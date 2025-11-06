Orbán ViktorWashingtonFlightradarTrump

Ilyen a Kormányinfó a levegőben + videó

Rendhagyó helyszínen tartott Kormányinfót a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor pénteken Donald Trumppal tárgyal.

Kozma Zoltán
2025. 11. 06. 14:01
Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
Kormányinfó a Wizzair gépen Washington irányába! Erről írt a közösségi oldalán az Amerikába tartó gépen tartózkodó Deák Dániel.

Orbán Viktor azt írta közössségi oldalán:

Sajtószkander, 10.000 méter magasan.

A politológus egy későbbi bejegyzésében úgy fogalmazott: a Washingtonba tartó magyar delegáció gépe Izlandon tart egy kis megállót, a Wizzair gépe üzemanyagot tankol, mi pedig felfrissülünk az 5 fokos levegőben, majd hamarosan indulunk tovább. 

Jól mutatja a nagy érdeklődést, hogy a járatot több ezren követik élőben a Flightradar oldalán, ami az oldal látogatottsági statisztikája alapján világszerte a legmagasabb szám – tette hozzá.

A gépen Orbán Viktor egy rögtönzött Kormányinfót is tartott, ahol válaszolt az újságírói kérdésekre. Nagy reményekkel áll az amerikai találkozó előtt, nagyszabású gazdasági megállapodások várhatóak, melyek minden magyar életére pozitív hatással lesznek

– írta Deák Dániel.

„Washingtonba magyar idő szerint este 9 körül érkezünk, jelentkezem majd a legfrissebbekkel. Holnap pedig Trump–Orbán-találkozó, ahol jelen leszek én is a Fehér Házban” – húzta alá a szakértő.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

