Melania TrumpAmerikaNew Yorkpatriothazafi

Trump felesége reflektorfényben, különleges díjat ítéltek oda neki

Melania Trump, az Egyesült Államok first ladyje kapja meg idén az Év patriótája elnevezésű díjat. A díjátadó gálát csütörtökön rendezik meg New York államban, ahol több rangos elismerést kiosztanak, köztük a néhai Charlie Kirk emlékére alapított díjat is.

András János
2025. 11. 04. 18:28
Donald Trump és Melania Trump
Donald Trump és Melania Trump Fotó: ANDREW THOMAS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Melania Trump, az amerikai first lady kapja meg idén az Év patriótája (Patriot of the Year) díjat. A díjátadó csütörtökön lesz a New York állambeli Long Islanden. A Fox News televíziós hálózat 2019 óta minden évben megrendezi a gálát, amelynek célja Amerika legkiválóbb hazafijainak elismerése – írja az Independent.

Melania Trumpnak ítélték oda idén az Év Patriótája elismerést
Melania Trumpnak ítélték oda idén az Év patriótája elismerést. Fotó: AFP

Az ország first ladyje, Melania Trump, csatlakozik hozzánk csütörtökön a színpadon, és egy nagyon fontos díjat fog átvenni

 – jelentette be egy műsorvezető hétfőn. A Fox megerősítette, hogy ez a díj az est legjelentősebb elismerése, az Év patriótája.

A címet tavaly Donald Trump kapta meg. 

A Fox egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt Melania Trump közelgő kitüntetéséről. Annyit azonban tudni lehet, hogy az est folyamán több más díjat is kiosztanak, köztük a Charlie Kirk emlékére létrehozott díjat, amelyet a konzervatív véleményformáló özvegye, Erika Kirk kap meg. A Charlie Kirk Legacy Award (Charlie Kirk öröksége díj) olyan személyeket ismer el, akik a néhai konzervatív aktivista hitét, családközpontúságát és szólásszabadság iránti elkötelezettségét testesítik meg.

A további díjak között szerepel a Young Patriot Award (Fiatal hazafi díj), a Benjamin Hall „Honor” Award, a Tunnel to Towers Stephen Siller Courage Award (Bátorságdíj), a Salute to Service Award (Szolgálatért díj), a Most Valuable Patriot Award (Legértékesebb hazafi díj) és a Heroism Award (Hősiességdíj) – közölte a Fox.

 

Borítókép: Donald Trump és Melania Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu