Orbán Viktor: Hangolódunk a Trump-találkozóra + videó

A magyar delegáció november 6-án indult Washingtonba, pénteken ül tárgyalóasztalhoz a magyar miniszterelnök és Donald Trump. A találkozó levezénylésével kapcsolatban a kormányfő újságíróknak elárulta, hogy „be van írva valami, nagyjából az lesz”.

Orbán Viktor már hangolódik a Trump-találkozóra

Fotó: ZOLTAN FISCHER/X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN

A korábbi Trump–Orbán-egyeztetésekről is árult el részleteket: „Egyszer voltam nála tárgyalni, egész végig a Bidennek a sajtótájékoztatóját néztük tévén keresztül és paradicsomos húsgombócot ettünk közben.” Elmesélte, hogy legutóbbi látogatása során is volt egy megbeszélt program, majd azután azt mondta neki Trump elnök: