAN FISCHER Forrás: HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFIC
A magyar delegáció november 6-án indult Washingtonba, pénteken ül tárgyalóasztalhoz a magyar miniszterelnök és Donald Trump. A találkozó levezénylésével kapcsolatban a kormányfő újságíróknak elárulta, hogy „be van írva valami, nagyjából az lesz”. 

Orbán Viktor már hangolódik a Trump találkozóra
Orbán Viktor már hangolódik a Trump-találkozóra
Fotó: ZOLTAN FISCHER/X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN

A korábbi Trump–Orbán-egyeztetésekről is árult el részleteket: „Egyszer voltam nála tárgyalni, egész végig a Bidennek a sajtótájékoztatóját néztük tévén keresztül és paradicsomos húsgombócot ettünk közben.” Elmesélte, hogy legutóbbi látogatása során is volt egy megbeszélt program, majd azután azt mondta neki Trump elnök:

Na, akkor gyere be a kormányülésre, és akkor mondta, hogy összehívtam a nyolc legfontosabb miniszteremet, most akkor mondd el nekik. 

Majd a miniszterelnök arról is mesélt az újságíróknak, hogy egy közép-európai nő, a szlovén származású Ivanka az amerikai elnök felesége. Elmesélte, hogy ismeri az ő édesapját is, aki egy átlagos ember és volt szerencséje személyesen is találkozni vele. Korábban arról is írtunk, hogy Trump feleség reflektorfénybe került, különleges díjat ítéltek oda neki.

A budapesti békecsúcs kapcsán a miniszterelnök azt mondta:

Biztos, hogy lesz, az a kérdés, hogy kicsi vagy nagy tartalma lesz.

A miniszterelnök egy másik videót is megosztott. Ehhez a bejegyzéséhez azt írta: Amerika, jövünk!

Borítókép: A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök (Fotó: AFP)

