Orbán Viktor: Hangolódunk a Trump-találkozóra + videó

A magyar delegáció november 6-án indult Washingtonba, pénteken ül tárgyalóasztalhoz a magyar miniszterelnök és Donald Trump. A találkozó levezénylésével kapcsolatban a kormányfő újságíróknak elárulta, hogy „be van írva valami, nagyjából az lesz”.
A korábbi Trump–Orbán-egyeztetésekről is árult el részleteket: „Egyszer voltam nála tárgyalni, egész végig a Bidennek a sajtótájékoztatóját néztük tévén keresztül és paradicsomos húsgombócot ettünk közben.” Elmesélte, hogy legutóbbi látogatása során is volt egy megbeszélt program, majd azután azt mondta neki Trump elnök:
Na, akkor gyere be a kormányülésre, és akkor mondta, hogy összehívtam a nyolc legfontosabb miniszteremet, most akkor mondd el nekik.