Trump felesége reflektorfényben, különleges díjat ítéltek oda neki

Melania Trump, az amerikai first lady kapja meg idén az Év patriótája (Patriot of the Year) díjat. A díjátadó csütörtökön lesz a New York állambeli Long Islanden. A Fox News televíziós hálózat 2019 óta minden évben megrendezi a gálát, amelynek célja Amerika legkiválóbb hazafijainak elismerése – írja az Independent.

Melania Trumpnak ítélték oda idén az Év patriótája elismerést. Fotó: AFP

Az ország first ladyje, Melania Trump, csatlakozik hozzánk csütörtökön a színpadon, és egy nagyon fontos díjat fog átvenni

– jelentette be egy műsorvezető hétfőn. A Fox megerősítette, hogy ez a díj az est legjelentősebb elismerése, az Év patriótája.